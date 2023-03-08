Мануэль Пеллегрини: «Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» тратили целое состояние»

считает, что « » несправедливо критикуют за крупные траты.

«Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. Если бы между клубами была астрономическая разница, тогда, возможно [критика была бы справедливой], но « » тратил целое состояние, « » тратил целое состояние, « » тратил целое состояние, «Арсенал» тратил целое состояние.

Это не тот случай, когда один клуб хотел приобрести игрока за 100 миллионов, а «Сити» пришел и заплатил 200 миллионов. Такого не было.

Это как любая экономическая деятельность: чем больше денег, тем лучше. Конечно, нужен какой-то контроль, но чем больше инвестиций поступает как из страны, так и из-за рубежа, тем привлекательнее лига», – сказал главный тренер «Бетиса», ранее возглавлявший «Сити».