Мануэль Пеллегрини: «Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал» тратили целое состояние»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Арсенал деньги Футбол

Мануэль Пеллегрини считает, что «Манчестер Сити» несправедливо критикуют за крупные траты. 

«Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. Если бы между клубами была астрономическая разница, тогда, возможно [критика была бы справедливой], но «Челси» тратил целое состояние, «Манчестер Юнайтед» тратил целое состояние, «Ливерпуль» тратил целое состояние, «Арсенал» тратил целое состояние.

Это не тот случай, когда один клуб хотел приобрести игрока за 100 миллионов, а «Сити» пришел и заплатил 200 миллионов. Такого не было. 

Это как любая экономическая деятельность: чем больше денег, тем лучше. Конечно, нужен какой-то контроль, но чем больше инвестиций поступает как из страны, так и из-за рубежа, тем привлекательнее лига», – сказал главный тренер «Бетиса», ранее возглавлявший «Сити». 

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16 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Ответ Maga Maga
у сити тоже в районе этой цифры покупки.
Да, но Сити просто скупал защитников пачками по 60 миллионов и которые сидели потом на лавке, и за одного только лавочника Грилиша просто так отвалились аж 120 мультов ☝️...
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onsigne
Ответ Maga Maga
у сити тоже в районе этой цифры покупки.
В том сезоне (с покупкой обамы и ляказетта) Арсенал потратил 160, а Сити 320. Причём Арс эти 160 отбил продажами
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ML26
Ответ Maga Maga
у сити тоже в районе этой цифры покупки.
Так сколько у Арсенала и Сити этих покупок?
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№7
Ответ Милан. Тонали. 8.
И когда это Арсенал тратил целое состояние?, из топ покупок на ум приходят только Обама и Ляказетт за 60 ....
Пепе
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ман сити фейк
Ответ окечуква
По сравнению с остальными, Арсенал и Ливерпуль делали громкие трансферы точечно, ну и их количество не сравнить с шоппингом от клубов из Манчестера и Челси.
За последние 5 лет Арсенал и Ливерпуль ничем не лучше Сити. А про МЮ и Челси вообще молчу
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Милан. Тонали. 8.
Сити только прошлым летом предлагал аж 160 миллионов за Кейна, и в итоге купил Холанда ☝️...
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окечуква
По сравнению с остальными, Арсенал и Ливерпуль делали громкие трансферы точечно, ну и их количество не сравнить с шоппингом от клубов из Манчестера и Челси.
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kabanchiks
Ой мля...а когда это Ливерпуль с Арсеналом тратили целое состояние? Сказочник. Да и МЮ поднялся не за счёт тупой скупки звёзд.
Да и речь не про траты, а про соблюдение финансовых правил. Почему одни должны им следовать, а у других 100+ финансовых нарушений?
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Maga Maga
Ответ Милан. Тонали. 8.
И когда это Арсенал тратил целое состояние?, из топ покупок на ум приходят только Обама и Ляказетт за 60 ....
у сити тоже в районе этой цифры покупки.
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lizarazu
К бизнесменам-миллионерам всегда будет одно отношение, а к шейхам другое. Не тот случай, как же, у шейхов буд-то лимита вообще нет.
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Милан. Тонали. 8.
И когда это Арсенал тратил целое состояние?, из топ покупок на ум приходят только Обама и Ляказетт за 60 ....
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Милан. Тонали. 8.
Факт в том что Сити при шейха потратил около 1,5 миллиарда на трансфера а ЛЧ так и не выиграл ☝️...
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QWertY
Самый прикол, что больше всех критикуют Сити и ПСЖ фанаты клубов, которые в свое время и взрывали трансферный рынок за счет богатеньких папиков. А именно Реал и Барселона, когда скупали все что движется(одни при поддержке Франко, другие при Нуньесе))
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Антон Киселёв
Дед прав, так называемые "клубы с историей" просто получили вливания бабла на тех временных отрезках когда они поднимались, в переводе на инфляцию это могли быть суммы больше, чем сейчас получают от шейхов, либо поддержка от государства
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Kastiliexo
Arsenal
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аdidаs
база
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