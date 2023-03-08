Мануэль Пеллегрини: «АПЛ – лучшая лига мира, но в Испании лучший футбол. В Англии семь команд могут бороться за чемпионство, в Ла Лиге их очень мало»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Бетис Мануэль Пеллегрини Ла Лига Арсенал судьи Тоттенхэм видеоповторы Футбол

Мануэль Пеллегрини считает АПЛ более конкурентным чемпионатом, чем Ла Лига.

«В Англии каждая команда может подписывать топ-игроков, и это делает лигу сильнее. «Манчестер Сити», «Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и теперь «Ньюкасл» – все они могут побороться за чемпионство, это семь команд. Когда речь заходит о командах, которые могут побороться за Ла Лигу, их очень мало.

АПЛ – лучшая лига мира, но место, где играют в лучший футбол, – это Испания. Вот почему в еврокубках доминируют испанские клубы. Но в Англии стадионы всегда переполнены, если команда выигрывает со счетом 1:0, она всегда идет забивать второй, и судья позволяет игре идти своим чередом.

Англия идет правильным путем. В первую очередь потому, что в Испании гораздо больше симуляций со стороны игроков, пытающихся заставить ВАР вмешиваться как можно чаще. И судьи находятся под большим давлением из-за ВАР. В Англии они, кажется, гораздо спокойнее», – сказал главный тренер «Бетиса».

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11 комментариев

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gumarik
какие 7 команд? посмотреть последние сезона 5 и видно что максимум это две команды, только в этом сезоне Арсенал что-то показывает. все говорят про борьбу в АПЛ и что ее нет в ЛаЛиге, но в реальности идентичная ситуация.
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Kazbek Ilyassovskiy
Даже когда АПЛ переживала свой пик (2006-2009), всё равно было очевидно, что по чистому умению играть в футбол Испания сильнее.
Испанские команды можно победить, но почти всегда испанцы "возят" своих соперников.
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Арман Мартиросян
Ахах, Кверти, ты наверное самый обиженный персонаж, которого я видел в интернете. Тебя в детстве унижали в школе постоянно? Или в армии заставляли туалеты мыть? Что ты без оскорблений не можешь общаться, чудик?
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Владимир Владимирович
Что не говори, мол испанские клубы доминируют в Европе в ЛЧ и ЛЕ, но рядовой матч апл интереснее смотреть чем рядовой матч примеры, хз я лично первое выбираю.
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Андрей Хенто
Согласен, но в последние два сезона Примера становится все больше похоже на Серию А, слишком уж стали закрытыми команды, мало проявлений индивидуальной игры, надеюсь, что в скором времени команды вновь будут показывать свой лучший техничный и искрометный футбол.
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Kyancey
Для меня эталон испанского футбола - конец 00-х - вторая половина 10-х с пиком на 2010-2014 гг, когда Класико было праймовым, когда «Атлетик» выносил «МЮ» САФа из ЛЕ, а «Севилья» штамповала этот трофей один за другим. Посмотрите на команду года FIFA 2012: 5 футболистов «Реала» + 5 футболистов «Барсы» + Фалькао из «Атлетико».
АПЛ сейчас лучше Примеры, это факт. Но даже сейчас клубы кризисной во всех отношениях Ла Лиги продолжают брать еврокубки
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QWertY
Ответ Арман Мартиросян
В Испании когда то был лучший футбол. В частности Реал Моура для меня был эталоном футбола. А сейчас Ла Лига превратилась в шоу "кто больше будет тянуть время".
Пхах, как будто Реал Мавра не тянул время. Уже понятно, что ты тогдашний футбол не смотрела, мылышка))
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Оригинальный Ник
В Англии никогда семь команд не боролись за чемпионство, максимум 3-4. В последние года вообще полторы. По качеству футбола согласен: когда вершиной тренерской мысли АПЛ считается клопповская безмозглая гегенбеготня с миллионом навесов Трента на Салаха, разговоры о тактике и схемах в Англии можно закрывать навсегда
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Арман Мартиросян
В Испании когда то был лучший футбол. В частности Реал Моура для меня был эталоном футбола. А сейчас Ла Лига превратилась в шоу "кто больше будет тянуть время".
+3
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QWertY
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Да бред же. Все знают, что лучшая лига мира это ФНЛ.
А потом идет чемпионат Саудовской Аравии
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Сижу на факсах Барселоны
Да бред же. Все знают, что лучшая лига мира это ФНЛ.
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