Мануэль Пеллегрини: «АПЛ – лучшая лига мира, но в Испании лучший футбол. В Англии семь команд могут бороться за чемпионство, в Ла Лиге их очень мало»

считает АПЛ более конкурентным чемпионатом, чем .

«В Англии каждая команда может подписывать топ-игроков, и это делает лигу сильнее. « », « », « », «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и теперь «Ньюкасл» – все они могут побороться за чемпионство, это семь команд. Когда речь заходит о командах, которые могут побороться за Ла Лигу, их очень мало.

АПЛ – лучшая лига мира, но место, где играют в лучший футбол, – это Испания. Вот почему в еврокубках доминируют испанские клубы. Но в Англии стадионы всегда переполнены, если команда выигрывает со счетом 1:0, она всегда идет забивать второй, и судья позволяет игре идти своим чередом.

Англия идет правильным путем. В первую очередь потому, что в Испании гораздо больше симуляций со стороны игроков, пытающихся заставить ВАР вмешиваться как можно чаще. И судьи находятся под большим давлением из-за ВАР. В Англии они, кажется, гораздо спокойнее», – сказал главный тренер «Бетиса».