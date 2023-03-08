Мануэль Пеллегрини: «АПЛ – лучшая лига мира, но в Испании лучший футбол. В Англии семь команд могут бороться за чемпионство, в Ла Лиге их очень мало»
Мануэль Пеллегрини считает АПЛ более конкурентным чемпионатом, чем Ла Лига.
«В Англии каждая команда может подписывать топ-игроков, и это делает лигу сильнее. «Манчестер Сити», «Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и теперь «Ньюкасл» – все они могут побороться за чемпионство, это семь команд. Когда речь заходит о командах, которые могут побороться за Ла Лигу, их очень мало.
АПЛ – лучшая лига мира, но место, где играют в лучший футбол, – это Испания. Вот почему в еврокубках доминируют испанские клубы. Но в Англии стадионы всегда переполнены, если команда выигрывает со счетом 1:0, она всегда идет забивать второй, и судья позволяет игре идти своим чередом.
Англия идет правильным путем. В первую очередь потому, что в Испании гораздо больше симуляций со стороны игроков, пытающихся заставить ВАР вмешиваться как можно чаще. И судьи находятся под большим давлением из-за ВАР. В Англии они, кажется, гораздо спокойнее», – сказал главный тренер «Бетиса».
Испанские команды можно победить, но почти всегда испанцы "возят" своих соперников.
АПЛ сейчас лучше Примеры, это факт. Но даже сейчас клубы кризисной во всех отношениях Ла Лиги продолжают брать еврокубки