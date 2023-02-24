Тен Хаг после 2:1 с «Барсой»: «Фред должен был виться вокруг де Йонга как комар, постоянно следовать за ним, и он чудесно справился. Я не люблю скучный футбол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Фред Френки де Йонг Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг похвалил Фреда после победы над «Барсой» и рассказал о принципах своей игры.

По сумме двух матчей раунда плей-офф Лиги Европы «Ман Юнайтед» вышел в 1/8 финала турнира.

«Фред сыграл важную роль еще на прошлой неделе, в Барселоне. Он должен был не дать Френки де Йонгу играть, действовать как комар, виться вокруг него, постоянно следовать за ним. И он чудесно справился с задачей.

На прошлой неделе он дал прекрасный голевой пас на Рэшфорда, а теперь забил сам. Отличное выступление.

Я люблю скорость. Я люблю динамичный футбол. Я не люблю статичный футбол, не люблю скучный футбол. Мне нравится футбол, который развлекает зрителей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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32 комментария

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v.belorussky
Ответ Salimjon Dustov
Боже мой, кто-то в 2023 году все ещё придирается к причёске. Серьёзно, мужик?
Просто объясни мне смысл вот этого:

https://cdn.livesport.ru/l/football/2023/02/24/fred/picture.jpg?1677228193
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Данил Кулинский
Ну давайте будем честны, от МЮ не стыдно отлететь.
Как например от условного Феенорда или Ренна
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Buharoid
Ответ Тюменский медвежонок
главная гниль Манчестер Юнайтед это такие "псевдо-болельщики" как вы ей Богу
Это не болельщик МЮ, это хейтер Роналду, который прибежал плюсцов нафармить. Ни один болельщик МЮ не назовет Роналду гнилью после 2008,имхо.
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Salimjon Dustov
Ответ v.belorussky
Согласен. Вдобавок вы видели его причёску? Нормальный человек будет носить такие лохмотья на голове?
Боже мой, кто-то в 2023 году все ещё придирается к причёске. Серьёзно, мужик?
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пандемия
Матч был очень жарким!
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Тюменский медвежонок
Ответ kutavlik
Ну что, где те комментаторы, которые пророчили тен Хаагу только полгода в МЮ??? Вывел гниль из состава(из команды) - и дело пошло!!!!
главная гниль Манчестер Юнайтед это такие "псевдо-болельщики" как вы ей Богу
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v.belorussky
Ответ RAMIK
Потому что не стабилен. Он сам виноват полностью. Играть ему давали все тренеры.
Согласен. Вдобавок вы видели его причёску? Нормальный человек будет носить такие лохмотья на голове?
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dimamak10
Ответ RAMIK
Просто у Тен Хага есть Каземиро, вот Фред и стал чуть стабильнее и лучше. Так что если кого то в мировом футболе и недооценивают,так это Каземиро. Считаю его лучшим опорником мира.
Не думаю что с этим кто то будет спорить. Родри Ангисса тоже хороши , но на первых родах всегда будут те, кто делают результат на табло
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QWertY
Фред как игрок намного круче того же Эриксена. Кто хоть как то понимает футбол это знает.
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Лёха Жданчик
Когда Фред понимает что его жопу прикрывает Каземиро то выдает такие шедевральные матчи
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SegaYasch
Ответ RAMIK
Просто у Тен Хага есть Каземиро, вот Фред и стал чуть стабильнее и лучше. Так что если кого то в мировом футболе и недооценивают,так это Каземиро. Считаю его лучшим опорником мира.
Ну вот на счет недооценки Каземиро конечно придумали не много) Большинство признают его лучшим на своей позиции, а вообще тут скорее в целом недооценки позиции, ведь гораздо больше ценятся голеадоры, чем парни «таскающие рояль»)
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kutavlik
Ну что, где те комментаторы, которые пророчили тен Хаагу только полгода в МЮ??? Вывел гниль из состава(из команды) - и дело пошло!!!!
+5
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+1
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SegaYasch
Ответ Диер Ташкент
ну Фред не косячит перед своей штрафной это лишь потому, что есть Каземиро и Фред играет высоко. Вы посмотрите последние игры МЮ где нет Каземиро и где Фред играет опорника. Это тот же старый косячник Фред
Да, согласен. Поэтому я и написал что уменьшение ошибок Фреда это больше командная заслуга, чем самого Фреда. Тут и Каземиро рядом и центральные защитники, которые не только могут исправить ошибку, но и изначально предотвратить ее просто выбрав другое решение вместо паса на Фреда) Это не к тому что Фред деревяха совсем, а к тому что его не станут подставлять под борьбу или какую-то трудную ситуацию
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Dm Kznts
Ответ as009595@icloud.com
Ну смотрел оба матча против Барсы и Фред в этих играх был хорош, активен очень,
это потому что в обоих матчах Каземиро играл
+5
-1
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Tony Grey
Ответ SegaYasch
Согласен, но при Тен Хаге у него хоть что-то похожее на стабильность появляется. Кстати, еще заметил что если он где-то косячит, то в большинстве случаев это происходит на чужой половине, а не перед своей штрафной, как это обычно бывает. Хотя это больше командую игру характеризует, чем конкретно Фреда, но все-таки
Ну не, он вчера пару раз жестко обрезался на своей половине.
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Alexandr Turner
поздравляем МЮ с заслуженной победой
+1
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as009595@icloud.com
Ну смотрел оба матча против Барсы и Фред в этих играх был хорош, активен очень,
+5
0
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Диер Ташкент
Ответ SegaYasch
Согласен, но при Тен Хаге у него хоть что-то похожее на стабильность появляется. Кстати, еще заметил что если он где-то косячит, то в большинстве случаев это происходит на чужой половине, а не перед своей штрафной, как это обычно бывает. Хотя это больше командую игру характеризует, чем конкретно Фреда, но все-таки
ну Фред не косячит перед своей штрафной это лишь потому, что есть Каземиро и Фред играет высоко. Вы посмотрите последние игры МЮ где нет Каземиро и где Фред играет опорника. Это тот же старый косячник Фред
+5
-1
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RAMIK
Ответ SegaYasch
Согласен, но при Тен Хаге у него хоть что-то похожее на стабильность появляется. Кстати, еще заметил что если он где-то косячит, то в большинстве случаев это происходит на чужой половине, а не перед своей штрафной, как это обычно бывает. Хотя это больше командую игру характеризует, чем конкретно Фреда, но все-таки
Просто у Тен Хага есть Каземиро, вот Фред и стал чуть стабильнее и лучше. Так что если кого то в мировом футболе и недооценивают,так это Каземиро. Считаю его лучшим опорником мира.
+4
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+4
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dnch9
По началу скептически относился к Фреду, но сейчас его игра заставила мнение кардинально поменять, молодчина 👍
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Заур Исмайылов
Тен Хаг если поправил Реша он всех исправит со временем. Лысый шарит в футболе и использует игроков на нужном месте в нужное время
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Игорь Удалов
Забавно конечно. Забили два мертвейших товарища из МЮ. При тен Хаге чудеса с командой. Молодец
+3
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Никки Бат
Ответ Aleus Marcus
Комментарий удален пользователем
Это ещё не точно. ЭТХ сказал что не знает играет ли он в финале, нужно тщательно диагностировать
+4
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Dm Kznts
Фреда важно продлить
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Никки Бат
Фред временами даже очень хорош. Но нельзя полагаться ему всегда. МЮ нужен стабильный и надёжный цп
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