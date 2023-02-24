Тен Хаг после 2:1 с «Барсой»: «Фред должен был виться вокруг де Йонга как комар, постоянно следовать за ним, и он чудесно справился. Я не люблю скучный футбол»

похвалил Фреда после победы над «Барсой» и рассказал о принципах своей игры.

По сумме двух матчей раунда плей-офф « » вышел в 1/8 финала турнира.

«Фред сыграл важную роль еще на прошлой неделе, в Барселоне. Он должен был не дать играть, действовать как комар, виться вокруг него, постоянно следовать за ним. И он чудесно справился с задачей.

На прошлой неделе он дал прекрасный голевой пас на Рэшфорда, а теперь забил сам. Отличное выступление.

Я люблю скорость. Я люблю динамичный футбол. Я не люблю статичный футбол, не люблю скучный футбол. Мне нравится футбол, который развлекает зрителей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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