«Пиняеву надо бежать в Европу. В РПЛ его будут убивать деньгами». Канчельскис о хавбеке «Локо»
Андрей Канчельскис считает, что Сергею Пиняеву нужно пробовать силы в Европе.
«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть.
Главное – не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.
Интерес «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это уже прошлом. В Англию сейчас не позовут, но есть и другие хорошие чемпионаты. Но все эти слухи не имеют ничего конкретного. Нужно реальное предложение на бумаге», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Пиняев провел 12 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Подробную статистику хавбека «Локомотива» можно найти здесь.
Считай, загубил карьеру. А мог быть основным и в Спартаке, и в сборной - прояви терпение.
Рестлинга если только, там и стулья ломать о чужие хребты приветствуется
за последнее Ким, Каплан, саядманеш, маркао
Нужно играть в рпл, становится лидером команды, а потом, если будет предложение от приличного клуба, уходить. Торопиться некуда, запас по времени просто огромный.
Если последовать совету "валить" от всяких недоумков, то карьера в Европе будет такая же великолепная, как у Лысцова, Коряна, Иосифова и многих других.