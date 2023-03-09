«Пиняеву надо бежать в Европу. В РПЛ его будут убивать деньгами». Канчельскис о хавбеке «Локо»

считает, что Сергею Пиняеву нужно пробовать силы в Европе.

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть.

Главное – не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это уже прошлом. В Англию сейчас не позовут, но есть и другие хорошие чемпионаты. Но все эти слухи не имеют ничего конкретного. Нужно реальное предложение на бумаге», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Пиняев провел 12 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Подробную статистику хавбека «Локомотива» можно найти здесь.