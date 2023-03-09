«Пиняеву надо бежать в Европу. В РПЛ его будут убивать деньгами». Канчельскис о хавбеке «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Сергей Пиняев деньги Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Сергею Пиняеву нужно пробовать силы в Европе.

«Пиняев, конечно, талант. Видно, что на поле он соображает чуть быстрее остальных. Не скажу, что это прям звезда поколения, но задатки для хорошего будущего в нем есть.

Главное – не пересидеть в РПЛ. Тут его будут убивать деньгами, но ему обязательно надо бежать в Европу и пробовать свои силы там.

Интерес «Манчестер Юнайтед»? Думаю, это уже прошлом. В Англию сейчас не позовут, но есть и другие хорошие чемпионаты. Но все эти слухи не имеют ничего конкретного. Нужно реальное предложение на бумаге», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Пиняев провел 12 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Подробную статистику хавбека «Локомотива» можно найти здесь.

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
Пиняев соображает быстрей, потому что думает о футболе, а если так делать то приходит понимание футбола и деньги автоматически, если ты талантлив и будешь работать в любой сфере, успех придёт неизбежно, но большинство наших людей останавливается в развитии, как приходят деньги большие, то все карьера закончена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoMoBo3
Ответ S.A.N.
для Пиняева ориентир сейчас - Кварацхелия. Нужно играть в рпл, становится лидером команды, а потом, если будет предложение от приличного клуба, уходить. Торопиться некуда, запас по времени просто огромный. Если последовать совету "валить" от всяких недоумков, то карьера в Европе будет такая же великолепная, как у Лысцова, Коряна, Иосифова и многих других.
Получается, надо свалиться в ФНЛ 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gladiator91
Кто-нибудь,поубивайте меня деньгами. Только большими!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Ответ S.A.N.
для Пиняева ориентир сейчас - Кварацхелия. Нужно играть в рпл, становится лидером команды, а потом, если будет предложение от приличного клуба, уходить. Торопиться некуда, запас по времени просто огромный. Если последовать совету "валить" от всяких недоумков, то карьера в Европе будет такая же великолепная, как у Лысцова, Коряна, Иосифова и многих других.
За Митрюшкина особенно досадно. Послушал дурачков и уехал "прогрессировать в европу". Где эти советчики теперь..
Считай, загубил карьеру. А мог быть основным и в Спартаке, и в сборной - прояви терпение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Как убивали Пиняева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Растиньяк
всем бы такую смерть
Царь Мидас , например )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Бухгалтер2021
я бы выбрал футбол
Это потому , что Вы Бухгалтер и деньги Вам надоели !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Румынский Клуж
Мне страшно спросить где же по вашему мнению должен играть Пиняев...
Это будет зависеть от него самого, как будет себя проявлять. Чем Эйпен лучше Локо? Да ничем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Румынский Клуж
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну да, уровень конечно космос, бельгийский Эйпен.Пиняев, наверное, только об этом и мечтает.
Мне страшно спросить где же по вашему мнению должен играть Пиняев...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Румынский Клуж
Филин передает привет
Ну да, уровень конечно космос, бельгийский Эйпен.Пиняев, наверное, только об этом и мечтает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаргал Шадапов
Ответ S.A.N.
для Пиняева ориентир сейчас - Кварацхелия. Нужно играть в рпл, становится лидером команды, а потом, если будет предложение от приличного клуба, уходить. Торопиться некуда, запас по времени просто огромный. Если последовать совету "валить" от всяких недоумков, то карьера в Европе будет такая же великолепная, как у Лысцова, Коряна, Иосифова и многих других.
Все эти ребята которых ты перечислил и близко по таланту не ровня Пиняеву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спортикетт
Ответ Kemal Gul
Может непопулярное мнение, но сейчас любому талантливому молодому игроку лучше бежать из РПЛ, причём в любой чемпионат, лиги условных Хорватии или Турции тоже подойдут, оттуда больше шансов перебраться в топ-чемпионат, учитывая все обстоятельства
как там шапи поживает? чел...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simplicissimus
Ответ August Milevic
Кокорин
Коко? Мировой звездой? ...
Рестлинга если только, там и стулья ломать о чужие хребты приветствуется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Kemal Gul
Может непопулярное мнение, но сейчас любому талантливому молодому игроку лучше бежать из РПЛ, причём в любой чемпионат, лиги условных Хорватии или Турции тоже подойдут, оттуда больше шансов перебраться в топ-чемпионат, учитывая все обстоятельства
немолодым тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Артур Кузьминский
Турция плохой трамплин, очень редко продают футболистов в Топ лиги. Тоже варятся в своем соку, предпочитают дорогих пенсионеров , которые когда-то могли
ты просто не следишь, их каждое окно 5/10
за последнее Ким, Каплан, саядманеш, маркао
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
всем бы такую смерть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.A.N.
для Пиняева ориентир сейчас - Кварацхелия.
Нужно играть в рпл, становится лидером команды, а потом, если будет предложение от приличного клуба, уходить. Торопиться некуда, запас по времени просто огромный.
Если последовать совету "валить" от всяких недоумков, то карьера в Европе будет такая же великолепная, как у Лысцова, Коряна, Иосифова и многих других.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
August Milevic
Ответ sprmn
А есть пример человека которого реально убили деньгами, то есть если бы не они он стал бы мировой звездой. По моему нет вон Миранчук пошел на понижение, но что как бы огромной разницы в развитии по сравнению с РПЛ нет. Все зависит от самого игрока и его потенциала.
Кокорин
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Кто ж от денег побежит в здравом уме?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодой Френки
Пока что он в Локомотиве, и ему нужно пройти этот отрезок, прежде чем уезжать. Если он уедет сейчас, это может привести ни к чему хорошему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Кузьминский
В условный Байер или Дортмунд нужно такому игроку. В Германии сейчас легче всего раскрыться молодым атакующим футболистам. Италия в этом году вернулась к истокам, Испания - половина команд автобусы, во Франции высокие налоги и могут затоптать. В Англию рано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Закидают чемоданами с деньгами, забьют насмерть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rhett Butler
Пиняев на самом деле супер талант, я просто мечтаю, чтобы он уехал...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Кузьминский
Ответ Kemal Gul
Может непопулярное мнение, но сейчас любому талантливому молодому игроку лучше бежать из РПЛ, причём в любой чемпионат, лиги условных Хорватии или Турции тоже подойдут, оттуда больше шансов перебраться в топ-чемпионат, учитывая все обстоятельства
Турция плохой трамплин, очень редко продают футболистов в Топ лиги. Тоже варятся в своем соку, предпочитают дорогих пенсионеров , которые когда-то могли
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Хоть деньгами убивайте....не поеду в Реал))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий