Доннарумма о вылете «ПСЖ» из 1/8: «Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»

Теги Бавария ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма оценил вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Вратарь парижан высказался после ответного матча 1/8 финала с «Баварией» (0:2, первая игра – 0:1).

«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи.

Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно», – сказал Доннарумма.

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26 комментариев

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sintenced
Без пенальти эта мелочь неспособна зарешать.
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Sports deti shlyuh
Ответ art.shu05@gmail.com
Кто знает, почему нельзя плюсы и минусы ставить?
Главный актив сейчас на Верхнем Ларсе стоит в пробках
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Stannis
Опять весна, опять престиж, опять в ЛЧ *бут Париж
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T622222
А где футболист века??? 😂😂😂😂
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neuner
"А Бензема фолил на мне" - добавил Джанлуиджи
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jzx
Тем временем Милан идет дальше, а Долларумма как и хотел, получил мешок денег
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Sanchello
Ответ Bello Jiafra
мелочь не видно было на поле...
как обычно в лч
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Sanchello
Ответ Феликс Магат
ПСЖ вылетел Новости с утра на спортсру: ПСЖ вылетел Месси 8й год подряд не прошел в финал ЛЧ Месси 4й год подряд вылетает с плей-офф ЛЧ Месси не смог помочь команде, ПСЖ вылетел из ЛЧ Месси не забил в плей-офф ЛЧ 4й год подряд У Месси нет голов и результативных передач в 4й игре с Баварией подряд У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ подряд ПСЖ впервые не забил в плей-офф ЛЧ ПСЖ впервые не сыграл всухую в играх плей-офф ПСЖ впервые при катарских владельцах вылетел из ЛЧ ни разу не забив ПСЖ с Месси вылетел из Лиги Чемпионов в 1/8 финала третий год подряд Да, мы все поняли, что ПСЖ вылетел и Месси не помог ПСЖ
ну круто же
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Алексей Игоревич
19 августа 2021 года, Доннарумма: «у нас с Миланом разные амбиции»

😂😂😂
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Dr.Hapot
Символично Милан в 1/4, а этот клоун , поехавший «за трофеями», вылетает
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PSG Forever
Самое большое разочарование это твоя первая игра в Париже
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Jor Hakobyan
Ответ Феликс Магат
Да там несколько дней новости будут публиковать 🤣
Дней? Целый сезон я бы сказал😁
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Феликс Магат
Ответ Jor Hakobyan
Ты представляешь что будет если п$ж возьмёт ЛЧ? Сколько в первые будет в спортсру.🤣🤣🤣
Да там несколько дней новости будут публиковать 🤣
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Jor Hakobyan
О каких мелочах идёт речь? Перед матчем кто-то 🥚🥚 хотел показать, кто-то покер хотел сделать. Были одни уверенные заявлении, а сейчас уже за мелочами начали оправдаться
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kaka10
После ухода Доллара, его родной клуб выиграл чемпионат и прошёл в ЛЧ дальше
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Jor Hakobyan
Ответ Феликс Магат
ПСЖ вылетел Новости с утра на спортсру: ПСЖ вылетел Месси 8й год подряд не прошел в финал ЛЧ Месси 4й год подряд вылетает с плей-офф ЛЧ Месси не смог помочь команде, ПСЖ вылетел из ЛЧ Месси не забил в плей-офф ЛЧ 4й год подряд У Месси нет голов и результативных передач в 4й игре с Баварией подряд У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ подряд ПСЖ впервые не забил в плей-офф ЛЧ ПСЖ впервые не сыграл всухую в играх плей-офф ПСЖ впервые при катарских владельцах вылетел из ЛЧ ни разу не забив ПСЖ с Месси вылетел из Лиги Чемпионов в 1/8 финала третий год подряд Да, мы все поняли, что ПСЖ вылетел и Месси не помог ПСЖ
Ты представляешь что будет если п$ж возьмёт ЛЧ? Сколько в первые будет в спортсру.🤣🤣🤣
0
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Феликс Магат
ПСЖ вылетел
Новости с утра на спортсру:

ПСЖ вылетел
Месси 8й год подряд не прошел в финал ЛЧ
Месси 4й год подряд вылетает с плей-офф ЛЧ
Месси не смог помочь команде, ПСЖ вылетел из ЛЧ
Месси не забил в плей-офф ЛЧ 4й год подряд
У Месси нет голов и результативных передач в 4й игре с Баварией подряд
У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ подряд
ПСЖ впервые не забил в плей-офф ЛЧ
ПСЖ впервые не сыграл всухую в играх плей-офф
ПСЖ впервые при катарских владельцах вылетел из ЛЧ ни разу не забив
ПСЖ с Месси вылетел из Лиги Чемпионов в 1/8 финала третий год подряд

Да, мы все поняли, что ПСЖ вылетел и Месси не помог ПСЖ
+2
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Люблю Марго Робби
Катарцы купят МЮ и псж снова превратится в середняка лиги 1
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Born is the King
Ответ art.shu05@gmail.com
Кто знает, почему нельзя плюсы и минусы ставить?
Главный редактор персональный фанат Месси. Не хочет читать комменты критикующие игру аргентинского 0 в играх новостей
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Рамиз Бахтияров
Ответ art.shu05@gmail.com
Кто знает, почему нельзя плюсы и минусы ставить?
Чтоб Месси не обижали
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fellx
Ответ art.shu05@gmail.com
Кто знает, почему нельзя плюсы и минусы ставить?
Главный актив сайта снова вылетел из ЛЧ
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fellx
Мелочь как раз таки не зарешал. Снова. Против топ команд
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Евгений Александрович
Ответ Bello Jiafra
мелочь не видно было на поле...
😂👍
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art.shu05@gmail.com
Кто знает, почему нельзя плюсы и минусы ставить?
+1
0
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bogdan21101987@icloud.com
В ЛЧ как и в футболе решают забитые голы.
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