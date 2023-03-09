Доннарумма о вылете «ПСЖ» из 1/8: «Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»
Джанлуиджи Доннарумма оценил вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
Вратарь парижан высказался после ответного матча 1/8 финала с «Баварией» (0:2, первая игра – 0:1).
«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи.
Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно», – сказал Доннарумма.
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😂😂😂
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