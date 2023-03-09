Доннарумма о вылете «ПСЖ» из 1/8: «Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи»

оценил вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Вратарь парижан высказался после ответного матча 1/8 финала с «Баварией» (0:2, первая игра – 0:1).

«Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи.

Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно», – сказал Доннарумма.

Боль «ПСЖ» в ЛЧ: 11 попыток, но шейхи все еще без титула. 5 вылетов в 1/8 финала