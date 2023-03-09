Защитник «ПСЖ» Данилу о вылете из ЛЧ: «Мы часто уступали «Баварии» в единоборствах. Это все усложняло»

оценил вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Защитник «ПСЖ» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Баварией» (0:2, первая игра – 0:1).

«К сожалению, «Бавария» была слишком сильна. У нас были шансы открыть счет в первом тайме, но мы их не использовали. А ведь это Лига чемпионов, здесь это все усложняет. Тяжело вот так вылетать, но такова чемпионов.

«Бавария» – физически мощная команда. Она выигрывает множество единоборств. Сегодня мы в них уступали слишком часто, и это тоже все усложняло. Нет слов», – сказал Данилу.

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