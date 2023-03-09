Насри о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»

оценил вылет «ПСЖ» из 1/8 финала чемпионов.

Парижане проиграли «Баварии» (0:2) в ответном матче (первая игра – 0:1).

«По итогам двух игр « » вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече.

Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал перед первым голом», – сказал экс-полузащитник сборной Франции.