Насри о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»

Теги Бавария ПСЖ Самир Насри Лига чемпионов УЕФА Марко Верратти Футбол

Самир Насри оценил вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане проиграли «Баварии» (0:2) в ответном матче (первая игра – 0:1).

«По итогам двух игр «ПСЖ» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече.

Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом», – сказал экс-полузащитник сборной Франции.

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12 комментариев

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sintenced
Вот и виноватый нашелся, местный Игуаин.
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che kaif
Маркиньоса травма сыграла ключевую роль.вышел дублер привез гол.и все посыпалось.проиграли сами себе. Витинья в пустые не забил. Вообщем ПСЖ теперь бороться за лигу1. Ну а бавария на 2 игры больше сыграет в лч благодаря привозу юного воспитанника
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Крыс Пол
А как при втором можно?
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Имя Фамилия
Набор дефолтных реплик. Верратти подсунули мяч в окружении пяти баварочников. Обычное недопонимание, Битшиабу всего 17 лет, он только один матч отыграл от свистка до свистка, ещё научится думать на два хода вперёд, а не пасовать на первый попавшийся вариант.
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dr. cage
Ответ mootoo
так защитник черный номер 31 ему мяч бросил как собаке кость нахера вообще у своей штрафной водиться?
Так это Вератти.. Его за это ещё в Пескаре ругали..
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Axmat Cecenov
Ответ mootoo
так защитник черный номер 31 ему мяч бросил как собаке кость нахера вообще у своей штрафной водиться?
Если посмотреть матчи ПСЖ, то они постоянно так выходят из обороны, через пас на Вератти. Только они неучли, что это ЛЧ , а не Клермон какой-то
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Ерлан Джунисбаев
ПСЖ играла очень позорно
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mootoo
так защитник черный номер 31 ему мяч бросил как собаке кость
нахера вообще у своей штрафной водиться?
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уличный иуда
Мужики, делаем ставки, сколько еще рекорды Роналду в ЛЧ жить будут?
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dr. cage
Этот Бензема второй год подряд нарушает в штрафной ПСЖ, куда смотрит весь мир?
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Cruel Snake
Удачи «ПСЖ»! Победы «ПСЖ»! Они заслужили! Всегда за них!

Писали и ставили плюсы по настоящему преданные болельщики этого клуба, которые болеют за них последние несколько сезонов. Интересно, когда Месси от туда уйдёт, они вообще вспомнят о существование этой команды
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леннорыч-абрамович
Чтобы сказать о вылете ПСЖ из ЛЧ Насри достаточно было просто представиться
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