Насри о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом»
Самир Насри оценил вылет «ПСЖ» из 1/8 финала Лиги чемпионов.
Парижане проиграли «Баварии» (0:2) в ответном матче (первая игра – 0:1).
«По итогам двух игр «ПСЖ» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече.
Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом», – сказал экс-полузащитник сборной Франции.
нахера вообще у своей штрафной водиться?
Писали и ставили плюсы по настоящему преданные болельщики этого клуба, которые болеют за них последние несколько сезонов. Интересно, когда Месси от туда уйдёт, они вообще вспомнят о существование этой команды