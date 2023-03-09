«ПСЖ» с Месси вылетел в 1/8 финала ЛЧ и Кубка Франции в двух сезонах подряд

в составе «ПСЖ» ни разу не играл в четвертьфиналах кубковых турниров.

За два сезона после подписания аргентинского форварда парижане по два раза вылетели из чемпионов и Кубка Франции на этапе 1/8 финала.

В сезоне-2021/22 « » выбили соответственно «Реал» и «Ницца», в нынешнем – «Бавария» и «Марсель».

В этих противостояниях Месси не совершил ни одного результативного действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.