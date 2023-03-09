«ПСЖ» с Месси вылетел в 1/8 финала ЛЧ и Кубка Франции в двух сезонах подряд

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Лига чемпионов УЕФА Футбол

Лионель Месси в составе «ПСЖ» ни разу не играл в четвертьфиналах кубковых турниров.

За два сезона после подписания аргентинского форварда парижане по два раза вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Франции на этапе 1/8 финала.

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выбили соответственно «Реал» и «Ницца», в нынешнем – «Бавария» и «Марсель».

В этих противостояниях Месси не совершил ни одного результативного действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев

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rooney pers
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
аргентинца 30
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rooney pers
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
Там если вместо португальца 7 вставить аргентинца 40 ничего не поменяется, кроме последнего абзаца.
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koshaus
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
Коронованого судьями Человека- Пендаля Горецка весь матч имел беспощадно и особо цинично, да так что то во втором тайме тот решил включить режим стелс, ну чтоб Горецка его не видел и больше насиловал.🤣🤣🤣
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koshaus
Ответ Маноло Санчи́с
Мистер 1/8 ))
почти 2:8🤣🤣
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Bdv68
Если вылетят из трёх, то никто точно не побьет этот рекорд 🧐☝️
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болельщег
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
А вот ты больной, да? Давно тебя вижу в обсуждениях Месси, и аватарка прям добавляет безумства твоим постоянным бредовым коментам. Вот честно, чел не проспался
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Goofts
Ответ Wild91688
Меси лучший игрок матча по версии клована Трушечкина
Ну лучший в составе ПСЖ точно, больше всех спускался за мячом, давал диагонали точные, два шикарных навеса на Рамоса, а кто ещё сыграл в ПСЖ лучше?
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Sarumian
Вот кто во всём виноват ! Он ещё и забастовки во Франции возглавляет.
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Дворец культуры Центральный
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
все хорошо, вот только Марадона выше
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прощай Роналду
Вот в чём фишка, нужно кубок Франции выиграть и ЛЧ в кармане, но ЗМ он получит полюбому, не ЧупоМочупсу же его давать)
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Иван Куянец
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
Повтори еще раз! Просто Месси в кармане у Горетцки Ничего не слышит
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Wild91688
Ответ BananaMama
Помнится когда другой игрок 5 лет назад перешёл к недавнему финалисту ЛЧ и вылетал там в 1/8, мессиглоры вовсю глумились и обвиняли лично его в развале. Что с лицом, ребята? P. S. не удивлюсь, если через пару лет он тоже в каком-нибудь катарском Аль-Садде всплывёт от полной невостребованности (ну как раз у них 2 года разница в возрасте, придёт время). Ух какие мы комментарии от глоров полутораметрового почитаем, главное все их нынешние комменты сохранить)
Тащите Хасбика
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Айлин 1990
Ответ Zidan GOAT
А ещё все голы Ювентуса в плей-офф ЛЧ были на счету Роналду )
А ещё все 10 игроков Юве играли на роналду что бы тот забивал, а итог??))) впервые за 10 лет 4 место.
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BananaMama
Помнится когда другой игрок 5 лет назад перешёл к недавнему финалисту ЛЧ и вылетал там в 1/8, мессиглоры вовсю глумились и обвиняли лично его в развале.
Что с лицом, ребята?

P. S. не удивлюсь, если через пару лет он тоже в каком-нибудь катарском Аль-Садде всплывёт от полной невостребованности (ну как раз у них 2 года разница в возрасте, придёт время). Ух какие мы комментарии от глоров полутораметрового почитаем, главное все их нынешние комменты сохранить)
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Wild91688
Меси лучший игрок матча по версии клована Трушечкина
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Маноло Санчи́с
Мистер 1/8 ))
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Hell MASTER
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
Агент 1/8 коронация прошла успешно
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Wild91688
И это лучший игрок сезона по версии ФИФА😂😂😂
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Hell MASTER
Агент 1/8 ,забавно как фанатф Месси оправдываются,правда можно заглянуть и посмотреть их хейт спичи про Роналду
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Рамзан Азимов
МБапе " мы покажем яйца и пройдем" а показали _опу.
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Zidan GOAT
Ответ Айлин 1990
Ювентуса без роналду 2 ФИНАЛА и 1 полуфинал за 3 года. Ювентуса с роналду- каждый год вылет от карликов как ПОРТУ, ЛИОН, АЯКС.
А ещё все голы Ювентуса в плей-офф ЛЧ были на счету Роналду )
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Меган Лайф
Ответ Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии: "Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное". Мне даже жаль вас) 18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
Месси далеко за мюллером, что этот матч в очередной раз подтвердил
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Zidan GOAT
1/8 = 8 ЗМ
Понимаете, о чем я )
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hannibal ante portas
Мбаппе вторая жертва Макрона
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Игорь Климов
Слачай фанатов Португальца7 описан в психиатрии:
"Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное".
Мне даже жаль вас)

18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.
+1
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