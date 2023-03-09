«ПСЖ» с Месси вылетел в 1/8 финала ЛЧ и Кубка Франции в двух сезонах подряд
Лионель Месси в составе «ПСЖ» ни разу не играл в четвертьфиналах кубковых турниров.
За два сезона после подписания аргентинского форварда парижане по два раза вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Франции на этапе 1/8 финала.
В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выбили соответственно «Реал» и «Ницца», в нынешнем – «Бавария» и «Марсель».
В этих противостояниях Месси не совершил ни одного результативного действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что с лицом, ребята?
P. S. не удивлюсь, если через пару лет он тоже в каком-нибудь катарском Аль-Садде всплывёт от полной невостребованности (ну как раз у них 2 года разница в возрасте, придёт время). Ух какие мы комментарии от глоров полутораметрового почитаем, главное все их нынешние комменты сохранить)
Понимаете, о чем я )
"Когда случается то, чего вы очень боялись и вам трудно это принять, то психике требуется защиты от стресса. Зачастую в ход идут иллюзии. Человеку проще поверить в вымысел, который ему удобен ибо принятие дейсвительности очень болезненное".
Мне даже жаль вас)
18.12.2022 Лео Месси официально коронован, он в Истории, и рядом только Марадона и Пеле.