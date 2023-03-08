Быстров о системе «осень-весна»: «Эксперимент себя не оправдал, стало намного хуже. Не играем в самое благоприятное время»

раскритиковал систему «осень-весна».

– Что вас злило, возможно, даже раздражало в первом весеннем туре?

– То, что у нас даже на юге не могут сделать нормальные поля. Считаю, что в южном регионе даже в феврале не должно быть проблем с газонами. В более суровых условиях поля готовят, а там не могут. Не понимаю.

– А нет ли смысла вернуться к климатическому календарю, как это делали в Советском Союзе?

– Да давно надо было переходить на «весна-осень», причем во всех лигах. При этой системе мы удачно выступали еврокубках, но захотели улучшить свои показатели и перешли на «осень-весна». В итоге полностью провалились, и лига стали хуже, а в самое благоприятное время мы в футбол почему-то не играем.

– Действительно: как можно хотя бы раз в два года не играть в футбол в июне, в идеальных для нашей климатической зоны условиях?

– В этом вся и загвоздка.

– Аргументы были такие…

– (Перебивает) Да нет никаких аргументов! Если они тогда и были, то сейчас их точно отсутствуют! Главный критерий – результат. А его нет, в Европе мы стали выступать с меньшим успехом. При системе «весна-осень» мы заканчивали сезон в конце ноября, да, возникала пауза перед декабрьскими матчами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но ничего, бывало, и выигрывали.

Поэтому по прошествии времени можно утверждать, что эксперимент себя не оправдал. Более того, стало намного хуже, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».