Быстров о системе «осень-весна»: «Эксперимент себя не оправдал, стало намного хуже. Не играем в самое благоприятное время»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига календарь Футбол

Владимир Быстров раскритиковал систему «осень-весна».

– Что вас злило, возможно, даже раздражало в первом весеннем туре?

– То, что у нас даже на юге не могут сделать нормальные поля. Считаю, что в южном регионе даже в феврале не должно быть проблем с газонами. В более суровых условиях поля готовят, а там не могут. Не понимаю.

– А нет ли смысла вернуться к климатическому календарю, как это делали в Советском Союзе?

– Да давно надо было переходить на «весна-осень», причем во всех лигах. При этой системе мы удачно выступали еврокубках, но захотели улучшить свои показатели и перешли на «осень-весна». В итоге полностью провалились, Первая и Вторая лига стали хуже, а в самое благоприятное время мы в футбол почему-то не играем.

– Действительно: как можно хотя бы раз в два года не играть в футбол в июне, в идеальных для нашей климатической зоны условиях?

– В этом вся и загвоздка.

– Аргументы были такие…

– (Перебивает) Да нет никаких аргументов! Если они тогда и были, то сейчас их точно отсутствуют! Главный критерий – результат. А его нет, в Европе мы стали выступать с меньшим успехом. При системе «весна-осень» мы заканчивали сезон в конце ноября, да, возникала пауза перед декабрьскими матчами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но ничего, бывало, и выигрывали.

Поэтому по прошествии времени можно утверждать, что эксперимент себя не оправдал. Более того, стало намного хуже, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».

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7 комментариев

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Andrew Wryneck
ага, и играть ключевые игры концовки чемпионата в ноябре. Ну если считаете, что результаты в еврокубках связаны с погодой, то у меня для вас плохие новости 😊
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Iuasamotu
Как раз возвращение к формату весна-осень, один из немногих позитивных моментов приобретения собственной самобытной суверенности, объявленных в России
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ChefJhonnyMorgan
Две главные ошибки нашего футбола : лимит и переход на систему осень/весна
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LLiriKK
В кои-то веке согласен с Быстровым. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы проследить траекторию движения вниз: от перехода на осень-весну «имени Фурсенко» начала десятых годов - до катастрофических результатов наших клубов в еврокубках в последних нескольких сезонах, включавших в себя уже ставшие будничными поражения от, при всем уважении, команд из Грузии, Израиля и Азербайджана. А ведь когда-то Кубки УЕФА брали, да и «Севильи» всякие в ЛЧ бодро проходили.
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Фут.Боль
Зато говорили, что при этой системе можем побороться за победу в Лиге чемпионов даже. Поборолись.
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Andrew Petrov
тут добавить нечего...осень весна это два разных отрезка или обрезка
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Ростов-на-Дону
Володька дело гутарит!
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