За баннер «Это не наш конфликт» с Тризубом на красно-черном фоне «Шленск» оштрафован на 15 000 злотых. Фанаты клуба ранее призывали «остановить украинизацию Польши»
Фанаты «Шленска» выступили против помощи Украине со стороны Польши.
На матче против «Леха» (2:1) 26 февраля болельщики вывесили баннер с надписью «Это не наш конфликт» (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – прим. Sports.ru). Также на транспаранте размещен перечеркнутый Тризуб на красно-черном фоне – такая расцветка характерна для флага УПА (запрещенная в РФ организация).
По данным Wirtualna Polska, организаторы игры добились того, что через 10 минут баннер был снят. Футбольные власти Польши приняли решение оштрафовать «Шленск» на 15 тысяч злотых, но оно пока не окончательное.
Сам клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что растяжка вывешена без его ведома.
Осенью болельщики «Шленска» уже обозначали свою позицию касательно беженцев при помощи баннера «Остановите украинизацию Польши».
тут боты пугали и радовались митингам в Чехии прошлой весной)) где они?)
Всё вместе называется - свободная страна.
Либеральный моч, ты че не грузии?
Пускай их территории забирает Россия, а беженцы пускай возвращаются домой под бомбы?
Какой-то недальновидный и непродуманный баннер.
А то это из серии: "А у вас негров линчуют".
эти фрики где-то в январе-феврале "марш" организовывали, на 20 человек в центре Варшавы)))))) элементарные манипуляторы и подменщики понятий, год назад этих "пацифистов" и слышно не было, а тут вылезли. Понятно чьи уши у них торчат за спиной)))