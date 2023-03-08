За баннер «Это не наш конфликт» с Тризубом на красно-черном фоне «Шленск» оштрафован на 15 000 злотых. Фанаты клуба ранее призывали «остановить украинизацию Польши»

Фанаты «Шленска» выступили против помощи со стороны Польши.

На матче против « » (2:1) 26 февраля болельщики вывесили баннер с надписью «Это не наш конфликт» (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – прим. Sports.ru). Также на транспаранте размещен перечеркнутый Тризуб на красно-черном фоне – такая расцветка характерна для флага УПА (запрещенная в РФ организация).

По данным Wirtualna Polska, организаторы игры добились того, что через 10 минут баннер был снят. Футбольные власти Польши приняли решение оштрафовать «Шленск» на 15 тысяч злотых, но оно пока не окончательное.

Сам клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что растяжка вывешена без его ведома.

Осенью болельщики « » уже обозначали свою позицию касательно беженцев при помощи баннера «Остановите украинизацию Польши».