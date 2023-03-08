За баннер «Это не наш конфликт» с Тризубом на красно-черном фоне «Шленск» оштрафован на 15 000 злотых. Фанаты клуба ранее призывали «остановить украинизацию Польши»

Теги Сборная Украины по футболу высшая лига Польша Лех болельщики Шленск Политика Футбол

Фанаты «Шленска» выступили против помощи Украине со стороны Польши.

На матче против «Леха» (2:1) 26 февраля болельщики вывесили баннер с надписью «Это не наш конфликт» (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – прим. Sports.ru). Также на транспаранте размещен перечеркнутый Тризуб на красно-черном фоне – такая расцветка характерна для флага УПА (запрещенная в РФ организация).

По данным Wirtualna Polska, организаторы игры добились того, что через 10 минут баннер был снят. Футбольные власти Польши приняли решение оштрафовать «Шленск» на 15 тысяч злотых, но оно пока не окончательное.

Сам клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что растяжка вывешена без его ведома.

Осенью болельщики «Шленска» уже обозначали свою позицию касательно беженцев при помощи баннера «Остановите украинизацию Польши».

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107 комментариев

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murzzzzzilka
Ответ BolxoB
Есть понимание, что штраф за банер с символикой и срок за мнение это немного разное?
Расскажите это Татьяне Андриец, сидящей в тюрьме в Латвии.
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Bayern-fan
Ответ murzzzzzilka
Митинги в Австрии, Израиле, Германии - тоже «марши фриков на 20 человек»?
именно))

тут боты пугали и радовались митингам в Чехии прошлой весной)) где они?)
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Александр Кузичкин
Ответ Пол Ганарара:
Показать украинцам, что в Европе устают от них. Что ресурс поддержки потихоньку истощается. Подтолкнуть их к переговорам и прекращению войны в текущих границах
когда Польша прекратила им выдавать проездные бесплатно и снизили выплаты- мне кажется украинцы и так тогда поняли,что от них устает обычный народ
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Zeitgeist Zeppelin
Вообще, в Польше нет той всеобщей любви к украинцам, о которой сейчас ото всюду трубят: про УПА и Волынскую резню там помнят. Особенно в некоторых южных регионах/воеводствах.
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Ростов-на-Дону
В следующий раз фаны "шленска" растянут плакат "ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА"!
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Баргузин Зимбабвийский
Ответ Александр Кузичкин
и какой от этого профит для спецслужб?)
Да никакого, это просто мамкин конспиролог)
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garp
Люди могут выражать своё мнение, не опасаясь преследование за это. Штраф, наложенный на клуб, символический.
Всё вместе называется - свободная страна.
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Пол Ганарара:
Ответ Александр Кузичкин
и какой от этого профит для спецслужб?)
Показать украинцам, что в Европе устают от них. Что ресурс поддержки потихоньку истощается. Подтолкнуть их к переговорам и прекращению войны в текущих границах
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Nutcracker
Ответ Давид Agabekyan
Прикольно, что если перейти на прошлую новость про баннер "остановите украинизацию Польши", то один из самых заплюсованных комментов" они выражают свою позицию и им ничего не будет". Ничего ну-ну. Вот и вся свобода слова. Говорить можно, но за слова нужно платить. В прямом смысле слова
Свобода будет ущемляться до тех пор пока существуют государства. Про то что в Европе свобода слова смешно даже слушать, но и приравнять это с ситуацией в России нельзя
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Генадий Филимонов
У какого то модератора подорвало попу из-за сообщения "Наш диктаторский мордор - их свободная европа"

Либеральный моч, ты че не грузии?
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Александр Кузичкин
Ответ Пол Ганарара:
Мэйби мэйби. А может ведь оказаться, что наши спецслужбы кого-то подкупили
и какой от этого профит для спецслужб?)
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murzzzzzilka
Ответ Bayern-fan
невыдуманные истории, о которых невозможно молчать))) эти фрики где-то в январе-феврале "марш" организовывали, на 20 человек в центре Варшавы)))))) элементарные манипуляторы и подменщики понятий, год назад этих "пацифистов" и слышно не было, а тут вылезли. Понятно чьи уши у них торчат за спиной)))
Митинги в Австрии, Израиле, Германии - тоже «марши фриков на 20 человек»?
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Мистер Биспинг
Ответ инок
Молодцы фанаты Шленска! Больше нечего сказать. Твердо гнут свою линию.
Что хорошего? Нужно бросить украинцев?
Пускай их территории забирает Россия, а беженцы пускай возвращаются домой под бомбы?

Какой-то недальновидный и непродуманный баннер.
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Жорег Борщофф
Ответ zhukas58
Говоря о свободе надо понимать, что в России подобные баннеры на стадион в принципе бы не допустили
Так вопрос не о России, а о светлой западной демократии.
А то это из серии: "А у вас негров линчуют".
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Павел Мельников
Ответ Amalfitano
Свободы нет нигде, но отсутствие свободы там как-то демократичнее что ли, чем отсутсвие свободы тут у нас в кровавом мордоре. Ясненько, понятненько.)
Да, оплата штрафа - это демократичнее, чем лишение свободы, в этом вы действительно правы.
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Павел Мельников
Ответ Amalfitano
Это как плакат "Нет войне". Только у нас тоталитаризм а у них демократия. Этонадопонимать.))
Понимание останавливается на том моменте, когда один платит несколько тысяч злотых, а второй в пожилом возрасте получает семь лет условий генерации всевозможных болезней.
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Пол Ганарара:
Ответ инок
Молодцы фанаты Шленска! Больше нечего сказать. Твердо гнут свою линию.
Мэйби мэйби. А может ведь оказаться, что наши спецслужбы кого-то подкупили
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Андрей Федоров
Ответ Давид Agabekyan
Прикольно, что если перейти на прошлую новость про баннер "остановите украинизацию Польши", то один из самых заплюсованных комментов" они выражают свою позицию и им ничего не будет". Ничего ну-ну. Вот и вся свобода слова. Говорить можно, но за слова нужно платить. В прямом смысле слова
так а что им было то? посадки?
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Мыкола
Ответ Давид Agabekyan
Ещё Новиков придёт за демократию пояснить
Сначала он постучит. Так принято в его европейской Эстонии)))
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Фан Рубина
Не то чтобы сочувствую Польше, ибо всё это борьба бобра с ослом. Но правильно, что не хотят видеть у себя вилку. Ибо вилка - один из символов украинизма, адепты которого не видят ничего плохого в том, чтобы залезать этой вилкой в чужие тарелки с обедом без спроса. А возмутишься - ткнут этой самой вилкой. Поляки свой обед отдавать другим не хотят и их можно понять.
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арт П
Ответ Андрей Никитин99
Ну это наверное намного лучше,чем за слова присесть на 8,5 лет
Сколько людей село на 8 лет,сколько из них невиновны?
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a2wai
Ну вы же понимаете да, свобода слова, яблочный штрудель, их там нету... Я уже говорил про штрудель? Неважно, пусть будет еще раз.
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DM.Man
Ну хоть кто то у них Волынь еще помнит…
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balo1990
Ответ Silent Mode
Ну если гуманизма быть не должно к патриотам испугавшимися, то гуманизма к русским патриотам в плену так тем более не должно быть))
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Bayern-fan
Ответ Добрый Ретроград
На баннере написано «To nie nasza wojna» - Это не наша война. По всей Польше набирает силу акция против помощи хохлам. В начале февраля в Польше было создано «Польское антивоенное движение» как противовес политическому курсу польской правящей партии «Права и справедливости» (ПиС), которая подталкивает польский народ к неминуемой войне с Россией. Целями внепартийной организации являются продвижение мирных инициатив и противостояние расширению военной активности НАТО в Польше и в Европе в целом.
невыдуманные истории, о которых невозможно молчать)))

эти фрики где-то в январе-феврале "марш" организовывали, на 20 человек в центре Варшавы)))))) элементарные манипуляторы и подменщики понятий, год назад этих "пацифистов" и слышно не было, а тут вылезли. Понятно чьи уши у них торчат за спиной)))
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