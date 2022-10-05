«Остановите украинизацию Польши». Баннер фанатов «Шленска» на игре чемпионата с «Вартой»

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Польские болельщики выразили недовольство сближением страны с Украиной.

На матче чемпионата Польши «Шленск»«Варта» (0:2) фанаты хозяев вывесили баннер с надписью «Остановите украинизацию Польши».

В клубе сообщили, что не знали о готовящейся акции болельщиков.

«Перед матчем мы не знали, что на трибунах появится такой баннер. Напомним, что наш клуб активно помогал нашим восточным соседям.

Клуб оказывал финансовую и материальную поддержку, а игроки, футболисты и сотрудники помогали нуждающимся», – цитирует главу пресс-службы «Шленска» Енджея Рыбака Gazeta Wroclawska.

По различным оценкам, в этом году в Польшу въехало около 6 млн украинцев, 2 млн из которых по-прежнему находятся в стране.

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