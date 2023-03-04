«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ 9 матчей – 6 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Факелом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» продлил серию матчей без поражений в Мир РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2). Красно-белые не потерпели ни одного поражения за последние 9 игр в чемпионате России.

За этот период «Спартак» одержал 6 побед и трижды сыграл вничью.

Следующий матч в рамках Мир РПЛ москвичи проведут 11 марта – команда встретится с «Факелом». 

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21 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Ответ Ильдар Фарукшин
Черт
Мешок
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Ильдар Фарукшин
Ответ Ебздрогыч
Два раза отыграться, забить третий, и это чудо со свистком его отменяет. Все настроение испортил!
Черт
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Николай Горнаков
Человека похожего на Мешкова видели сейчас у банкомата Сбера.
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Ильдар Фарукшин
Ответ T622222
Если бы Мешок была бы чистая победа
Волевая чистая победа. И Спартаку ни каких вопросов не было. Сейчас все хвалили
+3
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Doubler
Ответ локо чемпик
Спартачи на судейство жалуются? а что случилось? а я вам скажу это называется КАРМА
Вас плохо слышно из зоны стыков)
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неВолкЛарсен
Все таки наши(русские парни - спартачи) интересные личности,прически как у Роналду,подкраска и т.д это дело сверважное у вас,но играете вы как поленья…Для начала начните так же играть ,а потом можно и волосы красить!
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Никому_никабельный
А толку то?? Не проигрывает... Это ж надо было так нагадить! Жду самого сурового наказания для Мешкова. После таких косяков судья не должен судить в РПЛ
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Владимир Силкин
Да , оборона тихий ужас... Но футбол понравился . Мешков - три-два-раз . А в конце , мне кажется , нас спас Маслов , а не Селихов .
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Добрый Ретроград
Дальше 0:0
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Ilmenau
Ответ локо чемпик
Спартачи на судейство жалуются? а что случилось? а я вам скажу это называется КАРМА
Карма? Спартак виноват, что у нас судьи идиоты?) ну ок
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Злой Руся
Надеюсь у мешкова вырастит большой чирей на жопе!
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Красная стрела
Хорошо идём, но для чемпионства этого пока мало. Нужно прибавлять а прогрессировать команда может. Вон Литвинов чего сегодня вытворял , бывает же. Это говорит о хорошей работе внутри команды.
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Rio de Janeiro
Ждём комментариев Заремы)))
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локо чемпик
Спартачи на судейство жалуются?
а что случилось?
а я вам скажу
это называется КАРМА
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T622222
Если бы Мешок была бы чистая победа
+1
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Илья Богданов
Ответ Evgeny Trifonov
пришлось дома батареи отключать, за то когда "убивали" Локо пару дней назад, всё было хорошо. Карма она такая
Боюсь, когда до Зенитушки вашего доберется справедливая кара за последний десяток лет, придется подниматься из любительского футбола, а вам всем перекочевывать болеть за Звезду СПБ или Сочи
+11
-6
+5
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Evgeny Trifonov
пришлось дома батареи отключать, за то когда "убивали" Локо пару дней назад, всё было хорошо. Карма она такая
+8
-11
-3
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smiakishev
Урал: "Пфф, Спартачок, подержи мое пиво"
+2
-3
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Ебздрогыч
Два раза отыграться, забить третий, и это чудо со свистком его отменяет. Все настроение испортил!
+28
-9
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frol92
Неоднозначные впечатления от игры. Вроде и боролись, и дважды отыгрались, и даже должны были побеждать, если бы не Мешков чудила. Но игра в обороне и опорке тихий ужас. И Николсон вообще не в форме, пока Соболев не вышел играли 10 человек по сути. Непонятно почему на концовку Бальде не выпустили.
+8
-4
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Artem Piatkov
Зенит Чемпион?
+2
-5
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