«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ 9 матчей – 6 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Факелом»
«Спартак» продлил серию матчей без поражений в Мир РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» в 18-м туре Мир РПЛ (2:2). Красно-белые не потерпели ни одного поражения за последние 9 игр в чемпионате России.
За этот период «Спартак» одержал 6 побед и трижды сыграл вничью.
Следующий матч в рамках Мир РПЛ москвичи проведут 11 марта – команда встретится с «Факелом».
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а что случилось?
а я вам скажу
это называется КАРМА