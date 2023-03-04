«Спартак» не проигрывает в Мир РПЛ 9 матчей – 6 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Факелом»

« » продлил серию матчей без поражений в Мир РПЛ.

Сегодня команда сыграла вничью с « » в 18-м туре Мир (2:2). Красно-белые не потерпели ни одного поражения за последние 9 игр в чемпионате России.

За этот период «Спартак» одержал 6 побед и трижды сыграл вничью.

Следующий матч в рамках Мир РПЛ москвичи проведут 11 марта – команда встретится с «Факелом».

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