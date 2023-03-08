Депутат Обухов о «Единой России» и голосовании за Fan ID: «Они разводят руками и говорят: «Ну извини, нам приказали». Не они руководят правительством, а наоборот»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Государственная дума Политика Fan ID Сергей Обухов Футбол

Депутат КПРФ Сергей Обухов рассказал о голосовании «Единой России» за Fan ID.

– Все понимают, что публично говорят депутаты, которые голосовали за Fan ID. А как они аргументируют это в личных беседах?

– Одна из проблем российской Думы в том, что у нас есть несамостоятельная партия, – «Единая Россия». Она зависит от правительства. «Мы партия большинства, мы правительственная партия». Не они руководят правительством, а правительство ими руководит.

– То есть они голосуют, как говорят сверху?

– Да. «Ну, ты же понимаешь». Ну да, я понимаю, я знаю.

Это старая сказка. Там много милых людей, но они разводят руками и говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали».

– Кто конкретно так говорит?

– Это личные разговоры. Но вот я сегодня был на заседании (разговор состоялся 7 марта – Sports.ru), кое у кого из единороссов поспрашивал. Мне говорят: «Ты же понимаешь».

– Это те, кто потом высказывается в медиа о том, что Fan ID нужен?

– Они в прессе не высказываются. Пока высказались три человека, которые запятнали себя голосованием. Госпожа Журова вообще чуть ли с пеной у рта доказывала, что мы – враги народа из-за того, что выступаем против Fan ID.

– Журова назвала позицию КПРФ популизмом. Сказала, что вы просто хотите понравиться избирателям.

– А она хочет не понравиться. Как политик она хочет, чтобы ее ненавидели. Думаю, это все детский лепет. Любой политик отражает мнение большинства. За меня проголосовало 300 тысяч человек. Я должен беречь этих людей, их мнение. Иначе какой же я политик? – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

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57 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ 9f99s5s6fr
На самом деле в большинстве случаев до увольнения не доходит, многие идут изза угроз лишения премий или просто чтобы не ссориться с начальством, если на все пофиг. Но если человек упирается, с ним не связываются.
у меня была аналогичная ситуация, когда я 6 лет назад был бюджетником на железной дороге. вызывали на ковер. после этого я там не работаю.
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Togliattinec
Ответ Жорег Борщофф
Далась вам эта смена президента. Как будто в Штатах от президента что-то зависит. =)
Так если там от него ничего не зависит, почему тогда глубинарии в РФ постоянно адресуют свое возмущение то Байдену, то Обаме ранее, то до него Бушу и так далее?

Пусть назовут тех, кто реально власть имеет)
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9f99s5s6fr
Ответ Дядя ТУРА
пойдешь как миленький, когда начальник на ковер вызовет и под предлогом увольнения заставит
На самом деле в большинстве случаев до увольнения не доходит, многие идут изза угроз лишения премий или просто чтобы не ссориться с начальством, если на все пофиг. Но если человек упирается, с ним не связываются.
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Сергей Ч
Ответ Харламов Никита
в Беларуси и КНДР ?! ;)
Да по всей Европе так - что им из-за океана укажут, так они и сделают.
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Виктор Литвинов
Вас все ненавидят
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Денис Давыдов
Ответ vzi
Открытие на грани фантастики: у нас оказывается парламент ничего не решает и находится под пятой правительства и АП.
Секрет Полишинеля)
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Bugy
Ответ Санитар-волк
Обвинение Журовой - нынешняя классика, конечно. Партия, которая "стремится понравится". Выдвигающийся в президентв политик "рвётся к власти". А пересидент уж боле 20 лет от власти бегает, аж "канистуцию" меняет...
нынешняя?)
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BlackJet
В стране полное взаимопонимание: народу нахрен не нужна эта власть, власти нахрен не нужен этот народ.
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Дядя ТУРА
Ответ Millencolin
обидно, слушай. я бюджетник, но на футбол сейчас не пойду, даже если мне фан-айди на дом привезут и абонемент подарят
пойдешь как миленький, когда начальник на ковер вызовет и под предлогом увольнения заставит
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Евгений Цыбулин
Ответ Харламов Никита
в Беларуси и КНДР ?! ;)
В Эритрее и Сирии)))У Эсватини,наверное и парламента нет?!)))
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Жорег Борщофф
Ответ DeltaForce
В Америке президент тоже не менялся уже лет 20?
Далась вам эта смена президента. Как будто в Штатах от президента что-то зависит. =)
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Нейтральный критик
Ответ Ortemy
Коммунисты в этом паноптикуме самые разумные. Дожили!
Там нет разумных, в политику нормальный человек не пойдет. Жабы против гадюк.
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DeltaForce
Ответ Жорег Борщофф
Американские сенаторы недоумевают, читая этот комментарий.
В Америке президент тоже не менялся уже лет 20?
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Санитар-волк
Обвинение Журовой - нынешняя классика, конечно. Партия, которая "стремится понравится". Выдвигающийся в президентв политик "рвётся к власти". А пересидент уж боле 20 лет от власти бегает, аж "канистуцию" меняет...
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Валентин Базарнов
И так в думе после выборов 2003 года.

P.S. по известным событиям 2022 года, мне ближе точка зрения Ивашова.
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artpal
Ответ Russ Ivan
Ещё пара интервью и у Обухова найдут в машине коробочку и срок...
Найдут разделанную тушу лося
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Владимири Йолкиннен
Ответ Russ Ivan
Ещё пара интервью и у Обухова найдут в машине коробочку и срок...
и Яроша визитку
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Владимири Йолкиннен
Ответ Millencolin
обидно, слушай. я бюджетник, но на футбол сейчас не пойду, даже если мне фан-айди на дом привезут и абонемент подарят
это плохие бюджетники)))) мы с тобой хорошие, я вообще учитель в школе)) меня уже пугали тем, что я не правильно веду разговоры о важном))
+3
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Олег Кузнецов
Ответ Влад Путман
Ну так в думу по такому принципу и набирают. Лишь бы на правильные кнопки нажимали без лишних вопросов.
В Росси нет разделения властей. Исполнительная власть подмяла всех под себя. Именно об этом рассказал Обухов, но мы об этом знали и до этого.
+18
-2
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sdzrghx
Да уж. Надо же оно как. Но вряд ли кто то его словам удивлен :)..
+1
0
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Наталья Кузнецова
Ответ tommy_hell_trigger
По ходу, завтра мандата его лишат Жаль, конечно, этого добряка
Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет.
+4
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Наталья Кузнецова
Ответ Ortemy
Коммунисты в этом паноптикуме самые разумные. Дожили!
"оппозиция" епт
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Валерий Питерский
Секрет Полишинеля.
+1
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sla3138
Дартаньяны, блин. Вы там все лишнее колесо в этой телеге, которая и так кое-как тащится.
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deimon7.7
Кажется революция намечается 🤔
Хотя больше похоже на тупой пиар своей партии, якобы они согласны с народом и думаю только о нас😆
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