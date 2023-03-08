Депутат Обухов о «Единой России» и голосовании за Fan ID: «Они разводят руками и говорят: «Ну извини, нам приказали». Не они руководят правительством, а наоборот»
Депутат КПРФ Сергей Обухов рассказал о голосовании «Единой России» за Fan ID.
– Все понимают, что публично говорят депутаты, которые голосовали за Fan ID. А как они аргументируют это в личных беседах?
– Одна из проблем российской Думы в том, что у нас есть несамостоятельная партия, – «Единая Россия». Она зависит от правительства. «Мы партия большинства, мы правительственная партия». Не они руководят правительством, а правительство ими руководит.
– То есть они голосуют, как говорят сверху?
– Да. «Ну, ты же понимаешь». Ну да, я понимаю, я знаю.
Это старая сказка. Там много милых людей, но они разводят руками и говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали».
– Кто конкретно так говорит?
– Это личные разговоры. Но вот я сегодня был на заседании (разговор состоялся 7 марта – Sports.ru), кое у кого из единороссов поспрашивал. Мне говорят: «Ты же понимаешь».
– Это те, кто потом высказывается в медиа о том, что Fan ID нужен?
– Они в прессе не высказываются. Пока высказались три человека, которые запятнали себя голосованием. Госпожа Журова вообще чуть ли с пеной у рта доказывала, что мы – враги народа из-за того, что выступаем против Fan ID.
– Журова назвала позицию КПРФ популизмом. Сказала, что вы просто хотите понравиться избирателям.
– А она хочет не понравиться. Как политик она хочет, чтобы ее ненавидели. Думаю, это все детский лепет. Любой политик отражает мнение большинства. За меня проголосовало 300 тысяч человек. Я должен беречь этих людей, их мнение. Иначе какой же я политик? – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.
«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID
Пусть назовут тех, кто реально власть имеет)
P.S. по известным событиям 2022 года, мне ближе точка зрения Ивашова.
Хотя больше похоже на тупой пиар своей партии, якобы они согласны с народом и думаю только о нас😆