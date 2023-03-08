Депутат Обухов о «Единой России» и голосовании за Fan ID: «Они разводят руками и говорят: «Ну извини, нам приказали». Не они руководят правительством, а наоборот»

Депутат КПРФ Сергей Обухов рассказал о голосовании «Единой России» за Fan ID.

– Все понимают, что публично говорят депутаты, которые голосовали за Fan ID. А как они аргументируют это в личных беседах?

– Одна из проблем российской в том, что у нас есть несамостоятельная партия, – «Единая Россия». Она зависит от правительства. «Мы партия большинства, мы правительственная партия». Не они руководят правительством, а правительство ими руководит.

– То есть они голосуют, как говорят сверху?

– Да. «Ну, ты же понимаешь». Ну да, я понимаю, я знаю.

Это старая сказка. Там много милых людей, но они разводят руками и говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали».

– Кто конкретно так говорит?

– Это личные разговоры. Но вот я сегодня был на заседании (разговор состоялся 7 марта – Sports.ru), кое у кого из единороссов поспрашивал. Мне говорят: «Ты же понимаешь».

– Это те, кто потом высказывается в медиа о том, что Fan ID нужен?

– Они в прессе не высказываются. Пока высказались три человека, которые запятнали себя голосованием. Госпожа Журова вообще чуть ли с пеной у рта доказывала, что мы – враги народа из-за того, что выступаем против Fan ID.

– Журова назвала позицию КПРФ популизмом. Сказала, что вы просто хотите понравиться избирателям.

– А она хочет не понравиться. Как политик она хочет, чтобы ее ненавидели. Думаю, это все детский лепет. Любой политик отражает мнение большинства. За меня проголосовало 300 тысяч человек. Я должен беречь этих людей, их мнение. Иначе какой же я политик? – сказал депутат Госдумы от КПРФ в интервью Sports.ru.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID