Фанаты «Атлетика» будут бросать бумажки со знаком доллара и надписью «мафия» на матче с «Барсой». Это протест из-за дела Негрейры

Теги Барселона Атлетик Ла Лига болельщики Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Болельщики «Атлетика» организуют акцию протеста в связи со скандалом с «Барселоной». 

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Перед матчем с «блауграной», который состоится 12 марта, фанаты баскской команды заявили о планах провести акцию протеста. Они планируют начать бросать на поле бумажки синего и гранатового цветов с логотипом «Барселоны», знаком доллара и надписью «мафия». Акция должна пройти на 30-й минуте игры. 

Фанатское объединение Herri Harmaila призвало болельщиков распечатать эти бумажки и присоединиться к протесту. 

«Создано бедными, украдено богатыми. Дело Негрейры – это лишь верхушка айсберга. На 30-й минуте матча с «Барсой» покажите им свой гнев. Скачайте, распечатайте [бумажки] и называйте их по имени. Мафией», – говорится в заявлении фанатов «Атлетика». 

Изоабражение: https://wetransfer.com/

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36 комментариев

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Maggio 13
Ответ j30
это негредо который в сити и реале играл?
Да он, и пофиг, что это Негрейро, а тот Негредо.
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EminenceGrise
Ответ Антон Князев
Речь же не о подкупе судей а о подкупе чиновника судейского комитета который оказывает влияние на назначения судей. Ну допустим, не нравится Барселоне такой-то реф и благодаря этому Негрейре он больше не судит их матчи.
Ну так что же Хиля Мансано так часто назначают тогда на матчи Барсы? Так что не работает теория.
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Кабинет Переса
Мадридский гадюшник всё никак не успокоится)) И ведь делают вид еще что сами в стороне, всех подговорили ,а сами типо нейтральны.Смешные . У реала с десяток фармклубов в лалиге + куча ручных команд в ЛЧ например Ливерпуль ,все боятся бандита Переса это факт и сливают ему,и уж ручных судей и ручных "соперников" у реала немерено .Даже негр Винисиус творит что хочет на поле а судьи сцат ему даже желтые давать.
Щас глоры наминусуют)
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MagicWithoutBorders
Негрейре платили в Евро, а на бумажках “Mafia $”
Не иначе, как рука Кремля
🤣
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vottakoi!
Ответ nobrainnopain
Хорошо, но если с другой стороны посмотреть, какая информация о молодых игроках при наличии собственной скаутской службы, может стоить 300к евро/год?
Да это вообще глупость, я бы такое не осмелился в сми выпустить, уж точно на месте руководства придумал бы что-то по лучше) но вот парень выше реально хорошую версию выдвинул
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DenizKios
Ответ Мальчик Весёлый
"Копейка рубль бережёт". ~Великий Лапорта~
)))
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Maggio 13
Ответ LIBerly
Лапорта выйдет с большим мешком и будет собирать всё добро
Третий финансовый рычаг))
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SCHOKKKK
Сегодня день уничтожения ФК рычага?😂
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vottakoi!
Ответ Антон Князев
Речь же не о подкупе судей а о подкупе чиновника судейского комитета который оказывает влияние на назначения судей. Ну допустим, не нравится Барселоне такой-то реф и благодаря этому Негрейре он больше не судит их матчи.
Вот в это верится больше, даже не думал об этом. Спасибо)
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nobrainnopain
Ответ vottakoi!
Мне как болельщику все это неприятно конечно, что вообще ведутся такие разговоры. Но вот что странно, 330000 получается за каждый год. Не слишком ли мало, для настоящего подкупа судей, на протяжении всего сезона? Вообще действительно очень странная история, для клуба у которого годовой оборот в миллиард, тратить на судей всего 300000, а в какие-то годы и вовсе по 100. Но и результата от этих «подкупов» тоже особо не видно было. Но тогда и Лапорта должен дать внятное объяснение, но и он этого не делает. Короче муть
Хорошо, но если с другой стороны посмотреть, какая информация о молодых игроках при наличии собственной скаутской службы, может стоить 300к евро/год?
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Футбол_это_жизнь
То есть болел Атлетико устраивает унылая игра их команды, сдувшийся Симеоне который получает больше всех тренеров. Им сейчас Барселона интересней. Смешные хомячки
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Okaka
могли бы и настоящие доллары бросить - это будет рычаг для Барсы
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Абдул Абакаев
ну значит накажут басков как и реал до этого
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Антон Князев
Ответ vottakoi!
Мне как болельщику все это неприятно конечно, что вообще ведутся такие разговоры. Но вот что странно, 330000 получается за каждый год. Не слишком ли мало, для настоящего подкупа судей, на протяжении всего сезона? Вообще действительно очень странная история, для клуба у которого годовой оборот в миллиард, тратить на судей всего 300000, а в какие-то годы и вовсе по 100. Но и результата от этих «подкупов» тоже особо не видно было. Но тогда и Лапорта должен дать внятное объяснение, но и он этого не делает. Короче муть
Речь же не о подкупе судей а о подкупе чиновника судейского комитета который оказывает влияние на назначения судей. Ну допустим, не нравится Барселоне такой-то реф и благодаря этому Негрейре он больше не судит их матчи.
+5
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Златан младший (отец Ибры)
Ответ DolJun
барсе от этого уже не отмыться, что не может не радовать)
Мне нравится как ты пишешь и на каких ветках, очень похоже на комплекс неполноценности, иначе зачем под каждой новостью о Барсе оставлять комменты, да, писюн? :)
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janitor
Только полная ликвидация барсы и суд над всеми руководителями
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Direct free kick
Ответ Kubinec_
соберут бабки на трансфер Бернарду
На форму Бернарду в лучшем случае
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Андрей Бодров
Идиоты, да хоть в одно место себе трубочкой их засуньте. При этом Барса всегда останется брендом мирового значения, а вы так и будете первыми парнями в басконской деревне...
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Мальчик Весёлый
Ответ Captain_Noname
Бчк - самый позорный клуб мира с самыми позорными болельщиками
- Да не бомбит у меня!!!!!!!
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vottakoi!
Мне как болельщику все это неприятно конечно, что вообще ведутся такие разговоры. Но вот что странно, 330000 получается за каждый год. Не слишком ли мало, для настоящего подкупа судей, на протяжении всего сезона? Вообще действительно очень странная история, для клуба у которого годовой оборот в миллиард, тратить на судей всего 300000, а в какие-то годы и вовсе по 100. Но и результата от этих «подкупов» тоже особо не видно было. Но тогда и Лапорта должен дать внятное объяснение, но и он этого не делает. Короче муть
+4
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feelthedroom@mail.ru
Ответ LIBerly
Лапорта выйдет с большим мешком и будет собирать всё добро
Ну а что делать, усиление то нужно Барсе.
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Captain_Noname
Бчк - самый позорный клуб мира с самыми позорными болельщиками
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*MVP*
Ответ Данияр Жумабекович
ща фанаты блауграны объяснят, зачем тратились миллионы на судей
и какой Тебас плохой, что не одобряет подкупы судей... Шапито, ей богу
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Sevuska
Интересно , на кубках Гампера тоже подставы были , или он чист 🤔😂!?
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Мальчик Весёлый
"Копейка рубль бережёт".
~Великий Лапорта~
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