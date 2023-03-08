Фанаты «Атлетика» будут бросать бумажки со знаком доллара и надписью «мафия» на матче с «Барсой». Это протест из-за дела Негрейры

Болельщики « » организуют акцию протеста в связи со скандалом с «Барселоной».

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Перед матчем с «блауграной», который состоится 12 марта, фанаты баскской команды заявили о планах провести акцию протеста. Они планируют начать бросать на поле бумажки синего и гранатового цветов с логотипом «Барселоны», знаком доллара и надписью «мафия». Акция должна пройти на 30-й минуте игры.

Фанатское объединение Herri Harmaila призвало болельщиков распечатать эти бумажки и присоединиться к протесту.

«Создано бедными, украдено богатыми. Дело Негрейры – это лишь верхушка айсберга. На 30-й минуте матча с «Барсой» покажите им свой гнев. Скачайте, распечатайте [бумажки] и называйте их по имени. Мафией», – говорится в заявлении фанатов «Атлетика».

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