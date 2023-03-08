Пьяный Уокер показывал пенис в баре, трогал девушку за грудь и целовался с ней. Полиция может допросить игрока «Сити» из-за непристойного поведения

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника происшествия Кайл Уокер девушки и спорт алкоголь и спорт контент Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер непристойно вел себя в баре. 

В воскресенье вечером футболист со своими друзьями приехал в бар, где злоупотребил алкоголем. Будучи пьяным, он стал танцевать со своей подругой, целуясь с ней и трогая ее за грудь.

Также на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент Уокер на виду у других посетителей бара снял штаны от спортивного костюма и показал свой пенис. Одна из женщин из компании Уокера завизжала и стала показывать пальцем на игрока, а сам он в этот момент смеялся со своим другом. 

Несколько минут спустя Уокер сделал то же самое, находясь рядом с двумя женщинами, после чего подошел пожать им руки. 

В тот вечер жены Кайла Энни не было рядом с ним. 

Полиция может допросить футболиста в рамках дела по обвинению в непристойном поведении. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на 2 года.

«Манчестер Сити» отказался комментировать эпизод, но, как сообщает The Guardian, клуб считает, что личная жизнь Уокера – это только его дело. Представители игрока тоже отказались от комментариев. 

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106 комментариев

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VasyaSMarsa
"после чего подошел пожать им руки"
сразу видно вежливого человека
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Милан. Тонали. 8.
Ответ dzenga 1
Поздравил женщин с 8 марта!💐
🤭😄
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ss_podonok
вот что маншити делает с людьми.. последователь менди
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поколение пепси
бедная жена, такой позор, взрослый семьянин такую шляпу вытворил..
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мистер бин
Почему наши фигуристуи так себя не ведут.
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Kit244098
Уокер хоть пенис показывал, а не задницу. А это уже плюс))
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Валерий Питерский
Таких шишкотрясами называют. Это не он ходит вечерами по манчестерским паркам в кожаном плаще?))
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Bayern2004
Ответ Несусветный Папаша
Мужик показал женщинам член - это не новость и не сенсация,вот если бы наоборот....тогда другой разговор.
В современном и "продвинутом" мире ситуация наоборот может быть вполне обыденной.
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GraDea
Ответ kutavlik
Пять баллов!!!!
Чак Норриса на него нет! 😅 Техасский рейнджер ему бы быстро всё объяснил
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Overkiller
Жалкие подражатели кипера аргов...
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Милан. Тонали. 8.
Просто красавец так отжигает 🤭😄👍
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Dm Kznts
ахахаха манся )))
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.ru
Одна из женщин из компании Уокера завизжала и стала показывать пальцем на игрока, а сам он в этот момент смеялся со своим другом.
Несколько минут спустя Уокер сделал то же самое, находясь рядом с двумя женщинами, после чего подошел пожать им руки...
не завизжали... вот он их и зауважал
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Betting Star
Ждем нового пользователя с ником "Пенис Уокера"?🤔
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artman
Ну какие же они дебилы, реально((( с таким баблом и опытом так сложно нажираться и развратничать в своем шикарном доме или всяких VIP зонах без камер?)
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aidos_1979
Ответ Demyan Grachev
пенис уокера 2023...где он сейчас?
20-23?)
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Павел Сморщков
Ответ Ф_Крюгер
Ну да, все мы постоянно показываем... в баре!😎😎
Ну, не постоянно, конечно, надо дойти до кондиции...
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kutavlik
Ответ Добрый Ретроград
Не опозорил фамилию) (Johnnie Walker)
Пять баллов!!!!
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rich.
Ответ Alone
Дани Алвес или Уокер? Кого в основу ставить в команде зеков будут
Хакими
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Токосо Томимо
Это не он в свое время в твиттере засветил гениталии своей жены? Там ещё собачка рядом бегала
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kutavlik
Незаслуженно высокие зарплаты, статус "звезды", покровительство - вот и результат разложения!!!
+1
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Токосо Томимо
Ответ Ilia Maksiokov
ТО есть ты постарел на 13 а она на 20 ...Ну логично да...
Вообще то ему 13. Фантазии знаете ли ...
+3
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Рекорд в наших сердцах
Ответ Alone
Дани Алвес или Уокер? Кого в основу ставить в команде зеков будут
Уокер может и на ЦЗ сыграть, в схеме с тремя, а Алвес латераль
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Добрый Ретроград
В современной Европе должно звучать как: "Трогал парня-трансгендера за пенис и целовался с ним". Наш человек, не чтит повесточку)
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Добрый_Ээх
Наконец новость о спорте! И ни слова об Украине и Грузии )
+3
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