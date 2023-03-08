Пьяный Уокер показывал пенис в баре, трогал девушку за грудь и целовался с ней. Полиция может допросить игрока «Сити» из-за непристойного поведения

Защитник «Манчестер Сити» непристойно вел себя в баре.

В воскресенье вечером футболист со своими друзьями приехал в бар, где злоупотребил алкоголем. Будучи пьяным, он стал танцевать со своей подругой, целуясь с ней и трогая ее за грудь.

Также на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что в какой-то момент Уокер на виду у других посетителей бара снял штаны от спортивного костюма и показал свой пенис. Одна из женщин из компании Уокера завизжала и стала показывать пальцем на игрока, а сам он в этот момент смеялся со своим другом.

Несколько минут спустя Уокер сделал то же самое, находясь рядом с двумя женщинами, после чего подошел пожать им руки.

В тот вечер жены Кайла Энни не было рядом с ним.

Полиция может допросить футболиста в рамках дела по обвинению в непристойном поведении. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – лишение свободы на 2 года.

« » отказался комментировать эпизод, но, как сообщает The Guardian, клуб считает, что личная жизнь Уокера – это только его дело. Представители игрока тоже отказались от комментариев.