У Холанда 5 из 10 от MEN за 1:1 с «Лейпцигом» – худшая оценка в «Сити». Sky поставил ему 6 из 10 – ниже в команде нет

В Англии низко оценили игру в матче между «Ман Сити» и « ».

Вчера в Германии команды провели первый матч 1/8 финала , который завершился со счетом 1:1. Холанд отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Sky Sports оценил игру Холанда в 6 баллов из 10. Столько же в « » получили вратарь Эдерсон, защитник Рубен Диаш и полузащитник Родри. Оценок ниже в составе «горожан» нет.

Защитники Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, а также полузащитники Илкай Гюндоган и получили по 7 баллов. Игру Бернарду Силвы и Рияда Мареза оценили в 8 баллов из 10.

Сайт Manchester Evening News оценил игру Холанда в 5 баллов из 10 – это худшая оценка в «Ман Сити. По 6 баллов получили вратарь Эдерсон, защитники Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рубен Диаш, полузащитники Илкай Гюндоган, Родри, Бернарду Силва. Джеку Грилишу и Рияду Марезу поставили по 7 баллов.

У Холанда 1 гол в 6 последних матчах. Полную статистику 22-летнего нападающего можно изучить здесь.

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