У Холанда 5 из 10 от MEN за 1:1 с «Лейпцигом» – худшая оценка в «Сити». Sky поставил ему 6 из 10 – ниже в команде нет
В Англии низко оценили игру Эрлинга Холанда в матче между «Ман Сити» и «РБ Лейпциг».
Вчера в Германии команды провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 1:1. Холанд отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Sky Sports оценил игру Холанда в 6 баллов из 10. Столько же в «Манчестер Сити» получили вратарь Эдерсон, защитник Рубен Диаш и полузащитник Родри. Оценок ниже в составе «горожан» нет.
Защитники Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, а также полузащитники Илкай Гюндоган и Джек Грилиш получили по 7 баллов. Игру Бернарду Силвы и Рияда Мареза оценили в 8 баллов из 10.
Сайт Manchester Evening News оценил игру Холанда в 5 баллов из 10 – это худшая оценка в «Ман Сити. По 6 баллов получили вратарь Эдерсон, защитники Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рубен Диаш, полузащитники Илкай Гюндоган, Родри, Бернарду Силва. Джеку Грилишу и Рияду Марезу поставили по 7 баллов.
У Холанда 1 гол в 6 последних матчах. Полную статистику 22-летнего нападающего можно изучить здесь.
«Сити» без Де Брюйне – печальное зрелище. Первый тайм – без моментов, второй – в режиме автобуса (вынудил «Лейпциг»)
Он зависимый форвард, должны ему дать передачи и он непременно забет
Играя в Бундеслиге НЕ в Баварии у Холанда средняя результативность - около гола за матч. В Сити он уже забил очень много. Поэтому полностью согласен, мало кто захочет иметь дело с этим распиаренным бруском