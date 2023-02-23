У Холанда 5 из 10 от MEN за 1:1 с «Лейпцигом» – худшая оценка в «Сити». Sky поставил ему 6 из 10 – ниже в команде нет

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В Англии низко оценили игру Эрлинга Холанда в матче между «Ман Сити» и «РБ Лейпциг».

Вчера в Германии команды провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 1:1. Холанд отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Sky Sports оценил игру Холанда в 6 баллов из 10. Столько же в «Манчестер Сити» получили вратарь Эдерсон, защитник Рубен Диаш и полузащитник Родри. Оценок ниже в составе «горожан» нет.

Защитники Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, а также полузащитники Илкай Гюндоган и Джек Грилиш получили по 7 баллов. Игру Бернарду Силвы и Рияда Мареза оценили в 8 баллов из 10.

Сайт Manchester Evening News оценил игру Холанда в 5 баллов из 10 – это худшая оценка в «Ман Сити. По 6 баллов получили вратарь Эдерсон, защитники Кайл Уокер, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Рубен Диаш, полузащитники Илкай Гюндоган, Родри, Бернарду Силва. Джеку Грилишу и Рияду Марезу поставили по 7 баллов.

У Холанда 1 гол в 6 последних матчах. Полную статистику 22-летнего нападающего можно изучить здесь.

«Сити» без Де Брюйне – печальное зрелище. Первый тайм – без моментов, второй – в режиме автобуса (вынудил «Лейпциг»)

32 комментария

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Я Гражданин Мира
То в одном матче почти 6 голов забивает,то в 6 матче 1 гол забивает.
Он зависимый форвард, должны ему дать передачи и он непременно забет
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Smith09
Ответ спортикетт
да успокойтесь это дог был. сити уничтожит 5-0 этот лейпциг дома. сколько раз такой сценарий был... буки уже давно футбол захватили.
Так и вижу как дубайцам( владельцам сити ) буки предлагают пару лямов, и они такие :О, давай!
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Давид Agabekyan
Ответ Skilled Fan
Не трожь СКА (Хабаровск) своими грязными руками. На Холанда просто не играли весь матч. Послушай комментарий Неценко. Он прямо обратил внимание на это момент.
Очевидно что Неценко супер фанат Холланда. По его мнению вариативность Сити с приходом Сити не стала хуже. А с тем что она стала хуже согласились все кроме Неценко и Пепа
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Давид Agabekyan
Ответ Айрат Ситдиков
Был шанс, что у пепа холанд будет развиваться и как раз игру с мячом подтянет. Но в итоге для Холланда нужен более просто тренер и пеп скоро может его из основы убрать даже..
Альварес куда больше Пепу подходит
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Никита Давыдкин
Ответ А.В.Бубнов
Ожидаемо. Сейчас карьера совсем пойдет под откос. Канистру понизят в классе или ликвидируют полностью, все ее игроки станут свободными агентами, ну и этот брусок отправится или домой в Норвегию, или еще где-нибудь в условном середняке Бундеслиги попылит, поскольку с его постоянной травматичностью мало кто захочет иметь дело. Не, может, и в аль-наср поедет. Пиара на пустом месте у него хоть отбавляй
>пиара на пустом месте хоть отбавляй
Играя в Бундеслиге НЕ в Баварии у Холанда средняя результативность - около гола за матч. В Сити он уже забил очень много. Поэтому полностью согласен, мало кто захочет иметь дело с этим распиаренным бруском
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Кукич
И это замена Роналду и упаси Хосподи Месси!!!????🤣
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Совесть Черданцева
В атаке единственные кто пытался мыслить - Грилиш и Марез
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Jaxongir Shodiev
По стилю игры Холанд идентичен с поздним Роналду, но отличие в том, что Роналду все называли замыкалду, а Холанда называют будущим футбола
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Айрат Ситдиков
Ответ che kaif
Не знаю как в других играх но в этой Холанд не обработать не отдать пас не мог. И его сравнивают с Чемпионом Мира из Парижа который сам берет мяч возит соперников и забивает так еще и голевые раздает
Был шанс, что у пепа холанд будет развиваться и как раз игру с мячом подтянет. Но в итоге для Холланда нужен более просто тренер и пеп скоро может его из основы убрать даже..
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rej1sta
Ответ Екн Лор
Этот Чемпион из Парижа наверное забивает и отдает в матчах АПЛ и плей-офф ЛЧ? Если что я про нынешний год, а не про покеры Арсеналу столетней давности
Мбаппе покер Арсеналу оформлял?🤔
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Экспертное мнение
Ответ titov-and-trubach
Ну что, неделя насмешек над Холландом в комментариях объявляется открытой. До его следующего гола (то есть до следующего матча, обычно). С Мбаппе та же история. Одному пишут "здесь тебе не на Ганноверах статку набивать", а второму про "Клермон" )) При этом у чуваков и в ЛЧ, и в сборной, и в клубах коэф сыгранные матчи-голы на уровне пикового Роналду и Месси, но это пустяки, я считаю)))
На Борнмотах он стату набивает лучше, чем на Ганноверах
+2
0
+2
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Екн Лор
Ответ che kaif
Не знаю как в других играх но в этой Холанд не обработать не отдать пас не мог. И его сравнивают с Чемпионом Мира из Парижа который сам берет мяч возит соперников и забивает так еще и голевые раздает
Этот Чемпион из Парижа наверное забивает и отдает в матчах АПЛ и плей-офф ЛЧ? Если что я про нынешний год, а не про покеры Арсеналу столетней давности
0
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-7
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Акыл Сатыбалдиев
вроде сходу без разгона начал разрывать АПЛ, стремительно несся ко всем возможным и не возможным рекордам, казалось бы наконец то Пеп купил того самого игрока, и вдруг перестал забивать😒😒😒
+3
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+3
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jane gunn
Ответ atomio
Холланд слишком ограниченный игрок, в отличии от того же бегунка Мбаппе. Правильно закрыть норвежца - и его нет на поле.
справедливости ради Холанд хорошо открывается, но команда будто специально игнорирует его. не считаю его каким-то ограниченным игроком, он на самом деле может стать супер звездой. но видимо не в Манчестере
+4
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+1
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titov-and-trubach
Ответ AlexFed
У этого бистяры 1 гол за 6 матчей, а ты написал так как будто насмехаются из за того что раз в неделю не забил))
У этого бистяры голов за Сити больше, чем игр. В новом для себя чемпионате, с тренером, который не особо любит и умеет чистых форвардов использовать. И ему еще 23 лет даже нет.
+4
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-1
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Дмитрий Шарапов
Сити просто не его команда. В Ливерпуле или Мюнхене стал бы великим.
0
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-1
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Skilled Fan
Ответ Вадим Слуцкий
Бревно жуткое. Кто только его взял в команду? Ему нужно играть за СКА (Хабаровск).
Не трожь СКА (Хабаровск) своими грязными руками. На Холанда просто не играли весь матч. Послушай комментарий Неценко. Он прямо обратил внимание на это момент.
+2
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0
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Demyan Grachev
ахахаха)) распиаренное т.
+1
-1
0
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AlexFed
Ответ titov-and-trubach
Ну что, неделя насмешек над Холландом в комментариях объявляется открытой. До его следующего гола (то есть до следующего матча, обычно). С Мбаппе та же история. Одному пишут "здесь тебе не на Ганноверах статку набивать", а второму про "Клермон" )) При этом у чуваков и в ЛЧ, и в сборной, и в клубах коэф сыгранные матчи-голы на уровне пикового Роналду и Месси, но это пустяки, я считаю)))
У этого бистяры 1 гол за 6 матчей, а ты написал так как будто насмехаются из за того что раз в неделю не забил))
+8
-1
+7
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Вадим Слуцкий
Бревно жуткое. Кто только его взял в команду? Ему нужно играть за СКА (Хабаровск).
+5
-2
+3
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atomio
Холланд слишком ограниченный игрок, в отличии от того же бегунка Мбаппе. Правильно закрыть норвежца - и его нет на поле.
+20
-7
+13
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che kaif
Не знаю как в других играх но в этой Холанд не обработать не отдать пас не мог. И его сравнивают с Чемпионом Мира из Парижа который сам берет мяч возит соперников и забивает так еще и голевые раздает
+17
-6
+11
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Пуп Ппп
Ответ ОпричникПитер
Он игрок уровня Ттх, конечно до Киллиана он не тянет
Килиан уровень Монако. выше не прыгнет. и выше 1/8 тоже.
0
-1
-1
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titov-and-trubach
Ну что, неделя насмешек над Холландом в комментариях объявляется открытой. До его следующего гола (то есть до следующего матча, обычно). С Мбаппе та же история. Одному пишут "здесь тебе не на Ганноверах статку набивать", а второму про "Клермон" )) При этом у чуваков и в ЛЧ, и в сборной, и в клубах коэф сыгранные матчи-голы на уровне пикового Роналду и Месси, но это пустяки, я считаю)))
+38
-7
+31
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Direct free kick
В составе БД унижал Лейпциг
0
-2
-2
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