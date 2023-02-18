Уокер про 1:1 с «Ноттингемом»: «После победы над «Арсеналом» это недопустимо. «Сити» должен играть лучше»

Защитник « » высказался о ничьей с « » (1:1) в .

«Мы съездили на «Эмирейтс» и хорошо сыграли, а теперь приехали сюда [и не победили] – это недопустимо. Если мы хотим соперничать с командами из верхней части таблицы, мы должны побеждать. Мы упустили несколько моментов и должны играть лучше как команда.

Футбол иногда таков, иногда все дело в эмоциях. К каждому матчу нужно относиться одинаково – как к финалу. Я могу сказать только одно – подобные выступления недопустимы.

Надо отдать должное «Ноттингему» – он выстоял, выдержал. А мы должны играть лучше», – сказал Уокер.