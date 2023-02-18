Уокер про 1:1 с «Ноттингемом»: «После победы над «Арсеналом» это недопустимо. «Сити» должен играть лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест Кайл Уокер Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1) в АПЛ.

«Мы съездили на «Эмирейтс» и хорошо сыграли, а теперь приехали сюда [и не победили] – это недопустимо. Если мы хотим соперничать с командами из верхней части таблицы, мы должны побеждать. Мы упустили несколько моментов и должны играть лучше как команда.

Футбол иногда таков, иногда все дело в эмоциях. К каждому матчу нужно относиться одинаково – как к финалу. Я могу сказать только одно – подобные выступления недопустимы.

Надо отдать должное «Ноттингему» – он выстоял, выдержал. А мы должны играть лучше», – сказал Уокер.

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5 комментариев

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Sergio Podval
Ответ Mr@k
Выстояли в матче с победителем Кубка Чемпионов - отличный резалт как по мне..
Двукратным, так то)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей MiKi3iP
АПЛ самая непредсказуемая лига, здесь аутсайдер может сыграть с топовым клубом на одном уровне, а чемпион бывает не известен до самого последнего тура.
+1
0
+1
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ladoga1242
Да по игре просто уничтожали. Отчасти невезение, отчасти - мурло в составе, который при чистом выходе 1 на 1 предпочитает нырнуть.
+3
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+3
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scanner c
Чувак забил 16-штрафной если не ошибаюсь?
0
0
0
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Mr@k
Выстояли в матче с победителем Кубка Чемпионов - отличный резалт как по мне..
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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