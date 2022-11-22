CAS 6 часов рассматривал апелляции клубов РПЛ по приостановке контрактов легионеров. Решения не озвучены

CAS рассмотрел апелляции клубов Мир по приостановке контрактов легионеров.

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд подали восемь клубов: , «Динамо», , , «Рубин», «Сочи», и «Ростов».

«Заседание длилось около шесть часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было.

Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», – рассказал ТАСС источник в одном из российских клубов.