CAS 6 часов рассматривал апелляции клубов РПЛ по приостановке контрактов легионеров. Решения не озвучены

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия ФИФА Первая лига Динамо Москва CAS Краснодар ТАСС Сочи Футбол

CAS рассмотрел апелляции клубов Мир РПЛ по приостановке контрактов легионеров.

21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд подали восемь клубов: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».

«Заседание длилось около шесть часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было.

Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», – рассказал ТАСС источник в одном из российских клубов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные