CAS 6 часов рассматривал апелляции клубов РПЛ по приостановке контрактов легионеров. Решения не озвучены
CAS рассмотрел апелляции клубов Мир РПЛ по приостановке контрактов легионеров.
21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать соглашения с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд подали восемь клубов: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».
«Заседание длилось около шесть часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было.
Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», – рассказал ТАСС источник в одном из российских клубов.
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