Кепа о штрафном Ройса: «Я просто обосрался»

Вратарь «Челси» описал испуг при штрафном .

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 16-й минуте арбитр Данни Маккели зафиксировал фол возле штрафной «синих». Ройс перекинул мяч через стенку, но голкипер совершил сэйв.

«Когда мы совершили фол и штрафной пробивал Ройс, я просто обосрался», – сказал Кепа.

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