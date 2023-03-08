Кепа о штрафном Ройса: «Я просто обосрался»
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага описал испуг при штрафном Марко Ройса.
Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).
На 16-й минуте арбитр Данни Маккели зафиксировал фол возле штрафной «синих». Ройс перекинул мяч через стенку, но голкипер совершил сэйв.
«Когда мы совершили фол и штрафной пробивал Ройс, я просто обосрался», – сказал Кепа.
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Путал все и вся и размышления оч нелогичные приводил.
-Просто обосрался.