Кепа о штрафном Ройса: «Я просто обосрался»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Марко Ройс Данни Маккели Кепа Аррисабалага брань Футбол

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага описал испуг при штрафном Марко Ройса.

Вчера лондонцы обыграли «Боруссию» Дортмунд (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).

На 16-й минуте арбитр Данни Маккели зафиксировал фол возле штрафной «синих». Ройс перекинул мяч через стенку, но голкипер совершил сэйв.

«Когда мы совершили фол и штрафной пробивал Ройс, я просто обосрался», – сказал Кепа.

Поттер отзеркалил схему «Боруссии» и душил прессингом в первом тайме. Мощнейший матч тройки защитников (особенно Кулибали)

Желтый туман над «Стэмфорд Бридж» – фанаты «Боруссии» добавили красок матчу с «Челси»

«Челси» прошел «Дортмунд»! Впервые в этом году забили больше одного

Почему «Челси» перебивал пенальти в ворота «Боруссии»?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ DonaldBrashear 2.0
Журавель слепой что ли, штанга. как можно не увидеть классный сейв Кепы было сразу.
У него в ушах зазвенело и штанга причудилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Зырянов одобряет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Как можно не увидеть кто исполняет штрафной , и сказать КАЖЕТСЯ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
По-честноку
Ответ DonaldBrashear 2.0
Журавель слепой что ли, штанга. как можно не увидеть классный сейв Кепы было сразу.
Да эти "комментаторы" постоянно несут пургу, будто смотрят в разрешении 144р.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramon Mercader
Ответ Егор Егор
Ну не зря же он очки носит
Получается, зря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванлука Джиалли
Кепазавр!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wagner
Ответ Morning Again
Но прыгнул за мячом будто и не обосрался
Реактивная сила
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wagner
Реактивная сила помогла отразить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusichi
Был испуг! Это все равно, что через двухметровый забор сигануть от страха)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quaterbackathome
Ответ DonaldBrashear 2.0
Журавель слепой что ли, штанга. как можно не увидеть классный сейв Кепы было сразу.
Журавель вечно чудил на матчах Челси, но вчера прям караул был.
Путал все и вся и размышления оч нелогичные приводил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wshnmn
Ответ DonaldBrashear 2.0
Журавель слепой что ли, штанга. как можно не увидеть классный сейв Кепы было сразу.
Он отец ригоберсонга и кум гуруфутбола.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Ответ Morning Again
Но прыгнул за мячом будто и не обосрался
А без этого может и не прыгнул бы так высоко
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Benner
Ответ SCHOKKKK
Намекаешь на то, что аргентинский преступник тоже обосре*ся?
А ты разве аргентинец?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чунга чанга
Я глаза в ужасе закрыл в этот момент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Но прыгнул за мячом будто и не обосрался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Егор Егор
Ну не зря же он очки носит
Вот именно, что походу зря
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ DonaldBrashear 2.0
Журавель слепой что ли, штанга. как можно не увидеть классный сейв Кепы было сразу.
Ну не зря же он очки носит
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Что за выражение? Такой пример молодой тренер подаёт своим подопечным?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Ну как обычно, ничего нового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Самый позорный участник 1/4 ЛЧ со времён цска пончика слуцкого и может быть АПОЭЛя
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Эпизод стал украшением матча. Отличный удар и не менее достойное спасение.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Пошел запах)).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ojer
-Испугались?
-Просто обосрался.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SCHOKKKK
Ответ Born is the King
Понимаю на спортсе много фанатов Челси,но сегодня вроде матч ПСЖ против Баварии
Намекаешь на то, что аргентинский преступник тоже обосре*ся?
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
Журавель слепой что ли, штанга. как можно не увидеть классный сейв Кепы было сразу.
+76
0
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий