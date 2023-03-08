Медведева о поддержке «Динамо» и болении Щербаковой за «Спартак»: «Это нам не мешает, появились новые темы для общения»

Фигуристки Евгения Медведева и не ссорятся из-за «Динамо» и « ».

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании поддерживает «Динамо», а олимпийская чемпионка – «Спартак».

– Мешают ли клубные пристрастия общению с Щербаковой?

– Точно не мешают. Просто появились какие-то новые темы для общения, – сказала Медведева.

Щербакова нанесла символический удар по мячу перед матчем «Спартак» – «Урал»

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