Медведева о поддержке «Динамо» и болении Щербаковой за «Спартак»: «Это нам не мешает, появились новые темы для общения»
Фигуристки Евгения Медведева и Анна Щербакова не ссорятся из-за «Динамо» и «Спартака».
Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании поддерживает «Динамо», а олимпийская чемпионка – «Спартак».
– Мешают ли клубные пристрастия общению с Щербаковой?
– Точно не мешают. Просто появились какие-то новые темы для общения, – сказала Медведева.
Щербакова нанесла символический удар по мячу перед матчем «Спартак» – «Урал»
Медведева провела автограф-сессию перед матчем «Динамо» – «Крылья»
Если завтра заставят к себе домой в туалет по документу ходить, тоже побежишь в МФЦ?
Медведева: я за Динамо
Щербакова: я за Спартак
Медведева: ммм, прикольно
Щербакова: ага)
Пользователи: немного мешают, но это новые темы для обсуждения