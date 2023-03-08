Медведева о поддержке «Динамо» и болении Щербаковой за «Спартак»: «Это нам не мешает, появились новые темы для общения»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Спорт-Экспресс Футбол

Фигуристки Евгения Медведева и Анна Щербакова не ссорятся из-за «Динамо» и «Спартака».

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании поддерживает «Динамо», а олимпийская чемпионка – «Спартак».

– Мешают ли клубные пристрастия общению с Щербаковой?

– Точно не мешают. Просто появились какие-то новые темы для общения, – сказала Медведева.

Щербакова нанесла символический удар по мячу перед матчем «Спартак» – «Урал»

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22 комментария

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Евгений Громов 22
Ответ Вячеслав Мозговой
А те, кому не лень идти в МФЦ, но которые не оформляют - тут тоже несколько вариантов. Либо уже в чёрном списке, либо в шапочке из фольги ("Путен следит!"), либо идиот, которому приказал условный "лидер фанатского движения" (который в черном списке). Но эти пункты признавать как-то не то...поэтому многим "лень идти в МФЦ".
Мне вот не понятно как клубы упустили из виду лидеров своих организованных фанатов . Интересно были попытки поставить своих людей?
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Kyancey
Ответ Вячеслав Мозговой
А те, кому не лень идти в МФЦ, но которые не оформляют - тут тоже несколько вариантов. Либо уже в чёрном списке, либо в шапочке из фольги ("Путен следит!"), либо идиот, которому приказал условный "лидер фанатского движения" (который в черном списке). Но эти пункты признавать как-то не то...поэтому многим "лень идти в МФЦ".
У вас одна и та же мeтодичкa, кто-то кому-то что-то приказывает...
Если завтра заставят к себе домой в туалет по документу ходить, тоже побежишь в МФЦ?
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Вячеслав Мозговой
Ответ Kyancey
Люди, которые утверждают, что болельщики не оформляют Fan ID из-за нежелания идти в МФЦ... Вы реально так думаете или прикидываетесь идиотами?
А те, кому не лень идти в МФЦ, но которые не оформляют - тут тоже несколько вариантов. Либо уже в чёрном списке, либо в шапочке из фольги ("Путен следит!"), либо идиот, которому приказал условный "лидер фанатского движения" (который в черном списке). Но эти пункты признавать как-то не то...поэтому многим "лень идти в МФЦ".
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ red hikkikomori
Как я вижу их примерный диалог на тему футбола: Медведева: я за Динамо Щербакова: я за Спартак Медведева: ммм, прикольно Щербакова: ага)
Надо их с творчеством Гатагова познакомить, сразу бы оживились😎
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Kyancey
Ответ Вячеслав Мозговой
Из всех комментариев под подобными постами я делаю вывод о том, что НАСТОЯЩИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЭКСПЕРТАМ ФУТБОЛА, ПРЕДАННЫМ ФАНАТАМ есть дело ДО ВСЕГО, что происходит вокруг клуба. До судей, состояния поля, Заремы/Федуна, Борзыкина, стадиона, состава, тренера, игроков, водителя автобуса, фигуристок....до всего есть дело. Не жалко времени, стёртых пальцев на клаве...только вот прийти на стадион поддержать команду.....вломы. "Это же до МФЦ нужно идти..." ©.
Люди, которые утверждают, что болельщики не оформляют Fan ID из-за нежелания идти в МФЦ... Вы реально так думаете или прикидываетесь идиотами?
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несахар
Ответ Varvarushka
Сегодня что, день шаурмы на спортс будет?
Шаурмановна тот еще футбольный эксперт
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Varvarushka
Сегодня что, день шаурмы на спортс будет?
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Вячеслав Мозговой
Из всех комментариев под подобными постами я делаю вывод о том, что НАСТОЯЩИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ, ЭКСПЕРТАМ ФУТБОЛА, ПРЕДАННЫМ ФАНАТАМ есть дело ДО ВСЕГО, что происходит вокруг клуба. До судей, состояния поля, Заремы/Федуна, Борзыкина, стадиона, состава, тренера, игроков, водителя автобуса, фигуристок....до всего есть дело. Не жалко времени, стёртых пальцев на клаве...только вот прийти на стадион поддержать команду.....вломы. "Это же до МФЦ нужно идти..." ©.
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Ильдар Фарукшин
Ничего плохого нет, пусть лясы точат
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Katerina Sunny
Ответ Влад Яшнов
Что в данном случае значит слово "поддерживают"? Знают название?)
В случае Щербаковой, её приглашают на матчи Спартака, она приходит на игры поддержать команду. Аня в своих интервью про это рассказывала. Болельщицу со стажем из себя не строит.
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Barvex
Ответ Toba Door
Матуа пристроил обеих на работу, а они делают вид что осознанно болеют за эти клубы
Выполняют полученные указания.
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Toba Door
Могли бы обе для приличия заучить пару фраз, выучить имена игроков, знать капитана, вратаря, кто где играет, не так это трудно
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БолельщикСоСтажем
По ощущениям просто за деньги типа поддерживает, это просто работа, как тот же Камиль Ларин болеет за «Динамо», ну что за глупости… с ней такая же история
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Влад Яшнов
Что в данном случае значит слово "поддерживают"? Знают название?)
+3
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sasha00
Медведева икак обычно сморозила глупость
+4
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red hikkikomori
Как я вижу их примерный диалог на тему футбола:
Медведева: я за Динамо
Щербакова: я за Спартак
Медведева: ммм, прикольно
Щербакова: ага)
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несахар
У Жени и Ани появились новые темы для общения. Поди футболистов будут обсуждать. Типа вот так: Анечка, а ты видела, какой у него пресс, мммм....
+3
-5
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Aleksey Yashin
Спортс: пользователи, вам мешают новости о футбольных предпочтениях фигуристок?
Пользователи: немного мешают, но это новые темы для обсуждения
+2
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LIBerly
Вот, помню, друг у меня был. Оказалось, что пушкарь, а я за пенсов. Был друг, а стал приятель.
+4
-2
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Toba Door
Матуа пристроил обеих на работу, а они делают вид что осознанно болеют за эти клубы
+25
-11
+14
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Katerina Sunny
Странно сравнивать фигуристок (Аня так и вовсе сотрудничество начала только в этом году, до это интереса к футболу не было), с футбольными фанатами, для которых боление за команду в совсем другой форме происходит.
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kin
Девочки такие девочки
+3
-2
+1
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