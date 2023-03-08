Медведева о проектах с «Динамо»: «У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева предрекла новый проект, совмещающий фигурное катание и футбол.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию является амбассадором ФК «Динамо».

«У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем. Пока не будем раскрывать.

У «Динамо» очень крутой маркетинг в целом. Они мега-классно отрабатывают MatchDay. Всегда приглашают звезд перед играми. Соцсети у них тоже веселые. Много контента для болельщиков.

Я рада быть частью этого контента и, надеюсь, в будущем мы еще удивим зрителей», – сказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

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34 комментария

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Девочка с севера
Ответ инок
Найдите девочке нормального мужика, кого нибудь из Динамо, пусть она успокоится немного...
Когда я пишу подобные комменты, их удаляют 😡
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Девочка с севера
Хм... Дак это хоккей...
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Nomi
Ответ несахар
Женя девушка современная. В одном интервью она говорила, что не представляет себя на кухне у плиты. Так что борщ варить она точно не умеет. И варить вряд ли научиться.
Жаль Вас расстраивать, но она как раз борщ в какой-то передаче у Утяшевой варила))))))
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Владимир Никаноров
О чём она у нас своих "фигуристов" на футбольном поле хватает...
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Оламаукбери
Даешь футбол на льду!
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Irina Kistler
пиар как часть маркетингово плана, можно поразному относиться , но применяется сейчас в спорте постоянно, без него не выжить. Идея совмещения фк с футболом на первый взгляд " бредовая" , но как у англичан: солёное со сладким, посмотрим, что получится)
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Оле-Лукойе
Как говорила Раневская: извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.
Женя решила изобрести третье?
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несахар
Ответ kwinto88
Женя, иди лучше научись щи варить! Кстати, всех женщин с праздником
Женя девушка современная. В одном интервью она говорила, что не представляет себя на кухне у плиты. Так что борщ варить она точно не умеет. И варить вряд ли научиться.
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несахар
Ответ Max Zhomkov
Женя , конечно красивая и приятная, но в видео со сборов Динамо максимально неуклюже смотрелась. Вообще не в тему. Лучше пусть катается на шоу и участвует в фотосессиях
Как-то раз случайно попал на ютуб канал Динамо, в рекомендациях всплыло, и там Медведева интервью берёт у футболистов. Так в комментариях под видео с ней отписываются практически одни только поклонницы Медведевой, которые внезапно полюбили Динамо )) Причем пишут они весьма приторные комменты, точно неискренние. Ну ничего, быстро их любовь к Динамо и футболистам пройдет, как только коллаборация Динамо и Медведевой закончится)
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несахар
Ответ Manowar66
фан уйди на ФК внедрить? лучше не надо
Многие фанаты футбола уже давно просят, чтобы на спортсе ввели Фигурка Уйди.
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несахар
Пиар это называется, Женечка, а не соединить футбол и фигурное катание.
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Сережа-молодец!
футбол на коньках...
А не хоккей ли придумала Женя?
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Lena_SP
Ответ ivan poletaev
Это называется хоккей с мячом
Я хотела сказать - хоккей, там шайба скользит и спортсмены скользят!
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Варюжки Булыкина
в центральном круге заливают небольшую площадку льда. Медведева на коньках встает у одного края и наклоняется. кто-то из футболистов пробивает ей мячом по... пятой точке. Медведева катится на коньках сколько-то сантиметров вперед. чуваку, сидящему на месте, номер которого совпадет с проделанным Медведевой путем в см, получает приз.
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девочкитакиедевочки
Ответ Viks
Можно ещё скрестить бульдога с носорогом.
https://youtu.be/0A5aE9FUylY
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Woootz
Ответ инок
Найдите девочке нормального мужика, кого нибудь из Динамо, пусть она успокоится немного...
Она из другой лиги . Среди ,,мужиков’’ ей больше нравится Риппон, Орсер, Браун)))
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Manowar66
фан уйди на ФК внедрить? лучше не надо
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ivan poletaev
Это называется хоккей с мячом
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Viks
Можно ещё скрестить бульдога с носорогом.
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инок
Найдите девочке нормального мужика, кого нибудь из
Динамо, пусть она успокоится немного...
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Nogoi89
Футбольное катание.
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Грибная Фея
ахахаха, это как?)
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Юрий Стеклов
Но Комличенко ушел в Ростов добавила Евгения
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Милан. Тонали. 8.
Футбол + фигурное катание это конечно сильно! 🤭😄
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Мукунку хороший
Свистящая фляга)))
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