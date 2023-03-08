Медведева о проектах с «Динамо»: «У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем»
Евгения Медведева предрекла новый проект, совмещающий фигурное катание и футбол.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию является амбассадором ФК «Динамо».
«У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем. Пока не будем раскрывать.
У «Динамо» очень крутой маркетинг в целом. Они мега-классно отрабатывают MatchDay. Всегда приглашают звезд перед играми. Соцсети у них тоже веселые. Много контента для болельщиков.
Я рада быть частью этого контента и, надеюсь, в будущем мы еще удивим зрителей», – сказала Медведева.
«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?
Женя решила изобрести третье?
А не хоккей ли придумала Женя?
Динамо, пусть она успокоится немного...