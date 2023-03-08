Евгения Медведева предрекла новый проект, совмещающий фигурное катание и футбол.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию является амбассадором ФК «Динамо».

«У нас была одна идея соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем. Пока не будем раскрывать.

У «Динамо» очень крутой маркетинг в целом. Они мега-классно отрабатывают MatchDay. Всегда приглашают звезд перед играми. Соцсети у них тоже веселые. Много контента для болельщиков.

Я рада быть частью этого контента и, надеюсь, в будущем мы еще удивим зрителей», – сказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?