Евгения Медведева: «Динамо» будет лидером российского футбола в ближайшие 5-10 лет. Дай бог, и в Лиге чемпионов пошумит»
Фигуристка Евгения Медведева уверена в доминировании «Динамо» в России в ближайшие годы.
– Какие шансы у «Динамо» на трофей в этом сезоне?
– Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов.
Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.
У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь.
Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов, – сказала двукратная чемпионка мира.
Динамо Барселона или Динамо Мадрид?
В стиле Ротенберга сказала. Тот тоже говорит общими фразами и создает видимость, что разбирается в чём-то.
Дальше вопрос лишь в том, заиграют они на взрослом уровне или нет