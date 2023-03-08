Евгения Медведева: «Динамо» будет лидером российского футбола в ближайшие 5-10 лет. Дай бог, и в Лиге чемпионов пошумит»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Динамо Москва Евгения Медведева Спорт-Экспресс Футбол

Фигуристка Евгения Медведева уверена в доминировании «Динамо» в России в ближайшие годы.

– Какие шансы у «Динамо» на трофей в этом сезоне?

– Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов.

Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.

У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь.

Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» еще пошумит в Лиге чемпионов, – сказала двукратная чемпионка мира.

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106 комментариев

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Koly Conklin
А я верю этому эксперту!
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Григ77
О каком Динамо она говорит?
Динамо Барселона или Динамо Мадрид?
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Natalia Gladkia
Ответ несахар
"Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь." В стиле Ротенберга сказала. Тот тоже говорит общими фразами и создает видимость, что разбирается в чём-то.
Ни в чем.....знаний то- 0!
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ДМ-1чемпион
Женя красавица. Вперёд ДИНАМО!
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несахар
Ответ Elegante
Ещё один эксперт нарисовался)
экспертище)
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Arti22
Разве что лидером Фнл
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несахар
"Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь."

В стиле Ротенберга сказала. Тот тоже говорит общими фразами и создает видимость, что разбирается в чём-то.
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несахар
Чтобы понимать, как хорошо Женя разбирается в футболе, не надо забывать, что она начала болеть за Динамо, потому что ей нравится синий цвет)
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Elegante
Ещё один эксперт нарисовался)
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андрэ
Ответ Александр Бугаев
Почему, например, за прошлые 20 лет не стали и не пошумели в ЛЧ, а через 5+ лет станут и пошумят в ЛЧ. Какие предпосылки появились, которых не было в прошедшие 20 лет?
ну ее просто не спрашивали раньше
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Агент Картер
Ответ Маргарита Михайловна
Динамо не повезло. Им досталась самая страшная фигуристка да ещё которая приносит неудачи.
Ждём ваших фоточек. Уверена, вы красавица которых свет не видел ещё.
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AYAYA
Ответ Александр Бугаев
Почему, например, за прошлые 20 лет не стали и не пошумели в ЛЧ, а через 5+ лет станут и пошумят в ЛЧ. Какие предпосылки появились, которых не было в прошедшие 20 лет?
Потому что прошлые 20 лет никто не занимался клубом так, как это делают нынешние люди в руководстве последние 1,5-2 года
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anton88sokolnikov@mail.ru
Пошумит у тебя на кухне
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Петр Васильев
Ответ Svyatoslav
На трибунах пошумят если только.
Там шуметь некому - на матче с Крыльями интершум включали
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Петр Васильев
Ответ DiMaXFCZP
Что то много стало бывших фигуристок в нашей жизни. Что не фигуристка, то эксперт или ведущая.
Что не фигуристка, то эксперт в футболе- вот так лучше
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Петр Васильев
Ну да, а Женек станет олимпийской чемпионкой, ага. Они еле ноги от Крыльев унесли, из которых лучших постоянно забирают. В прошлом году уже взяли бронзу
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Илана Аникина
Ага Смолов и Захарян получат золотые мячи,а Шунин станет лучшим вратарём мира, ... И тут Женя проснулась
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Алексей Антонов
"Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Ведь Динамо ориентируется на маяк!"
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Bleffinho
Не перестану удивляться их невероятному умению нести такую чушь
+3
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Лакс
8 марта девушкам позволительно нести чушь )
+3
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Lexxxus
Как же далека Евгения от реалий российского футбола
+4
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девочкитакиедевочки
Ответ Balt
Наконец-то нормальный эксперт подъехал.
Комм дня
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Binnipux
Ответ error505
экспертное мнение
Экспертов со sports ,коробит от мнения других экспертов?)
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MyGerodot
Ответ Маргарита Михайловна
Динамо не повезло. Им досталась самая страшная фигуристка да ещё которая приносит неудачи.
заглянул в твои комменты - редкостная помойка
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Zidan GOAT
Ответ Александр Бугаев
Почему, например, за прошлые 20 лет не стали и не пошумели в ЛЧ, а через 5+ лет станут и пошумят в ЛЧ. Какие предпосылки появились, которых не было в прошедшие 20 лет?
Ну справедливости ради, академия преобразилась и стала подготавливать способных футболистов
Дальше вопрос лишь в том, заиграют они на взрослом уровне или нет
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