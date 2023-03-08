Евгения Медведева: «Динамо» будет лидером российского футбола в ближайшие 5-10 лет. Дай бог, и в Лиге чемпионов пошумит»

Фигуристка Евгения Медведева уверена в доминировании «Динамо» в России в ближайшие годы.

– Какие шансы у «Динамо» на трофей в этом сезоне?

– Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов.

Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдет.

У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодежь.

Дай бог, еврокубки нам вернут, и « » еще пошумит в , – сказала двукратная чемпионка мира.