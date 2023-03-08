«Сильно скучал по борщу, когда покинул Россию. Я его просто обожаю». Нимели об игре за «Спартак»

Экс-игрок « » рассказал о любви к борщу и России.

Либерийский форвард играл в основном за « », за первую команду москвичей он провел 1 матч. С зимы 2023 года футболист выступает за « » из чемпионата Узбекистана.

– Заметили какую-то разницу между Россией и Узбекистаном?

– Пока особых отличий не вижу. Я месяц назад перебрался сюда, поэтому тяжело судить. Но мне нравится, что здесь многие говорят по-русски, похожая кухня и много русских блюд.

В России я просто обожал борщ! Это мой любимый суп. Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане я ем борщ практически каждый день, когда есть такая возможность.

– Что вам нравилось больше всего в России?

– Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома.

Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю.

– Было ли вам трудно оставаться в стороне от ночных клубов и разгульного образа жизни?

– Нет, абсолютно несложно, потому что я никогда не был в этом заинтересован.

В моей семье очень строго относились к алкоголю и тем более наркотикам. Ну и, к тому же, игрокам такого большого клуба, как «Спартак», нужно всегда аккуратно вести себя в публичных местах.

– Что вы делали в свободное от футбола время?

– Когда в «Спартаке-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве.

Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке, – сказал Нимели.