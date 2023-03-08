«Сильно скучал по борщу, когда покинул Россию. Я его просто обожаю». Нимели об игре за «Спартак»
Экс-игрок «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о любви к борщу и России.
Либерийский форвард играл в основном за «Спартак-2», за первую команду москвичей он провел 1 матч. С зимы 2023 года футболист выступает за «Сурхан» из чемпионата Узбекистана.
– Заметили какую-то разницу между Россией и Узбекистаном?
– Пока особых отличий не вижу. Я месяц назад перебрался сюда, поэтому тяжело судить. Но мне нравится, что здесь многие говорят по-русски, похожая кухня и много русских блюд.
В России я просто обожал борщ! Это мой любимый суп. Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане я ем борщ практически каждый день, когда есть такая возможность.
– Что вам нравилось больше всего в России?
– Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома.
Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю.
– Было ли вам трудно оставаться в стороне от ночных клубов и разгульного образа жизни?
– Нет, абсолютно несложно, потому что я никогда не был в этом заинтересован.
В моей семье очень строго относились к алкоголю и тем более наркотикам. Ну и, к тому же, игрокам такого большого клуба, как «Спартак», нужно всегда аккуратно вести себя в публичных местах.
– Что вы делали в свободное от футбола время?
– Когда в «Спартаке-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве.
Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке, – сказал Нимели.
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