«Сильно скучал по борщу, когда покинул Россию. Я его просто обожаю». Нимели об игре за «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Узбекистан Спартак-2 Сильванус Нимели Сурхан Питание Футбол

Экс-игрок «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о любви к борщу и России.

Либерийский форвард играл в основном за «Спартак-2», за первую команду москвичей он провел 1 матч. С зимы 2023 года футболист выступает за «Сурхан» из чемпионата Узбекистана.

– Заметили какую-то разницу между Россией и Узбекистаном?

– Пока особых отличий не вижу. Я месяц назад перебрался сюда, поэтому тяжело судить. Но мне нравится, что здесь многие говорят по-русски, похожая кухня и много русских блюд.

В России я просто обожал борщ! Это мой любимый суп. Когда я покинул Россию, то сильно скучал по борщу. В Узбекистане я ем борщ практически каждый день, когда есть такая возможность.

– Что вам нравилось больше всего в России?

– Я подружился со многими людьми. Люди в России – просто потрясающие! Я чувствовал себя почти как дома.

Еще понравилась Красная площадь. Это очень мощное место. Но туда нужно ходить поздно вечером или даже ночью, когда не так много людей. Я гулял там практически каждую неделю.

– Было ли вам трудно оставаться в стороне от ночных клубов и разгульного образа жизни?

– Нет, абсолютно несложно, потому что я никогда не был в этом заинтересован.

В моей семье очень строго относились к алкоголю и тем более наркотикам. Ну и, к тому же, игрокам такого большого клуба, как «Спартак», нужно всегда аккуратно вести себя в публичных местах.

– Что вы делали в свободное от футбола время?

– Когда в «Спартаке-2» были Сакала и Самбу, мы много гуляли по Москве.

Иногда заходили в рестораны и в магазины на шопинг. Но Москва настолько большой и красивый город, что мы в основном просто гуляли: брали кофе и сидели где-нибудь в парке, – сказал Нимели.

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6 комментариев

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Бухгалтер2021
я бы щас ухи бы поел
0
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Ильдар Фарукшин
Ответ Okaka
так он в УЗб и ест его каждый раз, ты чем читал
Ну тогда вообще хорошо,😊в Спартаке настоящий 😊
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Okaka
Ответ Ильдар Фарукшин
Приезжай. Узбекистан не Европа. Накормят
так он в УЗб и ест его каждый раз, ты чем читал
+6
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+5
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Budabuda
Намели
0
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Ильдар Фарукшин
Приезжай. Узбекистан не Европа. Накормят
+1
-2
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CriminalJoint62
Борща захотелось
+5
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