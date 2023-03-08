Тухель будет интересен «Интеру» в случае неудачи Индзаги и «Роме», если Моуринью уйдет
Томас Тухель может стать кандидатом на пост тренера «Интера» и «Ромы».
В Милане рассмотрят кандидатуру 49-летнего немца, если команда под руководством Симоне Индзаги не оправдает ожиданий на финише сезона.
По информации La Gazzetta dello Sport, если Жозе Моуринью покинет «Рому», римляне также будут заинтересованы в топ-тренере.
Ранее сообщалось, что приоритет бывшего тренера «Челси» – возглавить «Барселону» или «Реал», он учит испанский.
Тухель прошел в Индии курс панчакармы (хм!). Вот его ощущения
в каком, блин, случае?! Индзаги уже обосрался везде, где только мог
что еще нужно?
Там весьма вероятно в Мадриде будет смена тренера.