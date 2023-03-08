Тухель будет интересен «Интеру» в случае неудачи Индзаги и «Роме», если Моуринью уйдет

может стать кандидатом на пост тренера « » и «Ромы».

В Милане рассмотрят кандидатуру 49-летнего немца, если команда под руководством не оправдает ожиданий на финише сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, если покинет «Рому», римляне также будут заинтересованы в топ-тренере.

Ранее сообщалось, что приоритет бывшего тренера «Челси» – возглавить «Барселону» или «Реал», он учит испанский.

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