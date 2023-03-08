Тухель будет интересен «Интеру» в случае неудачи Индзаги и «Роме», если Моуринью уйдет

Теги Интер Рома Жозе Моуринью Симоне Индзаги серия А Италия возможные трансферы отставки Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может стать кандидатом на пост тренера «Интера» и «Ромы».

В Милане рассмотрят кандидатуру 49-летнего немца, если команда под руководством Симоне Индзаги не оправдает ожиданий на финише сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, если Жозе Моуринью покинет «Рому», римляне также будут заинтересованы в топ-тренере.

Ранее сообщалось, что приоритет бывшего тренера «Челси» – возглавить «Барселону» или «Реал», он учит испанский.

Тухель прошел в Индии курс панчакармы (хм!). Вот его ощущения

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorisBritva
Непростой заголовок 😵‍💫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экочёрт 4000
"в случае"?!
в каком, блин, случае?! Индзаги уже обосрался везде, где только мог
что еще нужно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава Дробышевкий
"в случае неудачи Индзаги" нужно с двух сторон отделить запятыми, т.к. это уточнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chilingarovyura@icloud.com
Опять Лукаку придется бежать 😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Ответ ConorNite
Подойдет ли он итальянскому футболу ? На Апеннинах очень специфичный футбол. Но был бы рад увидеть его во главе Интера. Точно не будет хуже Симоне
Я думаю что он подойдет для Италии при наличии трансферов ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
У них денег нет на Тухеля и его хотелки. Не факт, что Индзаги слабее его как специалист вообще.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Witch Doctor
Ответ 2fdkttdgp2
Кто у вас заголовки пишет? У меня голова чуть не взорвалась
Эстонец же 😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
В Рому он точно не пойдёт, в Интер вполне возможно, но его приоритет это конечно Реал, какая Барселона там Хави неплохо рулит ☝️...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
petro42z
Вот ага, Тухель только и мечтает о Роме и Интере. Он скорее бы в Ювентус пошел, если бы вообще Италия ему интересна была.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Подойдет ли он итальянскому футболу ? На Апеннинах очень специфичный футбол. Но был бы рад увидеть его во главе Интера. Точно не будет хуже Симоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ error505
А Челси?(((
В Челси уже есть более крутой коуч -Поттер!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Серёги Колпакова жены муж)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Мутная схема..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanDz
Что за схема?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Вопрос - будут ли Интер и особенно Рома интересны Тухелю?
Там весьма вероятно в Мадриде будет смена тренера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2fdkttdgp2
Кто у вас заголовки пишет? У меня голова чуть не взорвалась
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthas M
После того как немец попросит на трансферы более 100 млн интерес внезапно пропадет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zakariaagro
Тухелю нужны трансферы и новые игроки. У Интера нет денег даже на текущих игроков
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Сметанин
После слова «Интеру»,запятая нужна )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ error505
А Челси?(((
А ПСЖ, а Боруссии, а Майнцу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ error505
А Челси?(((
Тухель не пойдёт в Челси пока там Боэли, он так и сказал. И за это его стоит уважать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
А Челси?(((
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий