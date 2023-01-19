Назначение Тухеля не приоритет для «Тоттенхэма» в случае отставки Конте (Бен Джейкобс)

не является приоритетом «Тоттенхэма» в случае отставки Антонио Конте.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в случае ухода Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма» клуб будет рассматривать другие кандидатуры, в том числе Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» под руководством занимает 5-е место в турнирной таблице , набрав 33 очка в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что руководство клуба может не продлить контракт с итальянским специалистом, поскольку обеспокоено физической формой команды.

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