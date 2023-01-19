Назначение Тухеля не приоритет для «Тоттенхэма» в случае отставки Конте (Бен Джейкобс)

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель Футбол

Томас Тухель не является приоритетом «Тоттенхэма» в случае отставки Антонио Конте.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в случае ухода Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма» клуб будет рассматривать другие кандидатуры, в том числе Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что руководство клуба может не продлить контракт с итальянским специалистом, поскольку обеспокоено физической формой команды.

Тухель открыт к работе с «Тоттенхэмом» в случае ухода Конте, несмотря на любовь к «Челси»

8 комментариев

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Василий Леонов
Ответ Real Madrid l
Тухель пойдет в Реал!
Он не умеет балансировать звездный состав
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Василий Леонов
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Правильно, зачем нужен Тухель. А то ещё вдруг какой-нибудь трофей выиграет
Про Конте тоже так говорили
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!!!Bata!!!
Надеюсь Конте в Юве.
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0
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Isa Babaev
лучше позвать Боаша
+1
0
+1
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Real Madrid l
Тухель пойдет в Реал!
+3
-3
0
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Apol
Вот так вот после неудачи в ПСЖ Поч никому, кроме Тоттенхэма, и не нужен оказался

Каждому тренеру стоит задуматься, прежде чем возглавлять этот арабский мешок
0
-2
-2
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Акира_1
Ибо это будет уже слишком мемно, если Тоттенхэм 3 подряд тренера Челси подберёт. Моуринью, Конте, Тухель. Но трофеев так и не получит. 😄
+1
-1
0
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АРТУР АЛИЕВ
Правильно, зачем нужен Тухель. А то ещё вдруг какой-нибудь трофей выиграет
+11
-3
+8
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