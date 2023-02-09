Лапорта о трансферах: «Барса» готова удовлетворить потребности Хави. Нет нужды продавать игроков, есть другие решения»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о готовности совершать трансферы.
«Мы готовы удовлетворить потребности Хави. Продавать футболистов для того, чтобы зарегистрировать новичков, при этом будет необязательно.
У нас есть другие решения», – отметил Лапорта.
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Дождь, а может быть, падает снег,
Все равно, бесконечной надеждой согрет,
Я вдали вижу кубок, которого нет...
Где легко найти страннику зм,
Где, наверняка, помнят и предголевые...
День за днём, то теряя, то путая след,
Я иду к этому кубку, которого нет...
Там для меня готов рычаг,
Как вечный знак забытых истин.
Мне до него - последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни...
8800####### проще позвонить чем у кого то занимать.
Дошла и до Каталонии
А дальще думает зачем я это ляпнул?!!!