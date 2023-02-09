Лапорта о трансферах: «Барса» готова удовлетворить потребности Хави. Нет нужды продавать игроков, есть другие решения»

Президент «Барселоны» сообщил о готовности совершать трансферы.

«Мы готовы удовлетворить потребности . Продавать футболистов для того, чтобы зарегистрировать новичков, при этом будет необязательно.

У нас есть другие решения», – отметил Лапорта.

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