Лапорта о трансферах: «Барса» готова удовлетворить потребности Хави. Нет нужды продавать игроков, есть другие решения»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о готовности совершать трансферы.

«Мы готовы удовлетворить потребности Хави. Продавать футболистов для того, чтобы зарегистрировать новичков, при этом будет необязательно.

У нас есть другие решения», – отметил Лапорта.

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31 комментарий

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Висита Эльмурзаев
Ответ Sakata Gintoki
Если еще брать в расчет то, как к нему относились болельщики челси, которые давно поставили на нем крест, это вообще чудо, он буквально с предсезонки показал уверенную игру. Очень крутой трансфер с какой стороны не посмотри.
у него просто часто начинал живот болеть перед матчами))) в таланте никто не сомневался
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Максим Черкашин
Есть другие решения. Быстро деньги до зарплаты?😏
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Меган Лайф
Ответ Футбол_это_жизнь
Если возьмёт Ла Лигу, выйдет в финал кубка и пройдёт хотя бы до полуфинала в ЛЕ то однозначно надо брать игроков которых хочет Хави. Ибо даёт результат при классной игре команды.
полуфинал ле это типа результат? вот уж действительно бчк
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Меган Лайф
Ответ Серж Ск
и как, с 10-го места, всё видно, удобно ждать? :)
а как вам из ле видно Апл?
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Raul14
Это он про рычагов так? Или так много свадьбы на спотифай арене?
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Rusik Magomedov
Ответ rigobersong
Даже не знаю, кто эту Барселону может усилить, если даже такой топовый игрок как Кессие не попадает в основу:) Защита вообще лучшая, особенно радует в последнее время Кристенсен, не ожидал что он так быстро адаптируется, а учитывая что подписали как СА, а челси взял ему на замену Фофана за 90 лямов, это вообще рофл с фк Мема на долгие годы:))
Нападающий нормальный. Не?))
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Mamontilo
Ответ ZamoRano
Ночь и тишина, данная на век, Дождь, а может быть, падает снег, Все равно, бесконечной надеждой согрет, Я вдали вижу кубок, которого нет... Где легко найти страннику зм, Где, наверняка, помнят и предголевые... День за днём, то теряя, то путая след, Я иду к этому кубку, которого нет... Там для меня готов рычаг, Как вечный знак забытых истин. Мне до него - последний шаг, И этот шаг длиннее жизни...
Зачем вы с этим баяном здесь, сливочные создания?
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Молодой Френки
Лапортыч вытащит Барсу, это ежу понятно. Если и брать кредиты, только на закрывание ртов завистников и дешевок которые пытаются очернить клуб.
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nobrainnopain
Кредит под Суперлигу взял?
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Вячеслав Новиков
Всё под контролем, команда в надёжных руках
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Born is the King
Так Кристенсен это защитник уровня клуба из ЛЕ, Барселонка это клуб из ЛЕ. Поэтому в каталонской Миа Халие Алонсо и Кристенсен выглядят как пиковые Терри и Мальдини
Барселона с Кристенсеном идет 1 а вот Челсимем без него идет в Шип
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данислам дадыбаев
Всегда за помощью рычаги идут .
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Футбол_это_жизнь
Защита в лице Кунде, Бальде, Араухо, Кристенсен это на годы вперёд. Полузащита в лице Педри, Гави Де Йонг (если не уйдёт) тоже на годы, нужна замена Бускетсу (Кессье не вывозит роль), нападение Дембеле, Рафинья, Торрес, Фати (лишнего можете вычеркнуть сами) ну и Лёва возрастной. Получается нужен 1 правый крайний, один опорный полузащитник и чистая девятка.
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Born is the King
Ответ Sakata Gintoki
Если еще брать в расчет то, как к нему относились болельщики челси, которые давно поставили на нем крест, это вообще чудо, он буквально с предсезонки показал уверенную игру. Очень крутой трансфер с какой стороны не посмотри.
Так Кристенсен это защитник уровня клуба из ЛЕ, Барселонка это клуб из ЛЕ. Поэтому в каталонской Миа Халие Алонсо и Кристенсен выглядят как пиковые Терри и Мальдини
+2
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ZamoRano
Ночь и тишина, данная на век,
Дождь, а может быть, падает снег,
Все равно, бесконечной надеждой согрет,
Я вдали вижу кубок, которого нет...

Где легко найти страннику зм,
Где, наверняка, помнят и предголевые...
День за днём, то теряя, то путая след,
Я иду к этому кубку, которого нет...

Там для меня готов рычаг,
Как вечный знак забытых истин.
Мне до него - последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни...
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Серж Ск
Ответ DolJun
жду когда фк мем будет собирать донаты на трансферы чави) уже вижу как лапорта стоит у сограды с просьбой подать на строительство новой команды))
и как, с 10-го места, всё видно, удобно ждать? :)
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Born is the King
Есть земельный участок на котором руина Камп Ноу для покупки очердных феранов и рафинь
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Sweaty25
Лапорта, конечно, великий комбинатор!
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Isshin88
У них систематически убытки и долги, но они продолжают покупать игроков. Это какой-то сюр
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Cruel Snake
Видимо реклама «Быстро деньги»

8800####### проще позвонить чем у кого то занимать.

Дошла и до Каталонии
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Футбол_это_жизнь
Если возьмёт Ла Лигу, выйдет в финал кубка и пройдёт хотя бы до полуфинала в ЛЕ то однозначно надо брать игроков которых хочет Хави. Ибо даёт результат при классной игре команды.
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otchim kaloeda
Ответ Футбол_это_жизнь
Какой ты оригинальный. Небось лучший шутник в классе
Он один из тех,кто с начала смеётся и потом шутит..
А дальще думает зачем я это ляпнул?!!!
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Sakata Gintoki
Ответ rigobersong
Даже не знаю, кто эту Барселону может усилить, если даже такой топовый игрок как Кессие не попадает в основу:) Защита вообще лучшая, особенно радует в последнее время Кристенсен, не ожидал что он так быстро адаптируется, а учитывая что подписали как СА, а челси взял ему на замену Фофана за 90 лямов, это вообще рофл с фк Мема на долгие годы:))
Если еще брать в расчет то, как к нему относились болельщики челси, которые давно поставили на нем крест, это вообще чудо, он буквально с предсезонки показал уверенную игру. Очень крутой трансфер с какой стороны не посмотри.
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DolJun
жду когда фк мем будет собирать донаты на трансферы чави) уже вижу как лапорта стоит у сограды с просьбой подать на строительство новой команды))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Softer06
Начинается на Р, кончается на Ычаг
Какой ты оригинальный. Небось лучший шутник в классе
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