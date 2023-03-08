Матч Иран – Россия может пройти без зрителей в Тегеране

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) болельщики Сборная Ирана по футболу Федерация футбола Ирана высшая лига Иран Азади Футбол

Матч сборных России и Ирана может пройти без зрителей.

Товарищеская игра между Ираном и Россией пройдет 23 марта в Тегеране на крупнейшем стадионе страны «Азади».

По информации «РБ Спорт», принимающая сторона до сих пор окончательно не решила, пройдет ли матч со зрителями. Велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.

В марте, помимо встречи с Ираном, у россиян запланирована игра с Ираком, которая может состояться в Сочи.

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22 комментария

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BigPapa
Ответ Истину Глаголящий
кооперативу слава!
Слава Вождю и его верным соратникам)))
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Дважды_Герой
Ну, конечно без зрителей, откуда у них в Тегеране Fan ID?
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Истину Глаголящий
Ответ Eleman SPb
какая цель этого матча?
в очередной раз продиктовать свою волю коллективному западу
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Истину Глаголящий
Ответ BigPapa
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кооперативу слава!
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Крыс Пол
Будет очень жаль, если так будет. Десятки тысяч иранцев лишаться возможности наблюдать искрометный футбол красной машины Карпина.
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BigPapa
Ответ Истину Глаголящий
это крупнейшая геополитическая победа в истории
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Андрей Андреев
Ответ trick00
Фан айди же там нет, или я чего-то не знаю?
Просто решили создать более привычные условия для сборной России
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Истину Глаголящий
это крупнейшая геополитическая победа в истории
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Overkiller
Ответ Алексей Антонов
С чем это связано?
Трибуны будут заняты ПВО.
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Eleman SPb
какая цель этого матча?
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Александр Кудрявцев
Ответ trick00
Фан айди же там нет, или я чего-то не знаю?
Там уже всё Федерация принимает
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Жесткий Костас
Без зрителей и без футболистов. Дрон на дрон.
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BigPapa
Правильно зачем нужны скопления фанатов! А то ещё пойдут против власти митинговать)))
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Голуби в траве
Тегеран 23
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zhukas58
Боятся простестно настроенных иранцев?
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Геннадий Тимченко
принимающая сторона надеюсь приняла решение об участии своих футболистов или тоже пока думает❓🤔
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Алексей Антонов
С чем это связано?
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Aleksey Yashin
Мальчик: вводит Фанайди, чтобы убрать неугодных фанатов
Мужчина: проводит матчи вообще без зрителей
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Барсик Юрана
Братушки разорвут наших футболистов от братской любви
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Красный чай
Для чего придумывать эти фан уйди если можно просто запретить ходить на стадион, режиму надо учиться у братушек
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Bello Jiafra
Федерация футбола Ирана проявляет гуманность?
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OldRedWhite
Потому что нет у них Фанайды !!!
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trick00
Фан айди же там нет, или я чего-то не знаю?
+15
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