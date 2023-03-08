Матч Иран – Россия может пройти без зрителей в Тегеране
Матч сборных России и Ирана может пройти без зрителей.
Товарищеская игра между Ираном и Россией пройдет 23 марта в Тегеране на крупнейшем стадионе страны «Азади».
По информации «РБ Спорт», принимающая сторона до сих пор окончательно не решила, пройдет ли матч со зрителями. Велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.
В марте, помимо встречи с Ираном, у россиян запланирована игра с Ираком, которая может состояться в Сочи.
Мужчина: проводит матчи вообще без зрителей