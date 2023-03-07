Даниил Фомин: «Следил за Ираном во время ЧМ. Нас ждет непростой матч»

поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Ираном.

— С нетерпением ждете матчей сборной России с Ираном и Ираком? Изучаете места в Тегеране, которые надо посетить?

— Во-первых, я ничего не изучал (улыбается). Во-вторых, в сборную надо еще попасть. Но я с удовольствием в нее приеду, если вызовут. Больше тут нечего сказать.

— Ждете более классных матчей, чем осенью, когда играли со сборными Киргизии, Таджикистана и Узбекистана?

— Я так далеко не заглядываю. Давайте с «Динамо» разберемся, с матчами Кубка и чемпионата, которые у нас впереди.

За Ираном я следил во время чемпионата мира. Произвела команда хорошее впечатление, так что нас ждет непростой матч. Надеюсь, порадуем болельщиков, которые уже достаточно давно не видели сборную, – сказал хавбек «Динамо».