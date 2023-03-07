Даниил Фомин: «Следил за Ираном во время ЧМ. Нас ждет непростой матч»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Даниил Фомин Футбол

Даниил Фомин поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Ираном.

— С нетерпением ждете матчей сборной России с Ираном и Ираком? Изучаете места в Тегеране, которые надо посетить?

— Во-первых, я ничего не изучал (улыбается). Во-вторых, в сборную надо еще попасть. Но я с удовольствием в нее приеду, если вызовут. Больше тут нечего сказать.

— Ждете более классных матчей, чем осенью, когда играли со сборными Киргизии, Таджикистана и Узбекистана?

— Я так далеко не заглядываю. Давайте с «Динамо» разберемся, с матчами Кубка и чемпионата, которые у нас впереди.

За Ираном я следил во время чемпионата мира. Произвела команда хорошее впечатление, так что нас ждет непростой матч. Надеюсь, порадуем болельщиков, которые уже достаточно давно не видели сборную, – сказал хавбек «Динамо».

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1 комментарий

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Фарит Абдрашитов
Я бы даже сказал не то что не простой, а контрольный.
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