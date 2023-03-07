Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Тоттенхэм» не продал его «Ман Сити» за 160 млн евро, как думаете, он будет дешевле? Я бы не стал платить такие деньги»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Ули Хенесс Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Ули Хенесс считает, что «Баварии» не стоит подписывать Харри Кейна.

«Я думаю, что это был бы совершенно сумасшедший трансфер. В прошлом году «Тоттенхэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» на 160 миллионов евро. Как думаете, он будет дешевле в этом году?

Харри Кейн – отличный игрок, без сомнения. Но я бы не стал платить такие деньги», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Abendzeitung.

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10 комментариев

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AERN
Кейну почти 30, мало кто за него даже 100 даст.
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Mr@k123
та ясно жмоты из Баварии привыкли платить по 8 млн на внутреннем рынке, типа как за Зоммера, а в Европе ценники чуток повыше будут..
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karaDENIZZZ
Бавария наглядно страдает без центрального нападающего в этом году. Этот трансфер должен быть приоритетом для Баварии.
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Нефанатик
он и сотни не стоит
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mahurat
Кейна уже поздновато покупать, перезрел. Трудно будет вписать его в команду. Года 2 назад надо было.
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Милан. Тонали. 8.
Кейн в МЮ летом уйдёт 100%
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Милан. Тонали. 8.
Кейн теперь миллионов 120 наверное стоит, не меньше но и не больше ...
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Surviving
За 160 весь Тоттенхэм можно купить.
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Михо
Дешевле будет, так как контракт меньше остался, но не намного, меньше 100 Тоттенхэм не устроит. Мне лично кажется не нужно его покупать Баварии
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Мадрид наказывает!
Где ветка ЛЧ, скб?
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