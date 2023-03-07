Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Тоттенхэм» не продал его «Ман Сити» за 160 млн евро, как думаете, он будет дешевле? Я бы не стал платить такие деньги»

считает, что «Баварии» не стоит подписывать Харри Кейна.

«Я думаю, что это был бы совершенно сумасшедший трансфер. В прошлом году « » отклонил предложение « » на 160 миллионов евро. Как думаете, он будет дешевле в этом году?

– отличный игрок, без сомнения. Но я бы не стал платить такие деньги», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Abendzeitung.