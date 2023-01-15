Агент Миранчука: «Алексей играет – это главное. Он на хорошем счету в «Торино»

Агент Вадим Шпинев высказался о положении хавбека в « ».

«Алексей играет, и это самое главное. Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнерами.

Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок.

Надеюсь, что во взаимодействии с будет что-то получаться. Они очень близки по-футбольному, по мышлению, по ментальности», – сказал Вадим Шпинев.

Арендованный у «Аталанты» Миранчук провел 12 матчей в Серии А в текущем сезоне и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.