Агент Миранчука: «Алексей играет – это главное. Он на хорошем счету в «Торино»
Агент Вадим Шпинев высказался о положении хавбека Алексея Миранчука в «Торино».
«Алексей играет, и это самое главное. Он на хорошем счету в клубе, у него прекрасные отношения с партнерами.
Да, у команды своеобразный футбол. Мало творчества, мало изысков, мало изюминок.
Надеюсь, что во взаимодействии с Влашичем будет что-то получаться. Они очень близки по-футбольному, по мышлению, по ментальности», – сказал Вадим Шпинев.
Арендованный у «Аталанты» Миранчук провел 12 матчей в Серии А в текущем сезоне и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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