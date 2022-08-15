«Миранчук может стать ключевой фигурой в «Торино». Но ему следует прибавлять в спортивной злости». Итальянский журналист об Алексее

Журналист из Бергамо оценил дебют за в матче с «Монцей» (2:1).

Хавбек, права на которого принадлежат «Аталанте», открыл счет в игре 1-го тура Серии А.

— Миранчук не стал ключевой фигурой в «Аталанте», но может стать таким в «Торино». Не зря же Гасперини два сезона готовил вашего парня для своего ученика Юрича (смеется).

— Ожидали, что Юрич с ходу поставит Миранчука в старт?

— Да. Именно в силу того, что Алексей прекрасно знает требования Гасперини, а хорватский тренер публично называет его своим учителем. Тем более русский полностью прошел с «Аталантой» предсезонную подготовку. Этим летом у него было мало игровой практики, но в занятиях он участвовал наравне со всеми. А мы знаем, что тренировочный процесс у Гасперини весьма суров.

— Если сравнивать «Торино» с той «Аталантой», куда приходил Миранчук, то уровень конкуренции в Турине сегодня на порядок ниже. Как думаете, Алексей без проблем станет твердым футболистом стартового состава?

— Давайте не горячиться. В «Аталанте» ваш парень тоже забивал в своих первых матчах в каждом из трех турниров. Признаюсь, по 45 минутам в «Торино» Алексей не показался мне исполнителем, сильно отличающимся от того, что мы видели в «Аталанте». И сам по себе гол не меняет моего общего впечатления: Миранчуку по-прежнему следует прибавлять в спортивной злости и не выпадать из ритма на приличные по времени отрезки.

В «Торино» у русского есть реальная возможность получать куда больше игровой практики, что способно позволить ему прогрессировать. Но говорить, что место в стартовом составе ему забронировано автоматически, я не торопился бы.

Разумеется, такой конкуренции, как два года назад в «Аталанте», в «Торино» сейчас и близко нет, но все равно свое право на место в основе нужно доказывать регулярно. Юрич — жесткий тренер и ученик Гасперини, а это означает, что его тренировочный процесс требует максимальной концентрации, – сказал Эудженио Соррентино.

Миранчук – король дебютов! Забил в первом же матче за «Торино», хотя перешел только 2 дня назад