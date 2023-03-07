Нигматуллин о 6 голкиперах в расширенном списке сборной: «Вратарский кризис. Кандидатов много, но нет однозначного номера один»

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Руслан Нигматуллин высказался о голкиперах, попавших в расширенный список сборной России.

— Стоило ли вызывать сразу троих возрастных голкиперов? Речь про Шунина, Песьякова и Джанаева.

— Сложно комментировать, потому что такой набор вратарей расходится с политикой работы на перспективу. Понятно, что Кафанов отвечает за голкиперов – ему нравятся возрастные стражи ворот, и ничего плохого в этом нет. Вратари могут играть долго и на хорошем уровне.

Впрочем, тенденция сейчас такая, что сборная в официальных отборочных матчах может начать играть не в самое ближайшее время. Даже если предположить, что это случится уже через несколько лет, то Шунин, Песьяков и Джанаев, вероятно, уже не смогут быть задействованы в команде в силу возраста.

Мне бы хотелось, чтобы все ребята играли как можно дольше и попадали в сборную, но все же стоит подходить к этому вопросу более прагматично.

— Почему вызывают столько возрастных голкиперов? И не слишком ли много 6 вратарей в расширенном списке?

— Возможно, это связано с вратарским кризисом в России. Кандидатов много, но однозначно номером один никого из них назвать нельзя. Сейчас выделяется Сафонов, но в должной мере он себя в этом сезоне не проявил, чтобы стопроцентно сказать, что он в полном порядке.

Такая же ситуация была и в конце прошлого сезона. Не исключу, что было вызвано так много вратарей, потому что тренерский штаб до конца не определился с номером один, — сказал экс-вратарь сборной России.

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4 комментария

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Фан Рубина
Естественно, что после величайшего вратаря начала 21 века - Акинфеева, некоторое время будет чувство пустоты, повышенные запросы (потому что к хорошему привыкаешь) и конкуренция среди тех, кто или был у него за спиной, или только начал играть.
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Roman
Вообще непонятно, что делают в сборной Пися, Джанай и Шуня
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Vasyamarch91
А в диджеинге как дела?
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Ильдар Фарукшин
Не однозначно. Я посмотрел в своё время Филимонов и про тебя так сказали. Чтоб ты ответил. Что а вратарей в России всегда хватало
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