Евсеев о бразильцах в «Зените»: «Какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»
Вадим Евсеев высказался о ставке «Зенита» на бразильских легионеров.
— Есть ли в РПЛ команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»?
— Не знаю. Медведев (гендиректор «Зенита» – прим. Sports.ru) же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?
— Но какой ценой это все? Вам нравится история с «Зенитом» из Рио-де-Жанейро?
— Ну, а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес, – сказал главный тренер «Шинника».
8 комментариев