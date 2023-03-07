Евсеев о бразильцах в «Зените»: «Какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»

высказался о ставке «Зенита» на бразильских легионеров.

— Есть ли в команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»?

— Не знаю. Медведев (гендиректор « » – прим. Sports.ru) же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?

— Но какой ценой это все? Вам нравится история с «Зенитом» из Рио-де-Жанейро?

— Ну, а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес, – сказал главный тренер «Шинника».