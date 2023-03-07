Евсеев о бразильцах в «Зените»: «Какие проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вадим Евсеев лимит на легионеров Футбол

Вадим Евсеев высказался о ставке «Зенита» на бразильских легионеров.

— Есть ли в РПЛ команда, которая на долгой дистанции может обогнать «Зенит»?

— Не знаю. Медведев (гендиректор «Зенита» – прим. Sports.ru) же давно сказал, что была поставлена задача завоевать вторую звезду. Все посмеялись, сейчас они больше не смеются. А что там будет дальше? Пойдут ли на третью звезду или нет?

— Но какой ценой это все? Вам нравится история с «Зенитом» из Рио-де-Жанейро?

— Ну, а какие там проблемы? Раньше ведь уже был «Зенит» Буэнос-Айрес, – сказал главный тренер «Шинника».

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8 комментариев

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SMART789
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dreamstep
Ответ Kolch
В ЦСКА за всю историю было 16 бразильцев, в Спартаке 23, но Зенит Рио-де-Жанейро (13 за все время и 7 в заявке сейчас) здесь ты.
В Спартаке были всегда фактически тухлые бразильцы кроме Алекса и Веллитона. В ЦСКА Вагнер, Жо, Карвалью, Дуду и всё. А в Зените бразильцы почти все не с пляжа а профи, поэтому и так бомбит у народа.
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krupin82
А когда был Спартак (Сборная России) никого это не смущало?Вот и теперь не тявкайте,а боритесь за второе место,пока мы готовим место под вторую звезду.
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Фарит Абдрашитов
А интересно, Евсей хоть помнит одного аргентинца из Зенита? Если его об этом спросить, он ответит Буй вам?
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боливийский старообрядец
Питерский Бомжейро)
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Бухгалтер2021
интересно бы глянуть зенит в чемпионате Бразилии
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Kolch
В ЦСКА за всю историю было 16 бразильцев, в Спартаке 23, но Зенит Рио-де-Жанейро (13 за все время и 7 в заявке сейчас) здесь ты.
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a.k.a. DRAGON0928
да, хороший был Зенит для соперников. Зенит Рио-де-Жанейро посильнее будет
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