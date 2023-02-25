Сергей Юран: «Для чего «Зениту» столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Нужно сделать, чтобы в заявке было максимум 5 легионеров, а на поле – 3»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Юран лимит на легионеров Футбол

Сергей Юран высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ. 

«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это мое личное мнение.

Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас. Можно иметь максимум 2-4 качественных иностранца, не более. Вот для чего «Химкам» 10-12 новичков за эту зиму, из которых почти все – легионеры? Я не вижу логики.

Взять тот же «Зенит» – для чего им столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Не знаю, конечно, но им виднее. Можно же школами заняться, например. В «Чертаново» была серьезно организована школа, в чемпионате больше двенадцати футболиста из этой академии играет.

На мой взгляд, в нынешних реалиях нашего футбола нужно сделать так, чтобы в заявке было максимум пять иностранцев, а на поле – три легионера. Нельзя перенасыщать ими команды. Считаю, что нынешний лимит – это бессмыслица.

Можно будет использовать текущий вариант, когда мы вернемся в Европу или перейдем в Азию, так как там мы будем представлять страну, чемпионат, нужно будет достойно играть.

Легионер должен быть на две головы выше российского футболиста. Когда привозят иностранца, который не выделяется на фоне наших игроков, – это бестолковщина. Я в Европе 10 лет поиграл – все легионеры выше отечественных игроков на две головы. В РПЛ совершенно другая картина, помимо ЦСКА и «Зенита», – сказал бывший главный тренер «Химок».

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75 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ gustavo1097
Пожалуй, предпочту смотреть на иностранцев. Вон играет Зенит с Волгой, на Мостового с Ерохиным смотреть больно. Ни мяч обработать не могут нормально, ни передачу сделать точную
Так Вагнеров Лавов больше не везут, елкипалки.
На кого смотреть-то?
На Нгамалё и ему подобных? Сильно разве меняется суть?

Вот Краснодар новую партию Намли-Вильен привез с другими именами.
Зачем они? Что они привносят в лигу?
Кто же против Вагеров Лавов, Видичей или Данни?
Но сколько их было за 20 лет? Человек 10, что реально отодвигали уровень лиги выше уровня среднего воспитанника.
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horhe luis borhes
Футбол в России погряз в коррупции, начиная с детского и кончая сборной...Все решения принимаются в конечном итоге с целью получения максимальной выгоды... В любом случае , любой конечный успех будет либо монетизирован, либо переведен в какой-либо нематериальный актив...Исходя из этого и принимаются все решения...
в том числе и по легионерам...
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sob4kin.s@yandex.ru
Зенит уже начал реализовывать план Юрана по избавлению от легионеров
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78РУС
Тренеры разжигают такое, чтобы выгнали затем и иностранных тренеров, а им досталась вся поляна. Рука руку моет
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Леван Сиукаев
если Сергей Юран хочет смотреть футбол в исполнении только доморощенных футболистов,то ФНЛ ему в помощ.
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Gerzhog
Ну юрану, понятно, игроки нужны чтоб договорняки гонять и бабки пилить. А вообще игроки нужны как раз для того, чтоб чемпионат выигрывать)) желательно каждый год, да
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WSW
почему именно 5 и 3 ?
кусок мясного фарша
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Мельников Михаил
Нужно делать НЕ ЭТО!!!
Нужно ввести аудит зарплат и трансферов основной команды. И обязать клубы, чтобы эти траты соответствовали прямой выручке с кассы на стадионе, призовых, продажи мерча, монетизации в соцсетях и тв контрактов различного уровня.
Вообще убрать из подсчитываемых статей любые спонсорские рекламные контракты, предполагая, что на эти деньги "живет" инфраструктура клубов и академии.
И вот как только это сделать - лимиты можно будет отменять сразу.
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Ruscello
Ответ Shuller18
Иностранцы усиливают конкуренцию, почему это так сложно понять?
У Юрана далеко не все.)
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ЭЮЯ
Ответ theDoctor
Хз, играли мы с этой Баварией - ничего особенно.
играл другой зенит и много лет назад. и да, там не было столько легионеров.
совпадение?
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zhukas58
В текущих реалиях изоляции росфутбола, лимит в 5 иностранцев логичен, для чего эти легионеры в Зените/ЦСКА/Спартаке сейчас? Наоборот старались бы своих молодых наигрывать. Но народ хочет зрелищ, хотя показ ЛЧ и других чемпионатов никто не отменял, вот там зрелищами и любуйтесь, а не в борьбе в песочнице на последние деньги.
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arspurs9
Сейчас где то задумались Промес с Мозесом.
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AlexZhano__
Не, я не хочу смотреть чемпионат Беларуси с баянами на трибуне, как 3 года назад во время пандемии.
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Виталий Желтоусов
Неожиданно слышать такое от Юрана. Обычно он рационален в своих высказываниях.
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kutavlik
В нынешних реалиях, когда нет международных соревнований для нас, нужно ограничить количество легов до 3 на поле. Заявляют пусть сколько хотят!!!
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Vaultboy
Да у Зени и так скоро легионеры играть не будут) одни Россияне
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Сергей Галынский
О, барсик 🐈
А я про него забывать начал
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Колбаскер тут
Ответ Ruscello
И Юран, чтобы всегда был тренером клуба РПЛ.
Зенита))
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Ира15577
Согласна полностью! У нас чемпионат России или что-то другое? Хотелось бы еще, чтобы эти 5 легионеров были высокого уровня, чтобы наши игроки у них чему-то учились!
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Михаил Максаков
Сергей Юран: «Для чего «Зениту» столько иностранцев? Пускай лучше возьмут Садыгова»
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Penarol
От человека, который сам сменил футбольное гражданство, выбрав квартиру в Москве и участие в отборе к ЧМ, просто уникальное предложение.
Барсик, стрички-то помнят, как ходили любоваться на тебя в Киеве. Надежда ДК, пара молодых талантов с приглашенным из Ленинграда Саленко.
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владимир семенов
Стату набьет,как Спартак в прошлом веке
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theDoctor
Ответ ЭЮЯ
в Баварию люди приходят побеждать. во всех турнирах, а не только в Бундеслиге. хотя и Бундеслига это такой уровень, никакому зениту и не снившийся
Хз, играли мы с этой Баварией - ничего особенно.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Злодей Спб
Тоже считаю, что нынешний лимит бессмыслица. Его надо отменять. Тогда цены на игроков и зарплаты самих игроков будут формироваться по рыночным принципам. Играет Лег лучше Паспорта - чтобы попасть в состав Паспорт должен либо подтянуть уровень игры, либо зарплатные ожидания снизить до своего фактического уровня, иначе будет без контракта. А при лимите у Паспорта нет мотивации ни развиваться как футболист, ни двигаться по з.п. - трудоустройство гарантировано лимитом, надо же 800-900 "слотов" в заявках РПЛ и ФНЛ паспортистами заполнять при нынешней системе.
Сейчас лимить 8+5 т. е. 8 на поле 13 в заявке, на данный момент максимум 2-3 клуба РПЛ имеют что то приближённое к полной заявке легионеров
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Fonbaron
Не, все эти лимиты и протекционизм ничего хорошего не приносят. Да Зенит богат и может себе позволить очень качественных легионеров. Да Зенит из-за этого бесспорный фаворит и штампует титулы. Но это не повод искать ослабления для Санкт-Петербурга, надо искать поводы усиления остальных. Ну и плюшки за выращивание своих ребят. Я бы Краснодару памятник поставил. В долгосрочной перспективе они явные фавориты среди всех клубов России, кроме пожалуй богатых Зенита и с натяжкой спартака. Против Зенита поможет только ограничения государственного спонсирования. Вот здесь у нас полна беда, где Локомотив, Зенит и даже такие как Урал через гос/квазигосбюджет имеют большие шансы только заваливая деньгами всю свою неэффективность. Не важно удачный трансфер или не удачный, сезон провален или вся стратегия, все покроют наши налоги. Пусть Миллер на свои деньги спонсирует клуб, Сечин условный ЦСКа, а не за счет госкомпаний. Тогда вопросов к Щениту вообще бы не было никаких и не так сверлило бы у всего остального сообщества, кто не фанат Зенита. Раньше я хейтил Спартак из-за сытых для них 90-х, сейчас такая груша - Зенит. Вины зенита или его фанатов никаких, претензий тоже нет, но есть претензии к системе, которая создает такой дисбаланс и никак не хочет его регулировать.
Хотя кризис нашего футбола очевиден и сейчас идеальные условия для внедрений реформ и изменений. Повторю, условия что-то поменять, просто идеальны.
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