Широков о назначении гендиректором «Сатурна»: «Команда должна с каждым годом подниматься выше. Большие цели»

Теги Сатурн Роман Широков Вторая лига Чемпионат.com Футбол

Роман Широков рассказал о своем назначении на пост гендиректора «Сатурна».

«Новый этап. Я говорил клубным СМИ, что начинал путь в большом футболе в «Сатурне». Здесь тоже, получается, в большом футболе, но на руководящей должности. Был опыт в «Динамо», который пригодится, но глобально мы о себе заявим здесь.

Что касается целей в «Сатурне», то я бы сейчас не хотел говорить о каких-то глобальных целях. Я уже говорил, чтобы все детско-юношеские школы, в том числе УОР, работали по единой тренировочной системе, чтобы давать пополнение в главную команду. Главная команда должна с каждым годом становиться все сильнее и подниматься выше. Большие цели, амбициозные — будем стараться достигать этих целей.

Большой упор на то, чтобы объединить весь детско-юношеский спорт, потому что Московская область богата футбольными талантами. УОР в этом плане работает прекрасно. Мы будем делать все, чтобы местные, раменские ребята объединились в единую тренировочную структуру и через какое-то время пополняли ряды «Сатурна», — сказал бывший полузащитник сборной России.

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1 комментарий

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evgshk
Лучше б дома сидел
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