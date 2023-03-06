Губерниев о Широкове в «Сатурне»: «Позор клубу и всему российскому футболу, когда такие люди получают работу»

отреагировал на назначение Романа Широкова в « ».

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России занял в клубе пост генерального директора. Об этом сообщил Константин Климов, ранее занимавший эту должность в «Сатурне».

«Я считаю абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу – это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», – сказал Губерниев.