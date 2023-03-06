Губерниев о Широкове в «Сатурне»: «Позор клубу и всему российскому футболу, когда такие люди получают работу»

Теги Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вторая лига Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Романа Широкова в «Сатурн».

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России занял в клубе пост генерального директора. Об этом сообщил Константин Климов, ранее занимавший эту должность в «Сатурне».

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу – это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», – сказал Губерниев.

29 комментариев

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Мерген Морозов
Ответ tm5pvbngvj
Скорее битва мочи и говна
Дзюбу в сатурн
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Агитатор
Я блин из Раменского. Этого говна тут только и не хватало. Быдло позорное
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Dinamik1
Да вы оба из одного болота.
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Dottore
Так оно и есть
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ArtBro
Просто бюджетные подобные клубы используют как кормушку и берут «своих», на остальное им плевать
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vilgun
широков ватник и даже местами дурачок
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Александр Жердин
Не обсуждая Широкова скажу, что Губерниев не меньший позор на ТВ.
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AERN
А вы сами на тв чего звали жеребьевку вести?
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Максим Шпилёв
Ответ MarcoAsensio
Опять понесло клоуна, сам то не лучше, вот как его держат на тв это вопрос даже серьезней, чем назначения Широкова
>>сам то не лучше

Губерниев нападал на кого-то??
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optimus primus
Ответ ygcn5c2ty9
Что в голове вообще у людей, которые дают работу этому отморозку?
вмятина от кулака Широкова)
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Дмитрий Бервинов
Ответ tm5pvbngvj
Скорее битва мочи и говна
Губерниев никого не бил и никому не угрожал
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no_one_perfect
Ответ Niko [Ars]
даже Губерниев поприятнее Широкова как личность
Это ситуация называется «еб*** жаба гадюку»
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Никому_никабельный
Ты не меньший позор
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MarcoAsensio
Опять понесло клоуна, сам то не лучше, вот как его держат на тв это вопрос даже серьезней, чем назначения Широкова
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voka25
Губерниев тот ещё чудак на букву...
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Alex Legend
Ответ ygcn5c2ty9
Что в голове вообще у людей, которые дают работу этому отморозку?
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Трупейро
Дома ему не сидится
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Назар Игорь
Ну ты же получил работу на Матч ТВ, большего позора не бывает.
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Геннадий Тёкин
Губерниев самокритичен).
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Лучезарный
Ответ Niko [Ars]
даже Губерниев поприятнее Широкова как личность
Разве что терюшков более омерзителен, чем Губерниев. Уверенное второе место)
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ygcn5c2ty9
Что в голове вообще у людей, которые дают работу этому отморозку?
+43
-2
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Sinister Kid
Ой, а что случилось?
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kokakoka
Губер прав, но ведь и сам ничем не чище
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Андоррский почтальон
Согласен.
+7
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Доктор Верховцев
Поменяй «Широков» на «Губерниев» — ничего не изменится.
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