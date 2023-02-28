Широков станет директором «Сатурна» в ближайшее время

Теги Сатурн Роман Широков премьер-лига Россия Вторая лига Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков получит новую должность в российском футболе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время бывший полузащитник сборной России должен стать директором «Сатурна».

После окончания игровой карьеры Широков занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года.

«Сатурн» занимает 5-е место в турнирной таблице 3-й зоны Второй лиги. У команды из Раменского 37 очков после 22 матчей.

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23 комментария

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GerbertS
Все логично. Нанесение телесных - получи "директора". Поймали на допинге - добро пожаловать в депутаты.
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Милчик
Желаю широкову провалиться
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Феоктист
По уму и манерам подросток, читать хоть умеет, хотя бы про Буратину? Да, директор.
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Александр Елисеенко
теперь будут одни технари, за то, что остались дома)
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Ростов-на-Дону
Судьи теперь будут бесплатно тащить "Сатурн" вверх!
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Остап Бендер Сгибальщик
рома будет жжечь)))
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kin
Бег по кругу
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Maxximus
Как бы он Сатурн не пропил
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Кирилл.С-Пб
Сатурну удачи. Так попасть, нужно уметь )))
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Rinat Khudayberdin
а что он с детским футболом разобрался уже?!
+3
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Гуго
Вот ведь, а хотели отстранить вообще от футбола.
+1
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VladCory
Рома нашел таки себя окончательно - под Шишканом у измайловских... бгггг
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-1
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Tomas Nepotrebko
шишкан одобряет
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zhukas58
Вот Мостовой жалуется, что ему работу не дают, а ему надо почаще агитировать за путина и сво, таким «патриотам» места всегда находятся, даже если они по пояс деревянные
+7
-5
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Streetbor
опыт боёв у Сатурна и Широкова есть. Будет что обсудить в кабинетах)
+2
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Vasilyev
Директор епт
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Spartakus1984
Как они все пролазиют.(с) Мостовой))
+13
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doomjitsu
Гениально. Только в такой быдляцкой организации он и мог стать директором. Но все равно уважение "Рен-ТВ Сатурн" за детство!
+5
-2
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Ебздрогыч
Банана, банана-мама, директором сделали Широкова Романа!
+1
-6
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Ебздрогыч
Этого персонажа надо максимально от людей изолировать, а его на руководящую должность назначают. Россия!
+3
-7
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Ебздрогыч
- господин директор, нам нужны деньги на дорогу на следующий матч
- можете дома сидеть, епт
+4
-7
-3
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Elm
Жаль Сатурн.
+15
-2
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Ебздрогыч
Будем самый быдловатый директор в российском футболе
+4
-8
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