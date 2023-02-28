Широков станет директором «Сатурна» в ближайшее время

получит новую должность в российском футболе.

Как сообщает « », в ближайшее время бывший полузащитник сборной России должен стать директором « ».

После окончания игровой карьеры Широков занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года.

«Сатурн» занимает 5-е место в турнирной таблице 3-й зоны Второй лиги. У команды из Раменского 37 очков после 22 матчей.

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