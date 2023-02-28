Широков станет директором «Сатурна» в ближайшее время
Роман Широков получит новую должность в российском футболе.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ближайшее время бывший полузащитник сборной России должен стать директором «Сатурна».
После окончания игровой карьеры Широков занимал пост спортивного директора в «Химках» и «Динамо». Он не работал в футболе с 2019 года.
«Сатурн» занимает 5-е место в турнирной таблице 3-й зоны Второй лиги. У команды из Раменского 37 очков после 22 матчей.
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