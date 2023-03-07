Месси о титуле Аргентины: «Ожидали безумных празднований, но не настолько! Чемпионство было мечтой всей жизни»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси поделился эмоциями от празднования победы Аргентины на ЧМ-2022.

«По правде говоря, это было впечатляюще. Все, что я видел, было прекрасно, даже сложно передать. Чемпионство было мечтой всей жизни, и мы смогли разделить эту победу с аргентинским народом.

Мы ожидали, что празднования будут безумными, но не настолько! Это время навсегда останется в нашей памяти – в памяти тех, кто получил шанс выступить на ЧМ, и всего аргентинского народа», – сказал Месси.

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9 комментариев

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Владимир Апилат
Ответ Arman FCSM
Камрады, у нас на спортсе чемпион мира по футболу сидит
Мне тоже так интересно, что он имеет ввиду, когда пишет "МЫ"
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Алексей Власов
Аргентинский кринж понимает что 8 лет подряд позорно вылетает с ЛЧ и решил снова всем напомнить про свой купленный ЧМ
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Surviving
Спасибо эмиру.
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Sevuska
Аминь 🙏
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benjamin92
После 2014-го победа Аргентины на ЧМ была настолько маловероятной, что хейтеры даже готовы были признать Месси величайшим игроком всех времён лишь в случае, если выиграет Мундиаль. Теперь вот приходится придумывать нелепые отмазки
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Александра Александрова
Сколько помню себя, столько и болел за Аргентину на чм , потому что наши туда не отбирались и наконец, даже я дождался этого момента )) когда и не ждал совсем )
+3
-1
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Arman FCSM
Ответ AnMe
Добиться самого главного трофея, одного единственного недостающего и такого желанного именно в конце карьеры - идеальный сценарий. Чем тернистее путь, тем слаще победа! После 2014 мы заслужили второй шанс на финал и забрали наконец этот трофей
Камрады, у нас на спортсе чемпион мира по футболу сидит
+4
-1
+3
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AnMe
Добиться самого главного трофея, одного единственного недостающего и такого желанного именно в конце карьеры - идеальный сценарий. Чем тернистее путь, тем слаще победа! После 2014 мы заслужили второй шанс на финал и забрали наконец этот трофей
+3
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Arman FCSM
Вот кубок Франции выиграешь, тогда и поговорим о твоём величии
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