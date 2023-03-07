Месси о титуле Аргентины: «Ожидали безумных празднований, но не настолько! Чемпионство было мечтой всей жизни»

поделился эмоциями от празднования победы на .

«По правде говоря, это было впечатляюще. Все, что я видел, было прекрасно, даже сложно передать. Чемпионство было мечтой всей жизни, и мы смогли разделить эту победу с аргентинским народом.

Мы ожидали, что празднования будут безумными, но не настолько! Это время навсегда останется в нашей памяти – в памяти тех, кто получил шанс выступить на ЧМ, и всего аргентинского народа», – сказал Месси.

5 миллионов на улицах Буэнос-Айреса! ТАК много людей, что чемпионский автобус остановился – игроков эвакуировали вертолетами