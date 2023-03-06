Месси об игре с «Баварией»: «В Мюнхене тяжело победить, все решат детали. Если «ПСЖ» все сделает правильно, то перевернет ситуацию»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

– Дали ли победы над «Лиллем» и «Марселем» необходимый импульс для подготовки к «Баварии»?

– Так и есть. Мы боремся за титул. Думаю, что мы сыграли сильнее в матче с «Марселем», команда стала крепче благодаря этим победам.

Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель.

Важно прибыть на игру с таким настроем. В Мюнхене нас ждет очень равная игра, очень сложная, как и первая. Все решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить.

Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию. Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать, – заявил Месси.

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24 комментария

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kaimussen
Ответ Robert Oganyan
Посмотрел историю твоих ответов, ну и больное же ты существо
Вы ещё интервью его почитайте)
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Umar Yunuszoda
Песи Мюлер ждёт тебя
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Goofts
Бавария явный фаворит, но Магия Месси и скорость Мбаппе могут перевернуть
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Гамаль Хайдаров
Ответ kos.vohrt
Кому-то придётся взять на себя роль Ди Марии.
Забить очень важный гол в финале?
РАМОС возьмет на себя эту задачу)
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Амин Чич
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Ну хоть теперь соберите волю в кулак и пройдите дальше. Покажите все на что вы способны. Лео и Килиан в одной команде могут многое, если не все. Я верю в то, что после матча все болельщики Пари Сен-Жермен будут счастливы. Allez, allez Les Rouge et Bleu ! Vive le PSG ! Fiers de nos couleurs.
Перед первым матчем вы такой же фольклор устраивали )))
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Климов
Победы ПСЖ и удачи!
так ты же за барсу
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Амин Чич
цифра 8 не дает покоя, он в отличии от МБапе знает, что лучше раньше времени рот не открывать
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Игорь Климов
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Ну хоть теперь соберите волю в кулак и пройдите дальше. Покажите все на что вы способны. Лео и Килиан в одной команде могут многое, если не все. Я верю в то, что после матча все болельщики Пари Сен-Жермен будут счастливы. Allez, allez Les Rouge et Bleu ! Vive le PSG ! Fiers de nos couleurs.
Победы ПСЖ и удачи!
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Игорь Климов
Удачи и победы ПСЖ в ответном матче в Лиги Чемпионов против Баварии!
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Игорь Климов
Ответ kos.vohrt
Кому-то придётся взять на себя роль Ди Марии.
Верратти отлично подходит на эту роль!
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-7
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Sevuska
Да даже и не в Мюнхене , но всё равно было трудно победить , и проиграли 2:8 😎
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yrok77
Ответ Arrahmano Matcyev
Мане в Баварий не особо выделяется,если честно.
он толком не играл то еще
+1
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yrok77
Ответ Robert Oganyan
Посмотрел историю твоих ответов, ну и больное же ты существо
главные глоры месси спортса недалеко от него ушли
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kos.vohrt
Ответ Гамаль Хайдаров
Если вы с Мбаппе выдадите тот перфоманс который вы показали в Финале ЧМ, то возможно и пройдете дальше
Кому-то придётся взять на себя роль Ди Марии.
+5
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Fan de PSG depuis 2002
Ну хоть теперь соберите волю в кулак и пройдите дальше. Покажите все на что вы способны. Лео и Килиан в одной команде могут многое, если не все. Я верю в то, что после матча все болельщики Пари Сен-Жермен будут счастливы.

Allez, allez Les Rouge et Bleu !
Vive le PSG ! Fiers de nos couleurs.
+3
-4
-1
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Arrahmano Matcyev
Ответ blaugrano
У Баварии ещё и Мане вернулся. Шансов у парижан немного.
Мане в Баварий не особо выделяется,если честно.
+2
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Robert Oganyan
Ответ Франческо Тортик
Все верно глаголит аргентинец - ПСЖ должен сделать все правильно для победы над Баварией. Но, увы, на лавку пешехода не посадят. RIP PSG
Кого поставим вместо пешехода? Солера, Руиса? А может Экитике или Заир-Эмри?
+1
0
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blaugrano
У Баварии ещё и Мане вернулся. Шансов у парижан немного.
+10
-3
+7
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Robert Oganyan
Ответ А. Мостовой
тот момент когда понял что в ЛЧ не поставят пенальти за красивые глазки:
Посмотрел историю твоих ответов, ну и больное же ты существо
+4
-2
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Sardor Abdujalilov
Уже готовиться к вылету
+6
-6
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Франческо Тортик
Все верно глаголит аргентинец - ПСЖ должен сделать все правильно для победы над Баварией. Но, увы, на лавку пешехода не посадят.
RIP PSG
+3
-6
-3
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error505
Ответ А. Мостовой
тот момент когда понял что в ЛЧ не поставят пенальти за красивые глазки:
Когда понял, что фанатам Роналду уже ничего не поможет:
+13
-8
+5
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А. Мостовой
тот момент когда понял что в ЛЧ не поставят пенальти за красивые глазки:
+2
-9
-7
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Гамаль Хайдаров
Если вы с Мбаппе выдадите тот перфоманс который вы показали в Финале ЧМ, то возможно и пройдете дальше
+9
-6
+3
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