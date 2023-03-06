Месси об игре с «Баварией»: «В Мюнхене тяжело победить, все решат детали. Если «ПСЖ» все сделает правильно, то перевернет ситуацию»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.
– Дали ли победы над «Лиллем» и «Марселем» необходимый импульс для подготовки к «Баварии»?
– Так и есть. Мы боремся за титул. Думаю, что мы сыграли сильнее в матче с «Марселем», команда стала крепче благодаря этим победам.
Мы постараемся сделать все возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель.
Важно прибыть на игру с таким настроем. В Мюнхене нас ждет очень равная игра, очень сложная, как и первая. Все решат мелкие детали, поскольку на том стадионе сложно победить.
Но если мы все сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию. Мы хотим продолжить наше путешествие в Лиге чемпионов и постараемся это сделать, – заявил Месси.
РАМОС возьмет на себя эту задачу)
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