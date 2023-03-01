УАФ ведет переговоры с экс-хавбеком «Рубина» Ребровым. И.о. тренера сборной назначен Ротань – он также возглавляет Украину U21 и «Александрию»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» будет тренировать три команды.

На заседании исполкома Украинской ассоциации футбола 41-летний специалист был утвержден исполняющим обязанности главного тренера сборной . Также он возглавляет «Александрию» и молодежную сборную страны.

Ротань будет работать с основной командой Украины до тех пор, пока не будет заключен контракт с . приняла решение провести с ним переговоры и подписать соглашение до 30 июля 2024 года с опцией продления до 2026-го.

Ребров, известный по выступлениям за киевское «Динамо», «Тоттенхэм», «Рубин» и иные команды, сейчас возглавляет « ».

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