УАФ ведет переговоры с экс-хавбеком «Рубина» Ребровым. И.о. тренера сборной назначен Ротань – он также возглавляет Украину U21 и «Александрию»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань будет тренировать три команды.
На заседании исполкома Украинской ассоциации футбола 41-летний специалист был утвержден исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Также он возглавляет «Александрию» и молодежную сборную страны.
Ротань будет работать с основной командой Украины до тех пор, пока не будет заключен контракт с Сергеем Ребровым. УАФ приняла решение провести с ним переговоры и подписать соглашение до 30 июля 2024 года с опцией продления до 2026-го.
Ребров, известный по выступлениям за киевское «Динамо», «Тоттенхэм», «Рубин» и иные команды, сейчас возглавляет «Аль-Айн».
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