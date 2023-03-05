Бруну о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы можем упасть, но должны снова подняться. Таков «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш подвел итоги поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:7).

«Это очень расстраивает и разочаровывает, очень плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем.

Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, у нас было много моментов. Большую часть первого тайма мы контролировали игру, «Ливерпуль» не так уж много создал.

Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать, но немного потеряли баланс. Мы оставляли слишком много пространства для такого соперника. Нужно было избежать этого.

У нас были неудачи в прошлом, и мы должны снова быстро восстановиться. Таков «Манчестер Юнайтед»: мы можем упасть, но должны снова подняться», – сказал хавбек «МЮ».

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46 комментариев

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ivannumber1
Проигрывать можно по-разному, но проиграть в дерби 0-7 ни за что на свете!

Умрите на поле, грызите землю, делайте что угодно, но у Вас просто нет права так позорить клуб и болельщиков. Чтобы проиграть так крупно и безвольно даже если стараться делать это специально, далеко не сразу получится так фигово.

Безвольные андоны.
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JetAnfild
Ответ vladimir.kostrichko
Роналду:При мне такой фигни не было.
Магуайер: при мне такой фигни не было.
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JetAnfild
Ответ T T
Еще бы капитана нормального МЮ
Так есть же. При нём юнайтед проигрывал на Энфилде всего лишь 0:4
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Paradisemon
Ответ Arthur Jacob
Лисандро если отнесётся то будущий капитан
100% Лича но я не выделил его потому что сегодня ему было тяжело работать за троих. Слева было просто изнасилование от Салаха 1 в1 и он это может делать против любого но Личе приходилось реально спасать команду от бездарного выступление варана и шоу
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Arthur Jacob
Ответ Paradisemon
Так же как и роналду доверили повязку в сборной и других клубах.Когда команда выигрывает и играет хорошо такие нытики могут дать команде буст,но когда игра тяжёлая или ужасная их токсичность просто закапывает команду.Особенно если у тебя нету говорящих на поле лидеров.В мю все тихие лидеры(Касемиро,Варан,Де хея)
Лисандро если отнесётся то будущий капитан
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Paradisemon
Ответ Arthur Jacob
Игрок без характера и нытик, как ему вообще повязку доверили ?
Так же как и роналду доверили повязку в сборной и других клубах.Когда команда выигрывает и играет хорошо такие нытики могут дать команде буст,но когда игра тяжёлая или ужасная их токсичность просто закапывает команду.Особенно если у тебя нету говорящих на поле лидеров.В мю все тихие лидеры(Касемиро,Варан,Де хея)
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Роман
Ответ Donald Subanov
Ищу друга болельщика МЮ, который после победы над Барсой троллил меня всячески будто выиграл в финале ЛЧ с разгромным счетом. Не могу дозвониться до него. Помогите найти
Теперь минимум его неделю не будет на сайте.
Так обычно с такими бывает. Сам понимаешь дела у него важные появились, собака рожает..
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Romanian_Daddy
Ответ Snid
Одно и то же пишешь везде, не надоело?
Ну он про одногодок написал, я и подумал что про ливер
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CIONTRO
Ну ну...
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Kalahun
немного потеряли баланс )))))
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Snid
Ответ Romanian_Daddy
Это ты про 1 титул АПЛ Ливерпуля за 32 года?
Одно и то же пишешь везде, не надоело?
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Константин Черешинский
Ответ Arthur Jacob
Игрок без характера и нытик, как ему вообще повязку доверили ?
Повязка сломала "холодильник", сломает и Бруно.
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Direct free kick
Ответ Universal1000
Каков кумир таков и Фернандеш сам вахахаха. Все следующие поколения портов, заставшие Кринша увы будут копировать модель поведения "лехенды Фуншала"
Гарначо аргентос назвал Роналду кумиром. И даже забил с его передачи. Боюсь скалони его даже против Кюрасо больше чем на 20 минут не выпустит
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Universal1000
Ответ Direct free kick
А помнишь как ныл про аргентоских судей после позора с Марокко? Лупил в никуда с 16-18 метров, со штрафных подавал на игроков Марокко и так далее. Это тебе не левый пенальти Уругваю забить и не гол Роналду воровать.
Каков кумир таков и Фернандеш сам вахахаха.
Все следующие поколения портов, заставшие Кринша увы будут копировать модель поведения "лехенды Фуншала"
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mp3yourhead
Ответ blur
момент на последних минутах игры, когда его обыграл Байчетич очень показательный. человек просто махнул рукой и остался стоять на месте. и это капитан команды. эх(
Это реально просто жесть была!! По-хорошему, наверное, за такое можно и пересмотреть его капитанство. Будет уроком. Неприкасаемых же нет у Тен Хага. Да и какой из него капитан.
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mp3yourhead
Жаль тебя не удалили! Капитан, так незабываемый. Мерзость.
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llolishe
По ВК известный мем летает с почти такими же словами как в заголовке)

А Бруну должны были удалять
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Romanian_Daddy
Ответ Леопардыш
Погугли из интереса, что значит эта пословица
Такая сложна пословица, конечно. Что аж гуглить надо
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Легато
Туков путь...
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Romanian_Daddy
Ответ Денис Дерюгин
Ливерпуль показал МЮ как играют настоящие чемпионы, а не выскочки одногодки)))
Это ты про 1 титул АПЛ Ливерпуля за 32 года?
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Lindeman
Помню как писали мол отдайте капитанскую повязку Бруну он её достоин, да уж с таким нервным капитаном МЮ далеко не уедет
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Aidos9419
лучше бы молчал Бруну...
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The Best
Мы можем упасть.....сказал Бруно который падает постоянно и симулирует)
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stif 95
Кто не падал тот не поднимался сказал Фернандеш на правах админа пацанского паблика
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Donald Subanov
Ищу друга болельщика МЮ, который после победы над Барсой троллил меня всячески будто выиграл в финале ЛЧ с разгромным счетом.

Не могу дозвониться до него. Помогите найти
+27
-3
+24
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