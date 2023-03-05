Бруну о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы можем упасть, но должны снова подняться. Таков «Манчестер Юнайтед»
Бруну Фернандеш подвел итоги поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:7).
«Это очень расстраивает и разочаровывает, очень плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем.
Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, у нас было много моментов. Большую часть первого тайма мы контролировали игру, «Ливерпуль» не так уж много создал.
Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать, но немного потеряли баланс. Мы оставляли слишком много пространства для такого соперника. Нужно было избежать этого.
У нас были неудачи в прошлом, и мы должны снова быстро восстановиться. Таков «Манчестер Юнайтед»: мы можем упасть, но должны снова подняться», – сказал хавбек «МЮ».
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Умрите на поле, грызите землю, делайте что угодно, но у Вас просто нет права так позорить клуб и болельщиков. Чтобы проиграть так крупно и безвольно даже если стараться делать это специально, далеко не сразу получится так фигово.
Безвольные андоны.
Так обычно с такими бывает. Сам понимаешь дела у него важные появились, собака рожает..
Все следующие поколения портов, заставшие Кринша увы будут копировать модель поведения "лехенды Фуншала"
А Бруну должны были удалять
Не могу дозвониться до него. Помогите найти