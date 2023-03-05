Бруну о 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы можем упасть, но должны снова подняться. Таков «Манчестер Юнайтед»

подвел итоги поражения « » от « » (0:7).

«Это очень расстраивает и разочаровывает, очень плохой результат. Мы приехали сюда с другим настроем.

Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, у нас было много моментов. Большую часть первого тайма мы контролировали игру, «Ливерпуль» не так уж много создал.

Во втором тайме мы пытались идти вперед и забивать, но немного потеряли баланс. Мы оставляли слишком много пространства для такого соперника. Нужно было избежать этого.

У нас были неудачи в прошлом, и мы должны снова быстро восстановиться. Таков «Манчестер Юнайтед»: мы можем упасть, но должны снова подняться», – сказал хавбек «МЮ».

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