Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле после 7-го гола в ворота «МЮ», поскользнулся и сбил Робертсона. Клопп разозлился – его успокоил лайнсмен

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи болельщики Эндрю Робертсон Футбол

Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле в матче с «Манчестер Юнайтед» (7:0) в 26-м туре АПЛ.

Инцидент произошел во время празднования седьмого гола мерсисайдцев, который забил Роберто Фирмино на 88-й минуте.

Болельщик прорвался на поле и направился к празднующим игрокам «Ливерпуля», но поскользнулся и сбил Эндрю Робертсона.

Шотландский защитник упал, схватившись за голеностоп, но в итоге смог доиграть матч. Стюарды скрутили фаната и увели с поля.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

Юрген Клопп яростно кричал и жестикулировал в адрес выбежавшего болельщика, так как он мог нанести Робертсону травму. Успокаивать главного тренера «Ливерпуля» пришлось лайнсмену.

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24 комментария

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Alcsk
Ответ BuTaJIbKa
Вот что в головах у людей?
Опилки
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Милан. Тонали. 8.
Клопп конкретно разозлился конечно, очень яростно орал на этого отморозка 🤭 ....
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Unreal Thierry
Косплеил Слиппи Джи.
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ROBINZON
Подкат сразу под всю команду - зверь,а не защитник.
Брать с испытательным сроком - а вдруг увязнет в красных карточках.
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tem87
Единственный кто заслужил больше единички за матч? =))
+1
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A.G
похоже стюарды повалили и въехали в Роббо, не стал бы обвинять только фаната в подкате
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Рахил Тагиев
Магуаер, слишком поздно
+4
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Дима Зезуль
Ещё бы 8 забил
+6
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Дима Зезуль
Ответ Олег Щёголев
Будет куплен МЮ в летнее ТО за соточку.
Тен Хааг, нам нужен этот парень!
+11
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BuTaJIbKa
Вот что в головах у людей?
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Born is the King
Смешно
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Бухгалтер2021
прям как джерард
+3
-6
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Андрей Andrey
мог и повредить при таком подкате
Робертсон хромал там после этого, на секунду даже страшно стало
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Олег Щёголев
Будет куплен МЮ в летнее ТО за соточку.
+47
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DolJun
Ответ Андрей Andrey
мог и повредить при таком подкате
и если он бежал праздновать - выходит свой же фанат. за такое свои же с него потом и спросили бы
+1
-8
-7
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Константин Эсперов
Где фото злого Клоппа ?
+12
0
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LLiriKK
Клоппа, когда он в таком состоянии, можно хоть против Джона Джонса возвращавшегося было выпускать!)
+2
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ConorNite
Это Гений в Очках был. Поэтому Юрген разозлился :D :D
0
-1
-1
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Aleksey Yashin
Ввели бы в своей Англосаксонии фануйди, и таких проблем бы не было. Англосаксы, что с них взять 🤷🏼‍♂️
0
-3
-3
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Carlos
Ответ udiekemen
Не Морган ли это
🃏
+1
-1
0
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avAngard
Без Fan id как дикари
+1
-3
-2
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Андрей Andrey
мог и повредить при таком подкате
+3
-2
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udiekemen
Не Морган ли это
+59
-4
+55
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CIONTRO
Сделал больше, чем вся защита МЮ.
+118
-2
+116
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