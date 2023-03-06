Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле после 7-го гола в ворота «МЮ», поскользнулся и сбил Робертсона. Клопп разозлился – его успокоил лайнсмен

Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле в матче с « » (7:0) в 26-м туре .

Инцидент произошел во время празднования седьмого гола мерсисайдцев, который забил Роберто Фирмино на 88-й минуте.

Болельщик прорвался на поле и направился к празднующим игрокам «Ливерпуля», но поскользнулся и сбил .

Шотландский защитник упал, схватившись за голеностоп, но в итоге смог доиграть матч. Стюарды скрутили фаната и увели с поля.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

яростно кричал и жестикулировал в адрес выбежавшего болельщика, так как он мог нанести Робертсону травму. Успокаивать главного тренера « » пришлось лайнсмену.