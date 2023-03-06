Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле после 7-го гола в ворота «МЮ», поскользнулся и сбил Робертсона. Клопп разозлился – его успокоил лайнсмен
Фанат «Ливерпуля» выбежал на поле в матче с «Манчестер Юнайтед» (7:0) в 26-м туре АПЛ.
Инцидент произошел во время празднования седьмого гола мерсисайдцев, который забил Роберто Фирмино на 88-й минуте.
Болельщик прорвался на поле и направился к празднующим игрокам «Ливерпуля», но поскользнулся и сбил Эндрю Робертсона.
Шотландский защитник упал, схватившись за голеностоп, но в итоге смог доиграть матч. Стюарды скрутили фаната и увели с поля.
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Юрген Клопп яростно кричал и жестикулировал в адрес выбежавшего болельщика, так как он мог нанести Робертсону травму. Успокаивать главного тренера «Ливерпуля» пришлось лайнсмену.
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