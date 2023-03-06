Шоу после 0:7 с «Ливерпулем»: «Очень больно, «МЮ» не показал характера. Мы это преодолеем»

Люк Шоу считает, что разгром «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» не испортит сезон.

Матч 26-го тура завершился поражением «МЮ» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение клуба за последние 92 года.

«Это было совершенно неприемлемо. Наши стандарты явно упали с тех пор, как мы выиграли Кубок лиги.

В последней паре игр мы не были самими собой. Нам нужно вернуть то, что мы делали хорошо раньше, потому что это очень больно. То, как мы играли во втором тайме, – действительно неприемлемо.

Мы не показали ни характера, ни менталитета. Большой клуб должен действовать лучше [на «Энфилде»]. Мы должны осознать, что это поражение не определит наш сезон.

В понедельник нас ждет большой разбор того, что пошло не так в игре. Нам нужно сохранять веру, характер и вернуть индивидуальность и менталитет, которые мы потеряли.

Мы не можем позволить одному результату разрушить весь наш сезон. Я считаю, что «МЮ» идет хорошо, а поражение – это еще одно препятствие, которое нам нужно преодолеть, и мы сделаем это.

Думаю, мы вернемся с положительным результатом в четверг [в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса»]. Я уверен в этом», – сказал защитник « ».

Шоу про 0:7 с «Ливерпулем»: «Стыдно перед фанатами и всеми, кто это видел. Будет тяжело пересматривать, но надо извлечь урок из этого позора»

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