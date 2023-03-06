Шоу после 0:7 с «Ливерпулем»: «Очень больно, «МЮ» не показал характера. Мы это преодолеем»
Люк Шоу считает, что разгром «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» не испортит сезон.
Матч 26-го тура АПЛ завершился поражением «МЮ» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение клуба за последние 92 года.
«Это было совершенно неприемлемо. Наши стандарты явно упали с тех пор, как мы выиграли Кубок лиги.
В последней паре игр мы не были самими собой. Нам нужно вернуть то, что мы делали хорошо раньше, потому что это очень больно. То, как мы играли во втором тайме, – действительно неприемлемо.
Мы не показали ни характера, ни менталитета. Большой клуб должен действовать лучше [на «Энфилде»]. Мы должны осознать, что это поражение не определит наш сезон.
В понедельник нас ждет большой разбор того, что пошло не так в игре. Нам нужно сохранять веру, характер и вернуть индивидуальность и менталитет, которые мы потеряли.
Мы не можем позволить одному результату разрушить весь наш сезон. Я считаю, что «МЮ» идет хорошо, а поражение – это еще одно препятствие, которое нам нужно преодолеть, и мы сделаем это.
Думаю, мы вернемся с положительным результатом в четверг [в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса»]. Я уверен в этом», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Шоу про 0:7 с «Ливерпулем»: «Стыдно перед фанатами и всеми, кто это видел. Будет тяжело пересматривать, но надо извлечь урок из этого позора»
«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯
Или ее кто-то пишет в контексте мы специально так сделали, лучше вот сейчас чем потом.
Для утешения такая фраза вполне себе подходит, к тому же все помнят что было после Сити в октябре
Все адекватные понимают реальность происходящего, да даже адекватные болелы других клубов понимают.
А глорье разбежалось по большей части уже давно: первая половина когда трофеи прекратились выигрываться, а вторая когда Роналду ушел. Они сейчас и злорадствуют больше всех)
ты главный переобувальщик пуля 🤣
витька переобувальщик
это ты витька после матча с реалом
🤣🤣
а есть ещё много таких воплей
Говорят лучше один раз так-кто сказал что это единичный случай учитывая матчи с Брентфордом и Сити то?
Бывает.