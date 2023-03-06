Шоу после 0:7 с «Ливерпулем»: «Очень больно, «МЮ» не показал характера. Мы это преодолеем»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Люк Шоу Футбол

Люк Шоу считает, что разгром «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» не испортит сезон.

Матч 26-го тура АПЛ завершился поражением «МЮ» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение клуба за последние 92 года.

«Это было совершенно неприемлемо. Наши стандарты явно упали с тех пор, как мы выиграли Кубок лиги.

В последней паре игр мы не были самими собой. Нам нужно вернуть то, что мы делали хорошо раньше, потому что это очень больно. То, как мы играли во втором тайме, – действительно неприемлемо.

Мы не показали ни характера, ни менталитета. Большой клуб должен действовать лучше [на «Энфилде»]. Мы должны осознать, что это поражение не определит наш сезон.

В понедельник нас ждет большой разбор того, что пошло не так в игре. Нам нужно сохранять веру, характер и вернуть индивидуальность и менталитет, которые мы потеряли.

Мы не можем позволить одному результату разрушить весь наш сезон. Я считаю, что «МЮ» идет хорошо, а поражение – это еще одно препятствие, которое нам нужно преодолеть, и мы сделаем это.

Думаю, мы вернемся с положительным результатом в четверг [в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса»]. Я уверен в этом», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

Шоу про 0:7 с «Ливерпулем»: «Стыдно перед фанатами и всеми, кто это видел. Будет тяжело пересматривать, но надо извлечь урок из этого позора»

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19 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Это позор не на 10-20 лет, это позор на века, на 100-200 лет ☝️....
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Милан. Тонали. 8.
Сначала победа в левом Кубке Комьюнити шилд, потом поражение на века, на 200 лет!!!, во отпраздновали! 🤭😄...
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SegaYasch
Ответ llolishe
Отмазки глоров МЮ просто поразительны Говорят лучше один раз так-кто сказал что это единичный случай учитывая матчи с Брентфордом и Сити то?
А что в этой фразе не так?
Или ее кто-то пишет в контексте мы специально так сделали, лучше вот сейчас чем потом.
Для утешения такая фраза вполне себе подходит, к тому же все помнят что было после Сити в октябре
Все адекватные понимают реальность происходящего, да даже адекватные болелы других клубов понимают.
А глорье разбежалось по большей части уже давно: первая половина когда трофеи прекратились выигрываться, а вторая когда Роналду ушел. Они сейчас и злорадствуют больше всех)
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Милан. Тонали. 8.
Короче Шоу официально признал что МЮ очень долго праздновал в никому не нужном Кубке ☝️🤦‍♂️....
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Александр Кудрявцев
Вот это да Не ожидал от М.Ю 😳😳😳😳😳
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Всмысле?Я в команду верю, а в Клоппа-нет.Этот матч ничего не изменил в этом плане
а команду разве не клопп настраивает??
ты главный переобувальщик пуля 🤣
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llolishe
Ответ Dm Kznts
А какой толк в Клоппе как тренере если потеря одного игрока просто фатальна это ты витька после матча с реалом 🤣🤣 а есть ещё много таких воплей
И что?
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llolishe
Ответ Dm Kznts
ахахаха витька переобувальщик
Всмысле?Я в команду верю, а в Клоппа-нет.Этот матч ничего не изменил в этом плане
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Ливерпуль доказал ,что команда в любом состоянии может побеждать
ахахаха
витька переобувальщик
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Юрий Р.
У Вас такие матчи теперь каждый год происходят.
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Больно Де Хее ,а тебе так-обидно)))
А какой толк в Клоппе как тренере если потеря одного игрока просто фатальна

это ты витька после матча с реалом
🤣🤣

а есть ещё много таких воплей
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llolishe
Ливерпуль доказал ,что команда в любом состоянии может побеждать
+2
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Алан Кайтуков
Такой результат думаю и Бетису не нужен был... Ехать на выезд к команде после такого поражения..
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llolishe
Отмазки глоров МЮ просто поразительны

Говорят лучше один раз так-кто сказал что это единичный случай учитывая матчи с Брентфордом и Сити то?
+8
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llolishe
Больно Де Хее ,а тебе так-обидно)))
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therealgreenman
Там решили у всех игроков чтоль мнение спросить по поводу матча, тут и без слов понятно что конкретно обделались, но бросать не нужно играть когда день не ваш, не возможно быть всегда самым сильным, самым умным, всегда найдётся тот кто приземлит, но то что вчера было после 2-3 гола, было печально смотреть, что за опустошение?что за опускание рук? Нельзя раньше времени бросать играть! Хоть если и летит всё в корзинку…
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Мальчик Весёлый
а что не поклялся мизинцем?
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Кокич
Характер есть, просто они не показали его.
Бывает.
+8
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ПравдоРуб
Результат и игра ужасны, но за итоговую победу в ЛЕ болельщики должны простить
0
-1
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