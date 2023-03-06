Клопп о 7:0 с «МЮ»: «Один из лучших матчей за долгое, долгое время. Нужно показать, что это не случайность»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Джордан Хендерсон Мохамед Салах Фабиньо Коди Гакпо Дарвин Нуньес Харви Эллиотт Футбол

Юрген Клопп высказался о разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

«Один из лучших матчей за долгое, долгое время. Думаю, мы увидели, как хороши могут быть парни.

Мне кажется, никто не сомневается в том, что Дарвин [Нуньес] окажет большое влияние в будущем, когда адаптируется, потому что он олицетворяет собой силу природы. Коди [Гакпо] играет в самой сложной зоне против команды, которая обороняется индивидуально. Это очень трудно, но он справился. Мо [Салах] – это Мо. Харви [Эллиотт] провел топ-матч против «Вулвс», у него лучшие показатели по контрпрессингу среди всех игроков АПЛ в этом сезоне. Что это, если не пропуск в стартовый состав? Для нас он также очень важен при владении мячом.

Хендо не вышел в старте на прошлый матч, но что за игру он выдал против «МЮ». Просто невероятно. Фабиньо тоже вернулся. Сейчас в обороне мы играем лучше.

В следующем матче нужно показать, что этот результат – не случайность. Мы попытаемся это сделать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в следующем туре АПЛ. Матч состоится 11 марта.

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11 комментариев

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Алёшка Беленок
Ответ ConorNite
Если будут также настроены, будет такой же огонь в глазах, как с командой Тен Хаага, снесут Борнмут. Удивительный клуб все же Ливер. Могут грохнуть МЮ без шансов, а могут слить аутсайдеру. Парадокс
Ты сейчас назвал Ливерпуль Тотенхемом🤣
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Денис Давыдов
Любовь, спасибо что уточнили фамилии футболистов, а то мы бы не поняли о ком именно Клопп говорит)
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Rule1
Ответ DolJun
любит: спартак, мю. совпадение?)
Что именно тебя смущает должунька?
0
-1
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Kontur90
В 4 реально попасть, с Реалом все сложнее
+2
0
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DolJun
Ответ Rule1
Там Реал вас ждёт,сильно не ерепеньтесь
любит: спартак, мю. совпадение?)
+7
-5
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DolJun
то, что это не случайность, должен показать следующий соперник мю)
+1
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Rule1
Там Реал вас ждёт,сильно не ерепеньтесь
+5
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udiekemen
Эллиот конечно уж молодец, оч хорошо смотрелся
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ConorNite
Если будут также настроены, будет такой же огонь в глазах, как с командой Тен Хаага, снесут Борнмут.
Удивительный клуб все же Ливер. Могут грохнуть МЮ без шансов, а могут слить аутсайдеру. Парадокс
+5
-2
+3
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enechipo
Камшот от Ливерпуля напрочь убил обсуждение камбэка от Арсенала. )))
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Carlos
Эллиот да, как заводной
Да и цепкий 🛠️
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