Клопп о 7:0 с «МЮ»: «Один из лучших матчей за долгое, долгое время. Нужно показать, что это не случайность»

высказался о разгромной победе «Ливерпуля» над « » (7:0).

«Один из лучших матчей за долгое, долгое время. Думаю, мы увидели, как хороши могут быть парни.

Мне кажется, никто не сомневается в том, что [Нуньес] окажет большое влияние в будущем, когда адаптируется, потому что он олицетворяет собой силу природы. Коди [Гакпо] играет в самой сложной зоне против команды, которая обороняется индивидуально. Это очень трудно, но он справился. Мо [ ] – это Мо. Харви [ ] провел топ-матч против «Вулвс», у него лучшие показатели по контрпрессингу среди всех игроков АПЛ в этом сезоне. Что это, если не пропуск в стартовый состав? Для нас он также очень важен при владении мячом.

Хендо не вышел в старте на прошлый матч, но что за игру он выдал против «МЮ». Просто невероятно. Фабиньо тоже вернулся. Сейчас в обороне мы играем лучше.

В следующем матче нужно показать, что этот результат – не случайность. Мы попытаемся это сделать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в следующем туре АПЛ. Матч состоится 11 марта.

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