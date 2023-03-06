Карпин о Fan ID: «Еще когда в Ростове ввели, я говорил, что будет проблема с посещаемостью. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать»
Валерий Карпин ожидал падения посещаемости матчей Мир РПЛ после введения Fan ID.
«Еще когда в Ростове был введен Fan ID, я говорил, что сто процентов будет проблема с посещаемостью.
Без понятия, какая ситуация будет дальше. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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