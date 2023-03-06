Карпин о Fan ID: «Еще когда в Ростове ввели, я говорил, что будет проблема с посещаемостью. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать»

ожидал падения посещаемости матчей Мир после введения Fan ID.

«Еще когда в Ростове был введен Fan ID, я говорил, что сто процентов будет проблема с посещаемостью.

Без понятия, какая ситуация будет дальше. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать», – сказал главный тренер « » и сборной России.

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?