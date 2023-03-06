Карпин о Fan ID: «Еще когда в Ростове ввели, я говорил, что будет проблема с посещаемостью. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Организация РПЛ болельщики Валерий Карпин Fan ID Футбол

Валерий Карпин ожидал падения посещаемости матчей Мир РПЛ после введения Fan ID.

«Еще когда в Ростове был введен Fan ID, я говорил, что сто процентов будет проблема с посещаемостью.

Без понятия, какая ситуация будет дальше. Без понятия, стоит ли РПЛ что-то предпринимать», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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2 комментария

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Никому_никабельный
Карпин превратился в обычного приспособленца. Только и остаётся "ну и", "и", "я знал", "я говорил"
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sersan
Стоит, конечно-отменить его вовсе.
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