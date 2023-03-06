Депутат Ющенко: «В «Единой России» те, кто говорят о пагубности Fan ID, раньше всех убеждали в его благах. Сделаем поправки или изготовим закон о паспортах только для международных турниров»
Депутат КПРФ Александр Ющенко высказался о возможности отмены закона о Fan ID.
– КПРФ не предложила «Единой России» разработать совместный законопроект о частичной отмене Fan ID. Мы вносили закон об отмене паспорта болельщика летом. За Fan ID проголосовала вся «Единая Россия». Более того, те, кто сейчас говорят о пагубности паспорта болельщика, они же являлись основными представителями этого закона и всех убеждали в его благах.
Закон КПРФ внесен, и он не рассматривается. О том, что сейчас происходит на стадионах, говорил Исаков, Обухов, который являлся автором закона, и я в том числе. Мы еще раз напоминаем, что наш закон внесен, если он считается каким-то неприемлем, то мы готовы к обсуждению со всеми фракциями и пойдем на любой компромисс, чтобы все всех удовлетворяло.
Мы предлагали собрать круглый стол, привлечь экспертов, сообщество болельщиков и представителей правоохранительных структур, но этого сделано не было. Поэтому мы сейчас либо сделаем поправки, либо изготовим новый закон о необходимости Fan ID только на крупных международных турнирах. В остальных случаях, на внутренних соревнованиях, паспорт болельщика не нужен.
Если правильно выстроить требования по безопасности стадионам или клубам, то они сами смогут обеспечить безопасность на аренах. Поэтому мы готовы к обсуждению и призываем все фракции совместно решить этот вопрос.
– Если Fan ID оставят только для международных соревнований, не означает ли это полную отмену паспорта болельщика, потому что непонятно, когда наши клубы вернутся на международную арену?
– Это другой вопрос. Fan ID хорошо себя зарекомендовал на чемпионате мира. Тогда к нам приезжало много иностранцев, и паспорт болельщика в том числе являлся краткосрочной визой, – сказал Ющенко.
КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных
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