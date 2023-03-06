Депутат Ющенко: «В «Единой России» те, кто говорят о пагубности Fan ID, раньше всех убеждали в его благах. Сделаем поправки или изготовим закон о паспортах только для международных турниров»

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Футбол

Депутат КПРФ Александр Ющенко высказался о возможности отмены закона о Fan ID.

– КПРФ не предложила «Единой России» разработать совместный законопроект о частичной отмене Fan ID. Мы вносили закон об отмене паспорта болельщика летом. За Fan ID проголосовала вся «Единая Россия». Более того, те, кто сейчас говорят о пагубности паспорта болельщика, они же являлись основными представителями этого закона и всех убеждали в его благах.

Закон КПРФ внесен, и он не рассматривается. О том, что сейчас происходит на стадионах, говорил Исаков, Обухов, который являлся автором закона, и я в том числе. Мы еще раз напоминаем, что наш закон внесен, если он считается каким-то неприемлем, то мы готовы к обсуждению со всеми фракциями и пойдем на любой компромисс, чтобы все всех удовлетворяло.

Мы предлагали собрать круглый стол, привлечь экспертов, сообщество болельщиков и представителей правоохранительных структур, но этого сделано не было. Поэтому мы сейчас либо сделаем поправки, либо изготовим новый закон о необходимости Fan ID только на крупных международных турнирах. В остальных случаях, на внутренних соревнованиях, паспорт болельщика не нужен.

Если правильно выстроить требования по безопасности стадионам или клубам, то они сами смогут обеспечить безопасность на аренах. Поэтому мы готовы к обсуждению и призываем все фракции совместно решить этот вопрос.

– Если Fan ID оставят только для международных соревнований, не означает ли это полную отмену паспорта болельщика, потому что непонятно, когда наши клубы вернутся на международную арену?

– Это другой вопрос. Fan ID хорошо себя зарекомендовал на чемпионате мира. Тогда к нам приезжало много иностранцев, и паспорт болельщика в том числе являлся краткосрочной визой, – сказал Ющенко.

КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных

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7 комментариев

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Дмитрий Осипов
Семнку подвезли из Аргентины?)
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FunyaFun
Ответ Этот Райола хочет денег
давайте граждане депутаты, дружно высказывайтесь за отмену, не напираем, соблюдаем очередность, не забываем говорить что он лично не при делах, в принятии закона участия не принимал! Кто последний выскажется за отмену фан-айди- тот сифа!)...
За «Сифу» отдельный лайк)
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Tomas Nepotrebko
Ющенко так!
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СИ
Депутаты, не ссорьтесь - Нужны радикальные меры в нашем футболе Сообща наведите порядок в нашем футболе и доведите дело до конца - помогите счетной палате грамотно проверить рфс и разгоните руководство рфс которое довело наш футбол до ручки.
Штат рфс огромен Оклады руководства рфс и РПЛ огромны. Хочу напомнить что в руководстве рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев.
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Этот Райола хочет денег
давайте граждане депутаты, дружно высказывайтесь за отмену, не напираем, соблюдаем очередность, не забываем говорить что он лично не при делах, в принятии закона участия не принимал! Кто последний выскажется за отмену фан-айди- тот сифа!)...
+27
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+27
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Питекантроп
Что скажет депутат Янукович
+13
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+13
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PINHEAD
Наконец-то можно будет увидеть ЛЧ на этой неделе без этого пресловутого паспорта болельщика! Спасибо!
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