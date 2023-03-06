Брат Мойзе Кина: «В итальянском футболе умеют только осуждать. Удивляетесь, почему так мало итальянских игроков, но уничтожаете их после каждой игры»

Теги Рома Ювентус серия А Италия болельщики соцсети Джанлука Манчини Мойзе Кин Футбол

Брат Мойзе Кина раскритиковал болельщиков «Ювентуса».

В матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (0:1) нападающий «Ювентуса» вышел на поле на 89-й минуте. Спустя 40 секунд он получил красную карточку за удар по ноге Джанлуки Манчини. За этот эпизод Кин подвергся критике со стороны болельщиков «Ювентуса»

«К сожалению, таков итальянский футбол. Здесь умеют только осуждать.

Вы удивляетесь, почему итальянских игроков не так много? Но вы уничтожаете их после каждой игры», – написал Джованни Кин в инстаграме.

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2 комментария

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Тотто
Хищник подвел команду, сыграл как кусок @@@@@. Не надо тут чушь нести, брат хищника! Рому с победой
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Семён Жуйло
В данном случае все оправдано. Не талоны же ему на усиленное питание?
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