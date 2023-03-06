Брат Мойзе Кина: «В итальянском футболе умеют только осуждать. Удивляетесь, почему так мало итальянских игроков, но уничтожаете их после каждой игры»

Брат Мойзе Кина раскритиковал болельщиков « ».

В матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (0:1) нападающий «Ювентуса» вышел на поле на 89-й минуте. Спустя 40 секунд он получил красную карточку за удар по ноге . За этот эпизод Кин подвергся критике со стороны болельщиков «Ювентуса»

«К сожалению, таков итальянский футбол. Здесь умеют только осуждать.

Вы удивляетесь, почему итальянских игроков не так много? Но вы уничтожаете их после каждой игры», – написал Джованни Кин в инстаграме.