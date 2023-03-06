Аллегри о поражении от «Ромы»: «Никто в истории футбола не был в такой ситуации, как «Юве» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу»

высказался о поражении «Ювентуса» от «Ромы» (0:1).

«Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как « » начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте. Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Красная карточка явно не помогла.

Ребятам нужно сохранять спокойствие, в этом сезоне мы набрали 50 очков (с « » сняли 15 очков за фиктивный прирост капитала – Sports.ru). Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться.

Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали.

Кин допустил ошибку, конец истории, он доставил команде проблемы. Он извинился. Это опыт.

Парни должны оставаться сосредоточенными. Мы должны финишировать в первой четверке, и на данный момент мы могли быть на втором месте», – сказал тренер «бьянконери».

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