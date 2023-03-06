Аллегри о поражении от «Ромы»: «Никто в истории футбола не был в такой ситуации, как «Юве» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу»

Теги Рома Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Мойзе Кин Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Ромы» (0:1).

«Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как «Рома» начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте. Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Красная карточка явно не помогла.

Ребятам нужно сохранять спокойствие, в этом сезоне мы набрали 50 очков (с «Ювентуса» сняли 15 очков за фиктивный прирост капитала – Sports.ru). Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться.

Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали.

Кин допустил ошибку, конец истории, он доставил команде проблемы. Он извинился. Это опыт.

Парни должны оставаться сосредоточенными. Мы должны финишировать в первой четверке, и на данный момент мы могли быть на втором месте», – сказал тренер «бьянконери».

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16 комментариев

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Руслан Темиржанов
Нужны футболисты : Осимех или Нкунку. В защиту Тео Эрнандес и Джеймс. И вернуть из ПСЖ Донаруму
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vel
Ответ Владимир Владимир
Какой ещё автобус? Совсем другой футбол смотрели, судя по всему.
Да, трудно играть в автобус с Ромой. Как не силился Аллегри, Моуриньо его в этом переиграл.. )
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Руслан Темиржанов
Полностю всю игру доминировал Юве, автобусом там и не пахло. Деревяный вышел и сразу удалился. Влахович за всю игру вообще не обострял. Лакотели заменили ошибочно так как Паредес не умеет играть. Короче : очень нужны защитник и бысрый нападающий.
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leeexxxxtml
Аллегри, целуй ноги Королю Роналду, который тебе выиграл твои последние 5 трофеев. Больше ты никогда ничего не выиграешь без Короля футбола Криштиану Роналду.
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leeexxxxtml
Кришу сильно не повезло после Реала перейти в 2 кризисных клуба - Юве и МЮ, величие которых давно кануло в лету. Теперь это клубы 2 эшелона, ниже среднего, с 0 трофеями.
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leeexxxxtml
C Роналду 5 трофеев за 3 года и всегда ЛЧ.
Без Роналду 0 трофеев и даже ЛЕ под большим вопросом))).
Весь юве держался на Роналду, 124Г+П в 134 матчах ( лучший результат за всю историю Италии ) не дадут соврать.
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Владимир Владимир
Ответ Dzhansug Bukiya
Никто в истории юве не умудрился удержаться за пост тренера, как этот чудик Аллегри, Рома только что проиграла Кремонезе, а ты выходишь автобус ставишь с ними, вместо того, чтобы рвать и метать, из Кьезы сделал бровочника, Влахович превратился в Амаури, а Бремер в Легротталье, имел бы совесть и уволился бы уже
Какой ещё автобус? Совсем другой футбол смотрели, судя по всему.
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Николай Иванов
Гнать этого физрука в зашей
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rigobersong
Ахаха:)) Читайте мой прошлый коммент на ветке юве:)))🤣🤣🤣
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vel
Есть ощущение, что команда не играет в силу своих возможностей и способностей. Что вполне качественным болидом управляет трусоватый пилот, не позволяя машине демонстрировать всю свою мощь.
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леннорыч-абрамович
В истории футбола только юве оказывается в таких ситуациях
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-3
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Overkiller
Серия А в сезонах 06 и 07.
Ну да, никогда не было и вот опять.
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King_X
Да уж
У Аллегри теперь оправдание на годы вперёд есть))

Казалось, по классике весной половина топ-команд Италии начнёт хандрить и Юве попадёт в 4ку(даже после снятия очков)
Но нет, с этим челом оч маловероятно
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Dzhansug Bukiya
Никто в истории юве не умудрился удержаться за пост тренера, как этот чудик Аллегри, Рома только что проиграла Кремонезе, а ты выходишь автобус ставишь с ними, вместо того, чтобы рвать и метать, из Кьезы сделал бровочника, Влахович превратился в Амаури, а Бремер в Легротталье, имел бы совесть и уволился бы уже
+8
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dmitry_demidov
Я не плачу, это просто дощщ. Бедный Аллегри
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vel
Краткий анализ матча.. )

https://youtu.be/kfnVlKu14MI?t=22
+3
-1
+2
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