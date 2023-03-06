Кин получил красную через 40 секунд после выхода на замену. Форвард «Юве» пнул Манчини

Теги Рома Ювентус серия А Италия дисквалификации судьи Фабио Мареска Джанлука Манчини Мойзе Кин Футбол

Мойзе Кин получил красную карточку меньше чем через минуту после выхода на поле.

Форвард «Ювентуса» вышел на поле на 89-й минуте матча Серии А с «Ромой» (0:1).

Вскоре Кин упал в борьбе с Джанлукой Манчини, который повалил соперника и держал за футболку. Это разозлило Мойзе, который сильно пнул защитника «Ромы» по ноге.

За этот фол судья Фабио Мареска показал игроку «бьянконери» прямую красную карточку. Кин провел на поле 40 секунд.

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44 комментария

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hoohma
Ну Кин сделал то, что мечтают многие в сериале. Только нужно было хотя бы финального свистка подождать)
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Guilty4BeingTheBest
Ответ eao79rus
Отдельно орнул с того, как Манчини сначала затупил, но через секунду опомнился и рухнул так, словно Кин ему не поджопник отвесил, а как минимум ногу оторвал
Кстати, Манчини перед этим почти коленом Кину вдарил в лицо.
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Ruscello
Кин в любом случае неправ, если идешь на фол, то надо бить так, чтобы не встал, а такой фол просто команду подставил. Ногу надо было сломать Манчини, лучше всего в колено, головой своей дурной.
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Guilty4BeingTheBest
Ответ k_42
А в чём была провокация? Манчини намазал свои трусы клеем?
Манчини пытался волочить игрока Юве, разрывая футболку. Без причины. Просто так. Еще и коленом в голову чуть не ударил специально.
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Bulat89
Да,не тянуло там на красную.
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Arthur Jacob
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Вспомнил что за фамилию носит😁
Рой Кин пнул Роберто Манчини, смотреть онлайн без регистрации и СМС
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FEZ10
Ответ Alcsk
Тренер должен про него забыть до конца чемпионата. Пусть подумает.
Тренеру бы самому дожить 😁
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Guilty4BeingTheBest
скажу одно - ударил Манчини по делу и заслуженно. Манчини клоун - упал через част после удара))
Я одного не пойму - почему арбитр не удалил Манчини за явную провокацию? здесь обоюдка должна быть. я бы обоих выгнал, показав негру большой палец.
А если серьезно, ЖК Манчини обязана была быть показана, за неспортивное поведение (чуть футболку не разорвал сопернику - причем без причины).
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Zidan GOAT
Ответ za_vsu_xypmy
блин, зашел посмотреть как он пнул роберто манчини
С такими же мыслями заходил)
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Simka87
Какой же идиот этот черномазый. Подвёл команду.
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Злой Руся
Сказочный...
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Eduard Chekhov
Ответ k_42
В чем провокация? Я сам Манчини терпеть не могу, но здесь-то в чем провокация?
В том, что схватил за трусы и чуть ли не UFC затеял, переводя Кина в партер
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FrancoJuve
Ладно, что Манчини упал, будто на мину наступил, но что там в голове, что человек выходит и тупо пинает игрока в важном матче?
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London.is.blue
Может он фанат Джона Джонса, вдохновился.
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Balt39
Ответ eao79rus
Отдельно орнул с того, как Манчини сначала затупил, но через секунду опомнился и рухнул так, словно Кин ему не поджопник отвесил, а как минимум ногу оторвал
Ага)))) И игроки Ромы стоят... вроде как и кэпа пнули.Вступиться надо. А сами то понимают, что у кэпа урок актёрского мастерства)))
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Может его для этого выпустили?
"Я ТЕБЯ ВЫПУЩУ НА ЦЕЛЫХ СЕМЬ СЕКУНД! РАЗГРОМИ ЗДЕСЬ ВСЁ, МОЙЗЕ"
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k_42
Ответ Eduard Chekhov
Манчини тоже желтую заслужил своей провокацией
В чем провокация? Я сам Манчини терпеть не могу, но здесь-то в чем провокация?
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trepet12
Кин, конечно, отметился, но что делал Влахович все 90 минут?
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Контрольный выстрел
До чего же мерзкий Манчини. Нужно было такой цирк устроить…. 🤡
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B.F.
Ответ Alcsk
Тренер должен про него забыть до конца чемпионата. Пусть подумает.
Кин по сути протеже Аллегри, иначе его в команде не было бы. Мало того этот ишак еще и в аренде с последующим выкупом.
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Diego 95
Это главное недоразумение в топ командах
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za_vsu_xypmy
блин, зашел посмотреть как он пнул роберто манчини
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DolJun
вот что значит заряжен человек вышел на игру
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dimamak10
Прям как Джеррард в матче с мю, но наверное сегодня лучше не упоминать матч мю ливер
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Геннадий Тимченко
Ответ Eduard Chekhov
Манчини тоже желтую заслужил своей провокацией
полностью согласен... вообще последние 25 минут со стороны Ромы - унылое гоβно🤬
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