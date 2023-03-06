Кин получил красную через 40 секунд после выхода на замену. Форвард «Юве» пнул Манчини

получил красную карточку меньше чем через минуту после выхода на поле.

Форвард « » вышел на поле на 89-й минуте матча Серии А с «Ромой» (0:1).

Вскоре Кин упал в борьбе с , который повалил соперника и держал за футболку. Это разозлило Мойзе, который сильно пнул защитника «Ромы» по ноге.

За этот фол судья показал игроку «бьянконери» прямую красную карточку. Кин провел на поле 40 секунд.

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