Кин получил красную через 40 секунд после выхода на замену. Форвард «Юве» пнул Манчини
Мойзе Кин получил красную карточку меньше чем через минуту после выхода на поле.
Форвард «Ювентуса» вышел на поле на 89-й минуте матча Серии А с «Ромой» (0:1).
Вскоре Кин упал в борьбе с Джанлукой Манчини, который повалил соперника и держал за футболку. Это разозлило Мойзе, который сильно пнул защитника «Ромы» по ноге.
За этот фол судья Фабио Мареска показал игроку «бьянконери» прямую красную карточку. Кин провел на поле 40 секунд.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Я одного не пойму - почему арбитр не удалил Манчини за явную провокацию? здесь обоюдка должна быть. я бы обоих выгнал, показав негру большой палец.
А если серьезно, ЖК Манчини обязана была быть показана, за неспортивное поведение (чуть футболку не разорвал сопернику - причем без причины).