«На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной завершена, он не обгонит Кержакова». Кавазашвили о форварде «Локо»
Анзор Кавазашвили уверен, что форвард Артем Дзюба не вернется в сборную России.
«Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры. На кой хрен он сдался Карпину?
Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему.
Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена. Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
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