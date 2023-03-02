«На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной завершена, он не обгонит Кержакова». Кавазашвили о форварде «Локо»

уверен, что форвард не вернется в сборную России.

«Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры. На кой хрен он сдался ?

Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему.

Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена. Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал , глупо. Надо было раньше забивать», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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