«На кой хрен Дзюба сдался Карпину? Его карьера в сборной завершена, он не обгонит Кержакова». Кавазашвили о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили брань Футбол

Анзор Кавазашвили уверен, что форвард Артем Дзюба не вернется в сборную России.

«Тот, кто верит в приглашение Дзюбы в национальную команду, живет в другом измерении. Артему уже 34 года, а сборная не играет официальные игры. На кой хрен он сдался Карпину?

Там сейчас строится команда на перспективу, чтобы быть конкурентоспособными, когда нас вернут на международную арену. Дзюба никак не вписывается в эту схему.

Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена. Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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4 комментария

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6tspey7tb5
Керж как бы мне болельщику Спартака не было не приятно, но икона российского футбола. Дзюбе до него как до Луны.
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Вратарь Бага
Только Керж забивал сильным сборным, а Дзюба только всяким Сан-маринам и прочим топам)
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charly_54
Так и сборная нигде не учавствует
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Михаил Хромаков
может Карпину по приколу вызвать Кержакова и дать пробить пенальти с Ираком)
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